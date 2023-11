Coloplast A/S - Finansielle forventninger til regnskabsåret 2023/24

Coloplast offentliggør finansielle forventninger til regnskabsåret 2023/24. Den organiske vækst forventes at være ca. 8% og den rapporterede overskudsgrad forventes at være 27-28%. Antagelserne indeholdt i de finansielle forventninger er beskrevet nedenfor.

Den organiske vækst forventes at være ca. 8% i faste valutakurser og antager at forretningsområder og regioner vil vokse stort set i overensstemmelse med Strive25-ambitionerne, på nær i Kina.

Den kroniske forretning: Forbedret vækstmoment i Kina, dog ikke til et tocifret niveau som fremsat i Strive25-ambitionerne, grundet fortsat påvirkning fra den gennemsnitlige værdi pr. patient, der fortsat ligger under niveauet før pandemien som følge af en påvirket forbrugerefterspørgsel

Avanceret sårpleje forventes at levere en vækst, der er højere end markedet

Urologi forventes at levere en højt étcifret vækst

Stemme og Respiratorisk pleje forventes at vokse 8-10%

Der er p.t. ingen viden om indførelse af større sundhedsreformer; der forventes en positiv påvirkning af priser. Den langsigtede forventning til prispresset er uændret på op til 1% årligt prispres

Forsyningen og distributionen af produkter er stabil i hele virksomheden

Den rapporterede vækst i danske kroner forventes at blive ca. 12% under følgende antagelser:

Bidraget fra opkøbet af Kerecis forventes at være ca. 4 procentpoint (11 måneders effekt)

Begrænset negativ indvirkning fra valutaer

Den rapporterede overskudsgrad før særlige poster forventes at være 27-28% under følgende antagelser:

Udvikling i inputomkostninger: Råvarer – prisstigning på ca. 5% Positiv påvirkning af bruttomarginen grundet lavere energiomkostninger (ca. 100 mio. kr.) Lavere fragtomkostninger Lønninger i Ungarn – tocifret stigning som i 2022/23

En enkeltstående positiv baseline effekt på ca. 40 basispoint fra den italienske tilbage-betalingsreforms-hensættelse inkluderet i bruttomarginen for regnskabsåret 2022/23

Forsvarlig styring af driftsomkostningerne, der forventes at stige mindre end den rapporterede omsætning i danske kroner (eksklusive tilkøbt vækst)

Merinvesteringer i den lave ende af forventningerne for Strive25 (op til 2% af salget i merinvesteringer inden for drift)

Positiv påvirkning fra driftssynergier relateret til integrationen af Atos Medical i Coloplasts infrastruktur

Negativ påvirkning fra Kerecis på ca. 100 basispoint, hvilket inkluderer ca. 100 mio. kr. i afskrivninger vedrørende købsprisallokering

Negativ indvirkning fra valutaer på ca. 50 basispoint

Særlige poster forventes at være ca. 50 mio. kr. i regnskabsåret 2023/24 relateret til integrationen af Atos Medical.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre ca. 1,4 mia. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive ca. 22%.

Fremadrettede udsagn

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater. De er underlagt risici, usikkerhed og forudsætninger, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige.

De fremadrettede udsagn er baseret på selskabets nuværende forventninger, estimater og forudsætninger og afgives på grundlag af oplysninger, som er tilgængelige for Coloplast på nuværende tidspunkt.

Coloplasts muligheder for at opnå de fastsatte langsigtede mål og opfylde forventningerne kan påvirkes af større udsving i kurserne for væsentlige valutaer, væsentlige ændringer inden for sundhedssektoren eller større ændringer i verdensøkonomien. Dette kan påvirke selskabets økonomiske resultater.







