Coloplast A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2022/23

Coloplast leverede en organisk vækst på 8% og en overskudsgrad på 28% i fjerde kvartal1). Den rapporterede omsætning målt i danske kroner voksede 3% til 6.226 mio. kr. og var negativt påvirket af udviklingen i valutakurser

Den organiske vækst pr. forretningsområde var 9% i Stomi, 6% i Kontinens, 13% i Stemme og Respiratorisk pleje, 8% i Avanceret sårpleje (12% i Avancerede sårbandager) og 5% i Urologi.

Fortsat godt momentum på tværs af regionerne i den kroniske forretning. Stomiforretningen i Kina leverede som forventet tocifret vækst. Væksten i kontinensforretningen blev drevet af et fortsat stærkt momentum i porteføljen af intermitterende katetre, delvist modvirket af et fald i salget af opsamlingsprodukter grundet ordre-timing.

Solidt kvartal i Stemme og Respiratorisk pleje med fortsat godt momentum inden for både laryngektomi og trakeostomi og positiv påvirkning fra en lav baseline sidste år.

Væksten i Avancerede sårbandager var drevet af et stærkt bidrag fra Europa, bl.a. som følge af løsningen af restordre-situationen, og fortsat god vækst i Kina som forventet.

Væksten i Urologi var drevet af mandesegmentet, hvorimod væksten var negativt påvirket af en høj baseline sidste år og ordre-timing i Øvrige markeder.

Driftsresultatet (EBIT)1) udgjorde 1.714 mio. kr., svarende til et fald på 6% mod sidste år. Overskudsgraden1,2) var 28% mod 30% sidste år grundet især inflationspresset på produktionsomkostninger og en betydelig negativ indvirkning fra valutaer.



Organisk vækst på 8% og en overskudsgrad på 28% i regnskabsåret 2022/231). Den rapporterede omsætning målt i danske kroner voksede 9% til 24.500 mio. kr.

Den organiske vækst pr. forretningsområde var 8% i Stomi, 7% i Kontinens, 10% i Stemme og Respiratorisk pleje (8 måneder), 7% i Avanceret sårpleje (6% i Avancerede sårbandager) og 10% i Urologi.

Driftsresultatet (EBIT) 1) udgjorde 6.845 mio. kr., svarende til et fald på 1% i forhold til sidste år. Overskudsgraden 1,2) var 28% mod 31% sidste år grundet inflationspresset på produktionsomkostninger samt stigende driftsomkostninger, herunder 219 mio. kr. i opkøbsrelaterede afskrivninger.

udgjorde 6.845 mio. kr., svarende til et fald på 1% i forhold til sidste år. Overskudsgraden var 28% mod 31% sidste år grundet inflationspresset på produktionsomkostninger samt stigende driftsomkostninger, herunder 219 mio. kr. i opkøbsrelaterede afskrivninger. Afkastet af den investerede kapital efter skat og før særlige poster var 17% mod 27% sidste år, negativt påvirket af opkøbene af Atos Medical og Kerecis. Indtjeningen pr. aktie (EPS), udvandet, før særlige poster faldt 6% til 22,46 kr. grundet et 4% fald i nettoresultatet, primært som følge af en stigning i de finansielle omkostninger fra finansieringen af Atos Medical.

Bestyrelsen anbefaler, at der udbetales et yderligere udbytte på 16,00 kr. pr. aktie, hvormed den samlede udbyttebetaling for året vil være 21,00 kr. pr. aktie mod 20,00 kr. pr. aktie sidste år.



Opkøbet af Kerecis blev gennemført den 31. august 20233)

Forhøjelsen af aktiekapitalen i forbindelse med finansieringen af opkøbet blev afsluttet den 30. august 2023. Coloplast udstedte 12,2 mio. nye B-aktier, hvilket gav et bruttoprovenu på ca. 9,2 mia. kr.

I regnskabsåret 2022/23 leverede Kerecis som forventet en proforma omsætning på 772 mio. kr. med en vækst på ca. 50% og en overskudsgrad på ca. 6% (ekskl. afskrivninger vedrørende købsprisallokering).



Finansielle forventninger for 2023/24 – organisk omsætningsvækst på ca. 8% og en overskudsgrad på 27-28%

Den organiske vækst antager fortsat momentum på tværs af forretningsområder og regioner. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes at blive ca. 12% og omfatter en effekt på ca. 4 procentpoint fra opkøbet af Kerecis (11 måneder) og en begrænset negativ indvirkning fra valutaer.

Den rapporterede overskudsgrad (EBIT-margin) før særlige poster forventes at være 27-28%. Overskudsgraden omfatter en udvanding på ca. 100 basispoint fra Kerecis (herunder ca. 100 mio. kr. i afskrivninger vedrørende købsprisallokering) og negativ indvirkning fra valutaer.

Anlægsinvesteringer forventes at udgøre ca. 1,4 mia. kr. Den effektive skatteprocent forventes at blive ca. 22%.

”Vi leverer solide tal i 2022/23 med 8% organisk vækst og en overskudsgrad på 28%, hvilket er på linje med vores finansielle forventninger. Vi bliver ved med at tage markedsandele på tværs af vores forretningsområder og fastholder de højeste indtjeningsniveauer i branchen. Jeg vil gerne fremhæve et stærkt resultat i vores kroniske forretning, hvor vi fortsætter med at levere høj encifret vækst på trods af den negative indvirkning Covid-19 havde på vores stomiforretning i Kina. I år gjorde vi også solide fremskridt inden for innovation, hvor vi lancerede vores nye kateter Luja™. Endeligt gennemførte vi i 4. kvartal opkøbet af Kerecis, som er en kommende kategorileder i biologics-segmentet inden for Avanceret sårpleje. Med afsæt i vores stærke kerneforretning og de opkøb vi har foretaget over de seneste år, ser jeg frem til at accelerere vores langsigtede vækst til 8-10% samt fastholde en langsigtet EBIT-margin på over 30%,” siger adm. direktør Kristian Villumsen.





1) Før særlige poster på 69 mio. kr. i 4. kvartal 2022/23 og før særlige poster på 74 mio. kr. i regnskabsåret 2022/23.

2) Før særlige poster på 36 mio. kr. i 4. kvartal 2021/22 og 471 mio. kr. i regnskabsåret 2021/22.

3) Transaktionsvilkårene og de finansielle forventninger, der er angivet i Coloplasts selskabsmeddelelse nr. 03/2023 vedrørende opkøbet af Kerecis, er uændrede og kan læses her: Coloplast offentliggør aftale om køb af Kerecis .

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

