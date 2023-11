Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal 2023

Delårsrapport for 3. kvartal 2023



Alm. Brand Groups forsikringsresultat blev et overskud på 367 mio. kr. mod 358 mio. kr. i samme kvartal sidste år drevet af et samlet set tilfredsstillende skadeforløb, om end kraftigt regnvejr og skybrud medførte høje erstatningsudgifter til vejrligsskader.

Forsikringsindtægterne steg til 3.015 mio. kr. mod 2.897 mio. kr. i samme kvartal sidste år og viste dermed en tilfredsstillende udvikling med en organisk vækst på 4,1 % med bidrag fra både Privat og Erhverv.

Det underliggende skadeforløb blev forbedret med 0,5 %-point til 59,7 drevet af en stærk udvikling i Erhverv, men til gengæld sås et højere forløb i Privat i lighed med de tidligere kvartaler i år som følge af især en øget frekvens af autoskader.

Solvensdækningen var ved udgangen af kvartalet 216 %. Alm. Brand Group har som målsætning at have en solvensdækning på minimum 170 % og vil under hensyntagen hertil kunne udlodde en høj andel af den fremtidige indtjening til sine aktionærer.

Forventningen til forsikringsresultatet for 2023 fastholdes på 1,35-1,45 mia. kr. til trods for relativt høje erstatninger til vejrligsskader i oktober.





Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi har haft et kvartal præget af vejret og mange kunder har derfor haft brug for vores hjælp efter hagl, skybrud eller storm. Det er i situationer som disse, at vi er der for vores kunder, og det har i kvartalet medført højere erstatningsomkostninger til vejrligsskader. Til trods for vejret har vi også i dette kvartal haft en tilfredsstillende udvikling og kan samlet set præsentere et forsikringsresultat, der er lidt højere end sidste år.

Vi har på ny en stærk udvikling i Erhverv, herunder i energiområdet, som bekræfter os i, at vi gør fremskridt med at drive en stadig stærkere forretning. Med resultaterne for de første tre kvartaler af året ser vi nu konturerne af en stadig stærkere virksomhed, der vil bringe os i mål med vores finansielle ambitioner for 2025”.

Alm. Brand Groups forsikringsresultat blev et overskud på 367 mio. kr. mod 358 mio. kr. i 3. kvartal 2022. Resultatet er sammensat af 229 mio. kr. i Erhverv og 138 mio. kr. i Privat og afspejler et samlet set tilfredsstillende skadeforløb, om end store nedbørsmængder i den sidste halvdel af kvartalet betød væsentlige erstatningsudgifter. Det fortsatte fokus på lønsomhed har også i dette kvartal skabt et positivt resultat i Erhverv, herunder i Energi, og der ses således en fortsat klar udvikling i retning mod at skabe en mere profitabel og robust forretning.

Den årlige indeksering af præmieniveauet suppleret med selektive præmieforhøjelser ses som forventet i kvartalet fuldt at kompensere for inflationen i skadesudbedringsomkostningerne.

Combined Ratio udgjorde 87,8 og var dermed på uændret niveau i forhold til samme kvartal sidste år. Udviklingen dækker over såvel en forbedring i det underliggende skadeforløb som et lavere niveau af storskader, men til gengæld højere erstatningsudgifter til vejrligsskader relativt til sidste år og et nul-resultat fra ændringer i risikomargen mod en gevinst sidste år. Endvidere har der i kvartalet været lidt færre afløbsgevinster sammenlignet med sidste år.

De finansielle markeder udviklede sig positivt i kvartalet, og Alm. Brand Group fik med afsæt heri et investeringsresultat på 56 mio. kr. – heri inkluderet både et tilfredsstillende afkast fra den frie portefølje og et positivt resultat fra afdækningsporteføljen efter forrentning og kursregulering af hensættelser – mod et tab på 80 mio. kr. i samme kvartal 2022.

Andre indtægter og omkostninger blev netto et underskud på 28 mio. kr. og består af henholdsvis uddannelses- og udviklingsomkostninger på 11 mio. kr. og summen af koncernomkostninger og afkast af den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje på i alt 17 mio. kr.

Alm. Brand Groups resultat eksklusive særlige omkostninger blev herefter et overskud på 395 mio. kr. før skat mod 251 mio. kr. før skat i 3. kvartal 2022.

Særlige omkostninger blev på 103 mio. kr. relateret til integration af Codan og realisering af synergier. Derudover indeholder resultatet 90 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle aktiver, og Alm. Brand Groups samlede resultat for 3. kvartal 2023 blev herefter et overskud på 202 mio. kr. før skat.

Synergier

Implementeringen af initiativer til realisering af synergier på samlet 600 mio. kr. i 2025 udvikler sig tilfredsstillende og lidt foran det planlagte forløb. For kvartalet er synergigevinsterne opgjort til at have haft en positiv regnskabsmæssig effekt på 68 mio. kr.

I lighed med de foregående kvartaler har fokus været på tiltag til effektivisering af indkøbs- og skadesbehandlings-processen samt udbygning af systemer til screening af skadesanmeldelser med henblik på at reducere forsikrings-svindel. Gennem forberedelsen og implementeringen af disse initiativer er der skabt et fundament, som gør, at Alm. Brand Group forventer, at synergigevinsterne i indeværende år vil bidrage med en regnskabsmæssig effekt på 260 mio. kr. Initiativerne vil efterfølgende have en helårseffekt i 2024 på 340-350 mio. kr. og vil udgøre et stærkt fundament for realisering af synergier i 2024 på i alt 450 mio. kr.

Forventninger til 2023

Alm. Brand Group fastholder sin forventning til et forsikringsresultat på 1,35-1,45 mia. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab for 4. kvartal 2023.

Omkostningsprocenten forventes uændret at blive 18-18,5 og Combined Ratio forventes at blive i niveauet 87,5-88,5 eksklusive afløbsresultat for 4. kvartal 2023.

Investeringsresultatet forventes uændret at blive i niveauet 300 mio. kr. og andre indtægter og omkostninger forventes uændret at give et underskud i niveauet 125 mio. kr.

Alm. Brand Group forventer dermed et koncernresultat eksklusive særlige omkostninger på 1.525-1.625 mio. kr. før skat.

Desuden forventer Alm. Brand Group i 2023 at have særlige omkostninger i niveauet 300-350 mio. kr. til integration af Codan og realisering af synergier. Afskrivninger på immaterielle aktiver forventes at påvirke resultatopgørelsen med ca. 360 mio. kr.

