Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

9.11.2023 klo 9.30

Muutos johtoryhmässä: Kaapro Kanto on nimitetty Aktian tietohallintojohtajaksi

Tietojenkäsittelytieteiden kandidaatti Kaapro Kanto on nimitetty Aktian uudeksi tietohallintojohtajaksi ja Aktian johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi tehtävässään yhtiön toimitusjohtajalle Juha Hammarénille.

Kannolla on laaja kokemus vaativista IT-alan tehtävistä. Hän on toiminut Aktian teknologiajohtajana tammikuusta 2023 sekä Aktian vt. tietohallintojohtajana kesäkuusta 2023 alkaen. Ennen Aktialle siirtymistä Kanto toimi neljän vuoden ajan Alkon tietohallintojohtajana ja laajennetun johtoryhmän jäsenenä.

Tietohallintojohtajana Kanto vastaa Aktian koko IT-toiminnoista ja IT-strategian toteutuksesta.

”Kaapro Kanto on näkemyksellinen johtaja, jolla on vankka kokemus monilta IT:n osa-alueilta. Olen erittäin iloinen, että hän jatkaa Aktian IT:n määrätietoista kehittämistä konsernin johtoryhmän jäsenenä. Kannon valinta tehtävään luo meille parhaat edellytykset strategiamme ja visiomme toteutukseen”, sanoo Aktian toimitusjohtaja Juha Hammarén.

"Tavoitteenamme on kehittää Aktian IT:n toimintaa siten, että se tukee parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön strategiaa ja visiota olla johtava varainhoitopankki. Aktian IT:llä on keskeinen rooli kaikessa kehittämisessä, jonka tavoitteena on tuottaa ja toteuttaa asiakkaille erinomaiset digitaaliset palvelut”, sanoo Aktian tietohallintojohtaja Kaapro Kanto.

Nimityksen edellytyksenä on, ettei Finanssivalvonnalla ole siihen huomautettavaa.





Lisätietoja:

Juha Hammarén, toimitusjohtaja

Puh. 010 247 6350





Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.6.2023 olivat 13,8 miljardia euroa ja taseen arvo 12,3 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.