Nexans accompagne la transition énergétique du Royaume-Uni en reliant les îles Orcades à la côte écossaise

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans a signé avec l’opérateur du réseau écossais de transport d’électricité, SSEN Transmission, un accord de réservation de capacité portant sur la fourniture et l’installation d’une centaine de kilomètres de câbles haute tension (220 kV) terrestres et sous-marins.

Ces câbles relieront les îles Orcades à la ville de Dounreay sur la côte nord de l’Écosse.

L’archipel des Orcades représente une importante source potentielle d’électricité renouvelable, dont le raccordement à la côte contribuera à la décarbonation de la production électrique britannique.



Paris, le 9 novembre 2023 – Nexans, leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services, annonce qu’il a été sélectionné par SSEN Transmission pour la fourniture et la pose de câbles haute tension destinés au transport d’électricité des îles Orcades vers la ville de Dounreay dans les Highlands en Écosse. Les deux parties ont conclu un accord de réservation de capacité par lequel Nexans s’engage à réserver une capacité de fabrication et de pose en vue d’un contrat significatif dont la signature est prévue en 2024.

Un projet essentiel pour la transition du Royaume-Uni vers les énergies renouvelables

Ces dernières années, les Orcades ont beaucoup investi afin de développer la production d’électricité à partir de sources renouvelables. Les projets en cours et prévus en matière d’énergie renouvelable dans l’archipel produiront plus d’électricité que ne peut en consommer ou exporter l’infrastructure réseau actuelle. Cette capacité de production accrue, qui sera mise en service dans les années à venir, fait du raccordement des Orcades au réseau de transport écossais une nécessité afin d’exporter cette électricité renouvelable et d’augmenter la part d’électricité à bas carbone au Royaume-Uni.

Les câbles à courant alternatif 220 kV sous-marins et terrestres fournis par Nexans joueront un rôle décisif dans la transition énergétique au Royaume-Uni, illustrant l’engagement du Groupe en faveur de l’électrification de la planète.

Un partenariat déterminant avec SSEN Transmission

Ce succès démontre la qualité des solutions apportées par Nexans ainsi que l’expertise technique de ses équipes, dont la collaboration avec SSEN Transmission au cours des dernières années a été de premier ordre. L’accord représente une étape majeure dans ce partenariat, qui se poursuivra par la signature officielle du contrat au deuxième trimestre 2024.

Cet accord va permettre à Nexans de renforcer sa présence au Royaume-Uni et confirme son ambition de nouer de solides relations à l’échelle mondiale avec des entreprises d’importance stratégique telles que SSEN Transmission, acteur de premier plan de l’électrification.

Pascal Radue, Vice-Président Exécutif Generation & Transmission chez Nexans, commente : « Cet accord marque une étape majeure pour Nexans et nous nous réjouissons de collaborer étroitement avec SSEN Transmission. La liaison de transport électrique des Orcades est cruciale pour le développement de l’énergie renouvelable au Royaume-Uni et souligne notre engagement à promouvoir l’électrification et l’énergie renouvelable dans ce pays. »

Sandy Mactaggart, Directeur des livraisons offshore chez SSEN Transmission, ajoute : « Nous nous félicitons d’avoir obtenu auprès de Nexans la capacité de fabrication et de pose nécessaire pour la liaison de transport électrique des Orcades, une étape indispensable pour assurer la livraison de ce projet dans les temps. Nous avons à présent hâte de travailler en partenariat étroit avec Nexans afin de conclure les accords contractuels et consolider notre solide relation en travaillant ensemble à développer l’exploitation du vaste potentiel d’énergie renouvelable des Orcades. »

