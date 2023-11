Fynske Bank fortsætter væksten

Selskabsmeddelelse nr. 2023/12

Fynske Banks regnskab for årets første tre kvartaler ender med et historisk overskud blandt andet takket være en stærk vækst i udlånet, stigende renteindtægter og positive kursreguleringer.

Fynske Bank kan i dag offentliggøre et stort overskud for årets første ni måneder.

Her lander banken et meget tilfredsstillende resultat før skat på 151, 8 mio. kr. I samme periode i 2022 lød resultatet dengang på 1,7 mio. kr. før skat.



Ifølge Fynske Banks adm. direktør, Henning Dam, er udviklingen selvsagt meget positiv, og han glæder sig på bankens vegne over det stærke resultat. Han konstaterer imidlertid også, at året har været ekstraordinært gunstigt for Fynske Bank på flere områder.



”Jeg kan i sagens natur ikke være andet end meget tilfreds med, at Fynske Bank leverer et så enestående godt resultat. Vi er samtidig også bevidste om, at regnskabet kommer i et helt specielt og positivt år efter nogle år, hvor det har været mere udfordrende at drive bank. Derfor er jeg særligt tilfreds med, at vi har en så flot vækst i udlånet, og at vi samlet set lykkes med at vækste banken, fordi vi er på en erklæret vækstrejse,” siger Henning Dam.



Flot fremgang i udlånet fortsætter

Direktøren peger på, at den positive udvikling primært kan henføres til tre komponenter i regnskabet.



Nettorente- og gebyrindtægterne er løftet til 299,2 mio. kr. for perioden på grund af både den generelle renteudvikling og en vækst i udlånet. I år har banken således løftet sit udlån med 9,4 procent, og i forhold til d. 30. september 2022 er væksten på hele 16,5 procent.



Henning Dam fremhæver, at udlånsvæksten er gældende for både privatkunder som erhvervskunder.



Samtidig er kursreguleringerne i årets første ni måneder en indtægt på 33,9 mio. kr. mod en udgift på 56,2 mio. kr. for samme periode sidste år.

Desuden har banken en fortsat fin udvikling i sine nedskrivninger, som for perioden udgør en indtægt på 3 mio. kr. efter en indtægt på 25 mio. kr. i samme periode sidste år.

”I kombination får det en enorm effekt på regnskabet. Hvor vi tidligere er blevet straffet for vores konservative likviditetsposition, bliver vi nu belønnet. Samtidig er vi lykkes med både at have godt styr på nedskrivningerne og at vækste vores udlån ganske markant i et positivt rentemiljø,” siger Henning Dam om resultatet.

Efter en opjustering i oktober lyder forventningen til årets resultat på 175-200 mio. kr. før skat.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 62176500 eller 23437425 i tidsrummet 11.00-12.00 torsdag d. 9. november 2023.





