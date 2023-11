CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 9.11.2023 KLO 17.30

Muutoksia Cargotecin johtoryhmässä. Sami Niiranen nimitetty Kalmarin johtajaksi ja ehdolle suunnitellun itsenäisen Kalmarin toimitusjohtajaksi

Cargotecin hallitus on nimittänyt Sami Niirasen, diplomi-insinööri, kaivos- ja louhintatekniikka, s. 1972, Kalmar-liiketoiminta-alueen uudeksi johtajaksi. Hän siirtyy tehtävään viimeistään toukokuussa 2024. Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm jatkaa Kalmarin väliaikaisena johtajana siihen saakka. Sami Niirasesta tulee myös Cargotecin johtoryhmän jäsen.

Osana 27. huhtikuuta 2023 julkistettua suunnitelmaa eriyttää Kalmar Cargotecin osittaisjakautumisella, Sami Niiranen esitetään valittavaksi myös suunnitellun itsenäisen Kalmarin toimitusjohtajaksi, mikäli osittaisjakautuminen toteutetaan.

Sami Niirasella on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisestä liiketoimintajohtamisesta, viimeisimpänä Epirocin maanalaisen divisioonan johtamisesta. Sitä ennen hän työskenteli useissa johtotehtävissä Atlas Copcolla yli kymmenen vuoden ajan.

Cargotecin hallitus päätti elokuussa perustaa uuden jakautumisvaliokunnan itsenäisen Kalmarin listautumisvalmisteluiden tueksi. Hallitus on nyt päättänyt nimittää Jaakko Eskolan sen puheenjohtajaksi. Jakautumisvaliokunnan, joka valvoo suunnitellun itsenäisen Kalmarin listautumisvalmiuden ja hallinnointiasioiden valmistelua, muodostavat Jaakko Eskola, Teresa Kemppi-Vasama ja Tapio Kolunsarka. Jakautumisen suunnittelua jatketaan koko vuoden 2023 ajan, ja Kalmarin erillinen listautuminen Nasdaq Helsinkiin tapahtuisi vuonna 2024, jos se päätetään toimeenpanna.

“Odotan innolla uutta ja työtä tulevan itsenäisen Kalmarin listautumisvalmistelujen parissa. Kalmar on hyvässä tuloskunnossa oleva alansa teknologinen edelläkävijä. Vahvojen liiketoimintojen ja osaavien tekijöiden myötä Kalmar on erinomaisessa asemassa luomassa lisäarvoa sidosryhmilleen. Tämä on tehtävä, jossa pystyn hyödyntämään kokemustani kannattavuuden, toiminnan parantamisen, innovaation ja kasvun edistämiseksi Kalmarin toimialalla”, sanoo Sami Niiranen.

“Sami Niiranen on kokenut teollisuusliiketoimintajohtaja, jolla on vahvat näytöt kasvun ja operatiivisen toiminnan kehittämisestä erittäin kilpailluissa kansainvälisissä liiketoimintaympäristöissä. Hallitus on luottavainen, että Samin johdolla Kalmar tulee jatkamaan kasvuaan ja pitämään sitoumuksensa kestävästä ja kannattavasta toiminnasta“, sanoo Jaakko Eskola, Cargotecin hallituksen puheenjohtaja.

Sami Niirasen ansioluettelo on tiedotteen liitteenä, ja Jaakko Eskolan ansioluettelo on saatavilla Cargotecin verkkosivuilla.

Cargotec Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Carina Geber-Teir, viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697

Lisätietoja sijoittajille:

Aki Vesikallio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 729 1670

Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) johtavat lastin- ja kuormankäsittelyn ratkaisut lisäävät älykkyyttä tavaravirtoihin ja sujuvoittavat arkea. Cargotecin liiketoiminta-alueet Kalmar, Hiab ja MacGregor ovat alojensa edelläkävijöitä. Niiden ainutlaatuinen asema satamissa, merillä ja maanteillä takaa maailmanlaajuisten tavaravirtojen optimoinnin, ja ne luovat asiakkailleen kestävää arvoa. Cargotec on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa, ja se työllistää noin 11 800 henkilöä. www.cargotec.fi

Liitteet