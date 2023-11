Adeva erlangt Platz 48 der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika im Deloitte Technology Fast 500™ Ranking 2023

WILMINGTON, Delaware, Nov. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das globale Talentnetzwerk Adeva gab heute bekannt, dass es den 48. Platz im Deloitte Technology Fast 500™ belegt hat, einem Ranking der am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Biowissenschafts-, Fintech- und Energietechnologieunternehmen in Nordamerika, das in diesem Jahr bereits zum 29. Mal erscheint.



Die Expansionsrate von Adeva von 3.211 % spiegelt den Erfolg des Talentnetzwerkes bei der Erfüllung der geschäftsentscheidenden Bedürfnisse von Technologieunternehmen wider.

„Adeva hat es sich zur Aufgabe gemacht, neu zu definieren, wie moderne Führungskräfte im Bereich der Entwicklung ihre Teams aufbauen“, so Katerina Trajchevska, Mitbegründerin und CEO von Adeva. „In der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft von heute ist die Fähigkeit zur schnellen Anpassung und Innovation von entscheidender Bedeutung. Führungskräfte im Bereich der Entwicklung benötigen die Flexibilität, schnell zu skalieren, und sie sind zunehmend bereit, mutige Strategien zu verfolgen, die über traditionelle Methoden zur Einstellung von Produkt- und Entwicklungspersonal hinausgehen. Adeva ermöglicht es ihnen, zu ihren eigenen Bedingungen zu expandieren. Ihr Wachstum voranzutreiben ist eine treibende Kraft hinter unserem eigenen.“

Tosho Trajanov, Mitbegründer und Head of Growth bei Adeva, betonte das grundlegende Verständnis des Netzwerks für die Herausforderungen und Ziele von Technologieunternehmen: „Unsere Erfahrungen aus erster Hand als Technologieunternehmer haben uns in die einzigartige Lage versetzt, eine Community zu schaffen, die die Bedürfnisse zukunftsorientierter Unternehmen nicht nur erfüllt, sondern auch antizipiert. Die Plattform von Adeva überwindet typische Einstellungsbarrieren und ermöglicht Unternehmen den sofortigen Zugang zu hochkarätigen Technologiefachleuten. Wir sind stolz auf unseren strengen Prüfprozess, der sicherstellt, dass unsere Kunden innerhalb weniger Tage erstklassige Produkt- und Technologieexperten nahtlos integrieren können.“

Trajanov fuhr fort: „Unsere transparente Preisgestaltung und die Fähigkeit, auf ein Netzwerk internationaler Talente zurückzugreifen, ermöglichen es uns, die finanziellen und operativen Ziele unserer Kunden zu unterstützen. Bei Adeva stehen Transparenz und Wert im Mittelpunkt unserer Kundenbeziehungen.“

Adeva ist ein globales Talentnetzwerk, das Unternehmen mit den weltweit besten Produkt- und Technologietalenten verbindet. Mit der Vision gegründet, Einzelpersonen und Organisationen zu befähigen, nach ihren Vorstellungen erfolgreich zu sein, verändern wir die Art und Weise, wie moderne Führungskräfte ihre Teams im richtigen Maßstab aufbauen.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, uns als Anlaufstelle für unabhängige Talente und Organisationen kontinuierlich für Innovationen einzusetzen und eine Kultur der Flexibilität und Selbstbestimmung in Gemeinschaften auf der ganzen Welt zu fördern.

Hunderte von Unternehmen, darunter Johnson & Johnson, Hopin, Imgur, Slice und Deltatre, arbeiten mit Adeva zusammen, um ihre Produkt- und Entwicklungsteams schnell und effektiv zu skalieren.