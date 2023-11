Adeva est la 48e entreprise à la croissance la plus rapide au classement Deloitte Technology Fast 500™ de 2023

WILMINGTON, État du Delaware, 09 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adeva , le réseau mondial de recrutement annonce ce jour sa distinction à la 48e place du classement Deloitte Technology Fast 500™ , qui distingue depuis maintenant 29 ans les entreprises de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, de la fintech et des technologies énergétiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord.



Adeva a enregistré un taux de croissance mesuré à 3 211 %, témoignant ainsi du succès de ses solutions visant à répondre aux besoins essentiels des entreprises technologiques.

« Adeva s’engage à redéfinir la manière dont les leaders de l’ingénierie moderne construisent leurs équipes, » a déclaré Katerina Trajchevska, co-fondatrice et PDG d’Adeva, avant de poursuivre : « Dans le paysage technologique en constante évolution d’aujourd’hui, la capacité à innover et à s’adapter rapidement est essentielle. Les leaders de l’ingénierie ont besoin de flexibilité pour évoluer rapidement et sont de plus en plus disposés à s’appuyer sur des stratégies audacieuses dépassant les limites des méthodes traditionnelles de recrutement en matière de produits et de talents. Adeva leur permet de se développer à leur convenance. Alimenter leur croissance est le moteur de la nôtre. »

Tosho Trajanov, co-fondateur et responsable de la croissance chez Adeva, a souligné que leur réseau comprend parfaitement les enjeux auxquels les entreprises technologiques font face, ainsi que leurs objectifs, en précisant : « Notre expérience directe en tant qu’entrepreneurs dans la technologie nous place dans une position unique pour attirer des profils capables d’anticiper les besoins d’entreprises tournées vers l’avenir et d’y répondre. La plateforme d’Adeva va bien au-delà des frontières habituelles du recrutement, et donne aux entreprises qui recrutent l’accès immédiat à des professionnels de haut niveau dans le secteur de la technologie. Nous sommes fiers d’avoir développé un rigoureux processus de filtrage qui permet à nos clients d’aisément intégrer des experts de premier plan en produits et en technologie à leurs services en quelques jours seulement. »

Trajanov conclut : « Notre grille tarifaire transparente et notre capacité à puiser dans un réseau de talents internationaux nous permettent d’appuyer les objectifs financiers et opérationnels de nos clients. Chez Adeva, la transparence et la valeur sont au cœur de la relation client. »

À propos d’Adeva - https://adevait.com/

Adeva est un réseau mondial de recrutement qui relie les entreprises qui recrutent aux meilleurs profils du monde en matière de produits et de technologies. Ayant pour vocation de donner aux recruteurs et aux candidats leurs propres clés de réussite, Adeva change la donne de l’embauche à grande échelle pour les leaders de l’ingénierie moderne.

Le réseau a pour ambition de devenir la plateforme de recrutement incontournable pour la mise en relation des candidats et des recruteurs en innovant constamment et en développant une culture de flexibilité et d’autonomisation au sein des communautés du monde entier.

Des centaines d’entreprises comme Johnson & Johnson, Hopin, Imgur, Slice ou encore Deltatre font confiance à Adeva pour développer activement et rapidement leurs équipes de produits et d’ingénierie.