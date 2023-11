Rackspace Technology ist Gewinner des CRN 2023 IoT Innovator Award für die Förderung der Real-World Data Revolution

SAN ANTONIO, Nov. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute bekanntgegeben, dass CRN ®, eine Marke von The Channel Company , Rackspace Technology zu einem der Gewinner des IoT Innovators Award 2023 ernannt hat, weil es die Real-World Data Revolution vorantreibt.



Der siebte jährliche IoT Innovators Award von CRN zeichnet Lösungsanbieter aus, die IoT-Innovationen vorantreiben. Die Unternehmen auf dieser Liste haben das enorme Potenzial des IoT (Internet of Things, Internet der Dinge) erkannt und modernste Technologien in ihr Portfolio integriert. Die ausgezeichneten Lösungsanbieter konzentrieren sich auf eine Reihe von Möglichkeiten im IoT-Bereich, vom Schutz industrieller Systeme vor Cyberangriffen über die Integration KI-gestützter Überwachungssysteme bis hin zum Einsatz von Modellen des maschinellen Lernens zur Verbesserung von Bergbau- und Fertigungsprozessen.

IoT-Lösungen sind Schlüsseltechnologien, die den digitalen Wandel vorantreiben, indem sie die Kluft zwischen der physischen und der digitalen Welt sowie zwischen Informationstechnologie (Information Technology, IT) und Betriebstechnologie (Operational Technology, OT) überbrücken. Aufgrund seiner Fähigkeit, neue Datenquellen zu erschließen, Risiken zu mindern und Leistungsupdates in Echtzeit zu liefern, hat sich das IoT zu einem wichtigen Faktor für moderne Geschäftsinitiativen entwickelt. Die Preisträger des diesjährigen IoT Innovators Award haben ihre Führungsrolle in der Branche unter Beweis gestellt, indem sie innovative IoT-Lösungen entwickelt haben, die die Time-to-Market-Planung beschleunigen und den größten Mehrwert für die IoT-Investitionen ihrer Kunden bieten.

„Rackspace Technology fühlt sich durch die Auszeichnung mit dem CRN IoT Innovators Award geehrt und ist sehr stolz darauf, dass unser Unternehmen in dieser angesehenen Branchenliste genannt wird“, so Josh Soldati, Vice President, Strategic Alliance Partnerships, Rackspace Technology. „Wir arbeiten hart daran, innovative IoT-Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie ihr Geschäft modernisieren und optimieren können.“

„Die Gewinner des CRN IoT Innovators Award 2023 werden für ihre außergewöhnlichen IoT-Lösungen ausgezeichnet“, so Blaine Raddon, CEO von The Channel Company. „Diese Unternehmen haben bemerkenswerte Fähigkeiten bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen bewiesen und sind zu Vorreitern in den Bereichen IT und OT geworden. Durch das Angebot innovativer Lösungen haben sie es ihren Kunden ermöglicht, ihre Mitbewerber zu übertreffen und sich als Marktführer in ihren jeweiligen Branchen zu etablieren.“

Die Liste des IoT Innovators Award ist online zu finden unter www.crn.com/IoTinnovators . Klicken Sie hier für weitere Informationen über den Rackspace Technology IoT Assessment and Advisory Service.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von hybriden End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über The Channel Company

The Channel Company ermöglicht bahnbrechende Leistungen im IT-Vertrieb mit unseren dominanten Medien, ansprechenden Veranstaltungen, fachkundiger Beratung und Schulung sowie innovativen Marketingdiensten und -plattformen. Als Katalysator für die Vertriebskanäle verbinden wir Technologielieferanten, Lösungsanbieter und Endbenutzer und stärken sie. Wir können auf mehr als 40 Jahre Erfahrung im Vertrieb zurückblicken und unser umfassendes Wissen nutzen, um innovative neue Lösungen für die sich ständig verändernden Herausforderungen des Technologiemarktes zu entwickeln. www.thechannelcompany.com

