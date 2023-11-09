AKWEL : 九个月营业额增长 5.8% 在汇率不变基础上同比增长 12.8%

2023 年 11 月 9 日，星期四
九个月营业额增长 5.8%
在汇率不变基础上同比增长 12.8%
AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2023 年前 9 个月综合营业额达 7.819 亿欧元。
综合营业额
|单位：百万欧元 - 未经审计
|2023 年
|2022 年
|变化
|在汇率不变基础上同比变化 (1)
|第一季度
|273.7
|245.8
|+11.3%
|+14.6%
|第二季度
|259.6
|242.3
|+7.1%
|+13.0%
|第三季度
|248.7
|251.1
|-0.9%
|+9.2%
|总计 9 个月
|781.9
|739.2
|+5.8%
|+12.3%
(1) 在汇率不变基础上同比变化。
注：现在已采用国际会计准则第 29 号《恶性通货膨胀经济中的财务报告》，导致第一季度和第二季度已公布的销售数字重报，这些数字在公布半年业绩时已重报。
AKWEL 2023 年第三季度的综合营业额为 2.487 亿欧元，比 2022 年小幅下降 0.9%。在汇率不变的情况下，集团业绩依然保持活力，同比增长 9.2%。
今年前九个月，AKWEL 在汇率不变基础上同比营业额增长了 12.3%，增长动力仍然来自法国和欧洲的业务。
增长最快的产品线是空气系统（增长 23.6%）、清洗系统（增长 19.5%）和冷却系统（增长 9.7%），而电动汽车的结构部件业务继续扩张，营业额增长 71.7%，达到 1530 万欧元。
截至 2023 年 9 月 30 日，除租金债务外的合并净现金流为 1.081 亿欧元，前九个月的投资总额为 4260 万欧元。
根据前九个月的业绩表现，AKWEL 确认其预测年营业额在汇率不变基础上同比增长约 10%。按已发布数据计算，这将意味着至少 5% 的增长。
|AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型火车行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。
AKWEL 在全球五大洲 21 个国家拥有 9500 名员工。
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