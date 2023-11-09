AKWEL : 九个月营业额增长 5.8% 在汇率不变基础上同比增长 12.8%

2023 年 11 月 9 日，星期四

九个月营业额增长 5.8%

在汇率不变基础上同比增长 12.8%

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，在 2023 年前 9 个月综合营业额达 7.819 亿欧元。

综合营业额

单位：百万欧元 - 未经审计 2023 年 2022 年 变化 在汇率不变基础上同比变化 (1) 第一季度 273.7 245.8 +11.3% +14.6% 第二季度 259.6 242.3 +7.1% +13.0% 第三季度 248.7 251.1 -0.9% +9.2% 总计 9 个月 781.9 739.2 +5.8% +12.3%

(1) 在汇率不变基础上同比变化。





注 ：现在已采用国际会计准则第 29 号《恶性通货膨胀经济中的财务报告》，导致第一季度和第二季度已公布的销售数字重报，这些数字在公布半年业绩时已重报。

AKWEL 2023 年第三季度的综合营业额为 2.487 亿欧元，比 2022 年小幅下降 0.9%。在汇率不变的情况下，集团业绩依然保持活力，同比增长 9.2%。

今年前九个月，AKWEL 在汇率不变基础上同比营业额增长了 12.3%，增长动力仍然来自法国和欧洲的业务。

增长最快的产品线是空气系统（增长 23.6%）、清洗系统（增长 19.5%）和冷却系统（增长 9.7%），而电动汽车的结构部件业务继续扩张，营业额增长 71.7%，达到 1530 万欧元。

截至 2023 年 9 月 30 日，除租金债务外的合并净现金流为 1.081 亿欧元，前九个月的投资总额为 4260 万欧元。

根据前九个月的业绩表现，AKWEL 确认其预测年营业额在汇率不变基础上同比增长约 10%。按已发布数据计算，这将意味着至少 5% 的增长。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型火车行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 21 个国家拥有 9500 名员工。





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