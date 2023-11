AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS EN PROGRESSION DE +5,8 % ET +12,8 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

Jeudi 9 novembre 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS EN PROGRESSION DE +5,8 %

ET +12,8 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l’année 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 781,9 M€, en progression de +5,8 % par rapport à 2022.

Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 septembre 2023)

En M€ - non audité 2023 2022 Variation Variation PCC (1) 1er trimestre 273,7 245,8 +11,3 % +14,6 % 2ème trimestre 259,6 242,3 +7,1 % +13,0 % 3ème trimestre 248,7 251,1 -0,9 % +9,2 % Total 9 mois 781,9 739,2 +5,8 % +12,3 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





NB : la norme IAS29 « Information financière dans les économies hyperinflationnistes » est désormais appliquée pour le calcul du chiffre d’affaires du groupe, conduisant à un retraitement des chiffres d’affaires du 1er et du 2ème trimestre publiés et déjà retraités lors de la publication des résultats semestriels en septembre dernier. Ce retraitement est sans impact sur les variations à périmètre et taux de change constants.

ACTIVITÉ TOUJOURS DYNAMIQUE MAIS DE FORTS EFFETS DE CHANGE AU 3ème TRIMESTRE

AKWEL a réalisé au troisième trimestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 248,7 M€, en léger retrait de -0,9 % en publié par rapport à 2022, et de +9,2 % à périmètre et taux de change constants. L’impact négatif de change pèse de façon encore plus significative ce trimestre qu’au cours des six premiers mois de l’exercice, à -25,4 M€ dont -15,9 M€ sur la seule livre turque et -6,2 M€ sur le dollar américain. À périmètre et taux de change constants, la performance du Groupe reste dynamique avec une progression de +9,2 %.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires AKWEL à périmètre et taux de change constants s’affiche en hausse de +12,3 %, avec une progression toujours tirée par l’activité en France et en Europe.

ANALYSE DE LA RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES

La répartition géographique du chiffre d’affaires au 30 septembre, par zone de production, se décompose ainsi :

France : 224,6 M€ (+11,3 %)

Europe (hors France) et Afrique : 225,1 M€ (+11,6 %)

Amérique du Nord : 229,1 M€ (+1,9 %)

Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) : 99,4 M€ (-6,8 %)

Amérique du Sud : 3,8 M€ (-12,1 %)





Sur les neuf premiers mois, le chiffre d’affaires Produits et Fonctions enregistre une croissance de +5,9 % à

756,7 M€. Les lignes de produits les plus dynamiques sur la période sont les activités Air (+23,6 %), Lavage (+19,5 %) et Refroidissement (+9,7 %), et les Pièces de Structure des véhicules électriques, activité la plus récente du Groupe continuent de se développer avec un chiffre d’affaires de 15,3 M€ (+71,7 %). Le chiffre d’affaires Outillages atteint de son côté 19,9 M€ sur 9 mois.

TRÉSORERIE NETTE DE 108,1 M€

La trésorerie nette consolidée hors obligations locatives atteint 108,1 M€ au 30 septembre 2023, avec une enveloppe d’investissements réalisés de 18,8 M€ sur le troisième trimestre et 42,6 M€ sur la période des neuf premiers mois.

PERSPECTIVES 2023

Dans la continuité des performances enregistrées au cours des neuf premiers mois de l’année, AKWEL confirme son anticipation d’une croissance de chiffre d’affaires de l’ordre de +10 % sur l’ensemble de l’exercice 2023 à périmètre et taux de change constants. Cette évolution se traduirait, dans l’hypothèse d’une poursuite des tendances observées sur les devises ces 9 premiers mois et compte tenu de l’application de la norme IAS 29 et des retraitements effectués, par une croissance d’au moins +5 % en données publiées.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires annuel 2023, le 08 février 2024, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 21 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 500 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





