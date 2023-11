Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 9 november 2023 – 18u CET

Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van BNP Paribas Asset Management SA

Fagron heeft een kennisgeving ontvangen op grond van de Belgische Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen van BNP Paribas Asset Management SA.

Kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA

Op 8 november 2023 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van BNP Paribas Asset Management SA op 31 oktober 2023 de kennisgevingsdrempel van 3% heeft gepasseerd door de aankoop van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.

Op 31 oktober 2023 bezit BNP Paribas Asset Management SA in totaal 2.215.303 stemrechten. 1.999.787 stemrechten worden gehouden door BNP Paribas Asset Management France SAS en 215.516 stemrechten worden gehouden door BNP Paribas Asset Management UK Limited.

Op basis van de noemer van 73.228.904 (totaal aantal stemrechten), bezit BNP Paribas Asset Management SA op 31 oktober 2023 3,03% van het totaal aantal stemrechten.

De keten van gecontroleerde ondernemingen via welke de deelnemingen daadwerkelijk wordt gehouden is als volgt: sinds 1 januari 2023 is BNP Paribas Asset Management Belgium NV omgedoopt tot BNP Paribas Asset Management France, Belgian Branch, een bijkantoor van BNP Paribas Asset Management France SAS. De dochtermaatschappij BNP Paribas Asset Management France SAS en de dochtermaatschappij BNP Paribas Asset Management UK Ltd worden gecontroleerd door de moedermaatschappij BNP Paribas Asset Management SA. Deze moedermaatschappij wordt gecontroleerd door de moedermaatschappij BNP Paribas SA, die is vrijgesteld van het samenvoegen van haar deelnemingen met die van haar dochter-beleggingsmaatschappijen, op grond van artikel 21 paragraaf 2 van het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

BNP Paribas Asset Management France SAS en BNP Paribas Asset Management UK Ltd zijn beleggingsmaatschappijen die stemrechten op discretionaire basis uitoefenen.

De kennisgeving van BNP Paribas Asset Management SA kan worden geraadpleegd via deze link.





Voor meer informatie

Karen Berg

Global Investor Relations Manager

Tel. +31 6 53 44 91 99

karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

