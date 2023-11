WINFARM: Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Loudéac, 9 novembre 2023





Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023

Stable malgré la forte baisse des prix de vente enregistrée sur le 1er semestre

Croissance du chiffre d’affaires au 30 septembre 2023 de +11,5%

WINFARM (ISIN : FR0014000P11 – mnémonique : ALWF), 1er groupe français proposant un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions au monde agricole et à l’élevage, annonce ce jour la publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2023 et en cumul au 30 septembre 2023.

T3 9 mois En M€, non audité 2022 2023 VAR VAR

organique1 2022 2023 VAR VAR

organique1 AgroFourniture 29,8 31,3 +5,0% +1,5% 85,0 96,9 +14,0% +1,0% AgroProduction 3,5 2,9 -17,6% -17,6% 9,0 7,6 -15,8% -15,8% Autres2 5,6 7,6 +35,7% +35,7% 1,4 1,8 +28,6% +28,6% TOTAL 33,9 35,0 +3,0% stable 95,4 106,3 11,5% -0,1%

Vers une normalisation des prix de ventes

Après une forte baisse des prix enregistrée depuis le début de l’année, notamment sur certains marchés comme la nutrition ou l’hygiène, les prix de vente se sont normalisés au cours du 3ème trimestre 2023, permettant à WINFARM d’afficher un chiffre d’affaires consolidé de 35,0 M€, en croissance de +3% par rapport au 3ème trimestre 2022 et stable à périmètre constant.

Au 30 septembre 2023, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 106,3 M€, en croissance de +11,5% par rapport au 30 septembre 2022. A périmètre constant les ventes sont stables, matérialisant la conquête de nouvelles parts de marché, malgré l’effet prix défavorable qui ressort autour de 20%.

L’activité AgroFourniture (91% du chiffre d’affaires au 30 septembre 2023), commercialisée sous la marque Vital Concept, enregistre au 30 septembre 2023 un chiffre d’affaires de 96,9 M€ en croissance de +14,0% (+1,0% à périmètre constant). L’activité bénéficie de la contribution des sociétés du groupe Kabelis, à hauteur de 11,1 M€, dont l’activité est consolidée au périmètre de Groupe depuis août 2022. La société BTN de Haas, acquise aux Pays-Bas en juillet 2021, affiche toujours d’excellentes performances, démontrant le succès de l’intégration de la société au périmètre WINFARM.

AgroProduction : un chiffre d’affaires toujours en repli sur certains pays à l’export, faiblement contributifs à la marge

L’activité AgroProduction (7% du chiffre d’affaires au 30 septembre 2023), commercialisée sous la marque Alphatech, enregistre au 30 septembre 2023 un chiffre d’affaires de 7,6 M€, en baisse de 15.8%. En dépit de signaux de reprise observés à l’issue du 1er semestre, l’activité au Moyen-Orient (Pakistan, Egypte, Irak, Arabie Saoudite, EAU), représentant 17% du chiffre d’affaires de l’activité, est restée faible sur la période. Face à l’atonie de ces marchés export, le Groupe a décidé de réorienter sa production en direction de pays plus contributifs à la marge, et dont la croissance est plus pérenne, localisés en Europe et en Asie.

Les « autres activités » réunissant activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient enregistrent une hausse de +35,7% de leurs ventes.

Amélioration de la marge d’EBITDA anticipée au 2nd semestre 2023

Les mesures de discipline financière menées par le Groupe sur la 1ère partie de l’exercice conjuguée à l’orientation plus favorable du marché sur les derniers mois de l’année devraient permettre au Groupe d’afficher une marge d’EBITDA significativement supérieure au 2ème semestre par rapport au 1er semestre 2023.

A plus long terme, WINFARM réaffirme sa confiance d’atteindre à l’horizon 2025 un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Prochaine publication :

Chiffre d’affaires annuels 2023, le 1er février 2024, après clôture de bourse.

A propos de WINFARM

Fondé à Loudéac, au cœur de la Bretagne, au début des années 90, le groupe WINFARM est aujourd’hui le premier acteur français proposant aux marchés de l’agriculture, de l’élevage, du cheval et du paysage, un ensemble de prestations de conseil, de service, et de vente à distance de produits et de solutions globales, uniques et intégrées, pour les aider à répondre aux nouveaux défis technologiques, économiques, environnementaux et sociaux de l’agriculture nouvelle génération.

Fort d’un un large catalogue de plus de 35 000 références (semences, produits d’hygiène et de récolte, …), dont deux-tiers sont composés de marques propres, WINFARM compte plus de 45 000 clients en France, en Belgique et aux Pays-Bas.

A l’horizon 2025, WINFARM vise un objectif de chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ et une marge EBITDA d’environ 6,5%.

Pour plus d’information sur la société : www.winfarm-group.com



1 hors intégration des sociétés du groupe Kabelis dans le chiffre d’affaires 2023

2 chiffre d’affaires issu des activités de prestations de conseil et de formation, commercialisé sous la marque Agritech et des activités d’exploitation de la ferme pilote de Bel-Orient

