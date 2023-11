MARE NOSTRUM : Chiffre d’affaires à 9 mois 2023 de 127,5 ME

MARE NOSTRUM

Chiffre d’affaires à 9 mois 2023 de 127,5 M€

Grenoble, le 9 novembre 2023 – 18h00. - Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les PME/ETI, totalise sur les neuf premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 127,5 M€ en progression de 2% par rapport à 2022.

En millions d’euros 2023 2022 Variation

en % CA 1er trimestre 42,9 39,7 +8% CA 2ème trimestre 45,2 44,9 +1% CA 3ème trimestre 39,4 40,8 -3% CA 9 mois 127,5 125,4 +2 %

Chiffres 2023 non audités

L’activité Travail Temporaire s’élève à fin septembre à 109,7 M€ contre 108,1 M€ l’an passé (+1,4%) après un 3ème trimestre en retrait de 4%, reflétant les nouvelles orientations du Groupe. En effet, ce dernier privilégie désormais le chiffre d’affaires à plus forte valeur ajoutée quitte à décliner les missions/marchés jugés non rentables. Ces performances suivent cependant la tendance du marché du Travail Temporaire, en retrait de -2%1 sur la même période.

Au 30 septembre 2023, la division Formation voit son chiffre d’affaires s’établir à 7,4 M€ contre 6,3 M€ en 2022 (+17%), confirmant la bonne dynamique d’AT Patrimoine.

L’activité Portage Salarial marque le pas sur le 3ème trimestre, en raison d’un nombre de portés en mission en baisse par rapport à l’an passé. Ainsi, le chiffre d’affaires sur les 9 mois de l’année 2023 se stabilise à 6,5 M€ (contre 6,6 M€ en 2022). L’activité Recrutement s’inscrit, pour sa part, à 1,4 M€ (contre 1,5 M€ au 30 septembre 2022) en raison du recul de son activité dans le Sud-Ouest, malgré une reprise de l’activité (+18%) hors Île-de-France sur le 3ème trimestre 2023.

Sur la période, l’activité Prestations de services RH & Autres s’élève à 2,5 M€ à fin septembre 2023 contre 2,8 M€ l’an dernier. La division intègre la progression des revenus de l’Agence Unique dont le chiffre d’affaires se porte à 0,6 M€ à fin septembre (+10%). Cette bonne performance permet de compenser, pour partie, le ralentissement d’UniTT et d’Invalvéa sur la période lié au recul de l’activité de leurs clients.

Le Groupe poursuit la mise en œuvre des leviers d’action de son plan « Horizon 2025 ». La trésorerie consolidée s’élève au 9 novembre à 9,1 M€ et l’endettement financier net à 9,1 M€2.

Pleinement engagé dans la poursuite de son plan « Horizon 2025 », Mare Nostrum confirme son ambition de restaurer à fin 2025 sa rentabilité nette avec un taux d’EBE plancher de 3% du chiffre d’affaires.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

25 janvier 2024 : Chiffre d’affaires 2023

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement, la formation ainsi que le portage salarial et la mobilité professionnelle. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Son approche sur-mesure orientée clients à forte valeur ajoutée, lui permet d’afficher une croissance dynamique. Il s’appuie sur plus de 400 collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales (France et International). Mare Nostrum dispose du statut « Entreprise innovante » de Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

1 Note mensuelle Prism’emploi n° 283 (août 2023) + estimation interne pour septembre 2023

2 Chiffres non audités

