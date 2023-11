IT Link : +11,8% de croissance du chiffre d’affaires au T3 2023

Communiqué Financier

Paris, le 9 novembre 2023

Un niveau de croissance toujours soutenu malgré un contexte marché qui se normalise





3ème trimestre

En M€



T3 2022



(1) T3 2023



(1) Variation France 13,95 15,83 +13,5% International 1,33 1,25 -6,2% Chiffre d’affaires 15,28 17,08 +11,8%





Sur 9 mois

En M€



2022



(1) 2023



(1) Variation France 43,85 50,65 +15,5% International 3,98 4,01 +0,9% Chiffre d’affaires 47,82 54,66 +14,3%









Répartition par nature d’activité sur 9 mois

En M€



2022



(1) 2023



(1) Variation Activités solutions 4,25 4,74 +11,6% Prestations de services 43,58 49,92 +14,6% Chiffre d’affaires 47,82 54,66 +14,3%

(1) Information non auditée





La France et les activités « solutions » portent l’essentiel de la croissance du Groupe

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre affiche une croissance de 11,8% par rapport à 2022 (+5,8% en organique), malgré un impact calendaire de -1,6pts.

Sur les 9 premiers mois de l’année, la France (incluant les activités au Maroc) maintient un niveau de croissance de son chiffre d’affaires de 15,5% (+7,4% en organique), en léger ralentissement par rapport au 1er semestre.

A l’international, l’activité sur 9 mois affiche une dynamique légèrement positive (+0,9%) avec un retour à la croissance confirmé du Benelux (+5,5%) qui compense un ralentissement de l’activité au Canada pénalisée par les variations de taux de change (-5,4% vs +1,4% à taux de change constant).

De leur côté, les activités « solutions » affichent +12,3% de croissance au T3 contre +11,2% sur le premier semestre.





Retour à la croissance des effectifs sur le trimestre

Au 30 septembre, le Groupe compte 15 collaborateurs de plus qu’au 30 juin 2023 soit 770 collaborateurs.





Perspectives 2023

Compte tenu d’un léger tassement du taux d’activité observé depuis le mois de juillet, le Groupe devrait atteindre un chiffre d’affaires compris entre 73 et 74 M€, avec un résultat opérationnel de l’ordre de 7% du chiffre d’affaires sur l’année 2023.





IT Link publiera son chiffre d’affaires annuel le 15 février 2024.









A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

Le Groupe IT Link c’est plus de 750 collaborateurs présents sur 14 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et trois marques : IT Link, NRX et RADèS.









IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)

