Erweitertes Portfolio für Biopharma und Lebensmittelsicherheit: QIAGEN bringt neue digitale PCR-Kits und aktualisierte Software für QIAcuity auf den Markt

VENLO, Niederlande, Nov. 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Einführung von drei neuen Kits und ein wichtiges Software-Update für seine QIAcuity-Systeme bekannt gegeben. Damit erweitert das Unternehmen das Anwendungsportfolio der digitalen PCR‑Technologie in Bereichen wie Zell- und Gentherapien, DNA- und RNA-Quantifizierung sowie Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit:



Mit dem QIAcuity Mycoplasma Quant Kit können Forscherinnen und Forscher Mykoplasmen-Kontaminationen in allen Prozessschritten der Erforschung und Herstellung von Zell- und Gentherapien präzise nachweisen. Das Kit bietet einen einzigartigen und sensiblen Workflow, der von einer Drittpartei validiert wurde und die Anforderungen des europäischen, des US-amerikanischen und des japanischen Arzneibuchs an die Prüfung auf Mykoplasmen erfüllt. Dadurch verringert sich der interne Aufwand für die Validierung.





„Die Einführung unserer neuen QIAcuity-Kits und das Software-Update zeigen, dass wir bei QIAGEN den Einsatz digitaler PCR-Analysen in wichtigen Bereichen wie Pharma, Biopharma-Forschung sowie Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit vorantreiben“, erklärt Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. „Mit der Integration dieser Innovationen in unsere QIAcuity-Plattform bekräftigen wir unser Ziel, präzise, schnelle, skalierbare und nutzerfreundliche digitale PCR-Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen bereitzustellen.“

Darüber hinaus plant QIAGEN noch im November die Einführung der Version 2.5 der QIAcuity-Software. Das Update soll Forscherinnen und Forscher dabei unterstützen, zwei wichtige Eigenschaften von digitalen PCR-Analysen zu bestimmen. Mithilfe eines Temperaturgradienten ermöglicht die Software die Bestimmung der genauen Temperatur, bei der ein Experiment durchgeführt werden sollte. Somit muss die Probe bei der Entwicklung von Tests auf spezifische genetische Bausteine nicht mehr durch einen externen Thermocycler laufen.

Da Probenmaterial vor der digitalen PCR-Analyse häufig verwässert wird, berechnet die neue Software auch die Prävalenz des Zielmaterials in einer Probe sowie die eventuell erforderliche Verwässerung. Nach dem Test bereinigt die QIAcuity-Software 2.5 die Ergebnisse um die Verwässerung und wandelt sie in benutzerdefinierte Einheiten um. So wird eine anspruchsvolle Aufgabe automatisiert und dokumentiert, die für die Berichte und Audit-Trails von Pharmaunternehmen wesentlich ist.

Die digitale PCR-Plattform QIAcuity verwendet Nanoplatten, die eine Probe auf tausende winzige Partitionen verteilen und anschließend die Reaktion jeder einzelnen gleichzeitig auslesen. Dadurch lassen sich selbst die schwächsten Signale von DNA und RNA quantifizieren. Die Instrumente vereinen Partitionierung, Thermocycling und Bildgebung in einem einzigen Workflow, wodurch sich die Verarbeitungszeit von sechs auf zwei Stunden verkürzt.

Die vielseitigen QIAcuity-Systeme sind in Versionen mit einer, vier und acht Platten erhältlich. Die Version mit einer Platte verarbeitet in einer Acht-Stunden-Schicht bis zu 384 Proben, die Version mit acht Platten verarbeitet in derselben Zeit bis zu 1.248 Proben.

Weitere Informationen zu den Kits und Geräten des digitalen PCR-Systems QIAcuity von QIAGEN finden Sie unter https://www.qiagen.com/us/product-categories/discovery-and-translational-research/pcr-qpcr-dpcr/dpcr-assays-kits-and-instruments.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

