Résultats du troisième trimestre 2023

SCOR dégage un résultat net de EUR 147 millions

au troisième trimestre 2023, contribuant à une forte performance sur 9 mois avec un résultat net de EUR 650 millions

Revenus d’assurance (« insurance revenue ») de EUR 4 235 millions au T3 2023, en hausse de +10,2 % 1 par rapport au T3 2022

de EUR 4 235 millions au T3 2023, en hausse de +10,2 % par rapport au T3 2022 Ratio combiné P&C de 90,2 % au T3 2023 (-57,8 pts par rapport au T3 2022)

de 90,2 % au T3 2023 (-57,8 pts par rapport au T3 2022) Résultat des activités d’assurance L&H 2 (« insurance service result ») de EUR 113 millions au T3 2023, comparé à EUR 47 millions au T3 2022

de EUR 113 millions au T3 2023, comparé à EUR 47 millions au T3 2022 Rendement courant des Investissements de 3,4 % au T3 2023 (+0,8 pt par rapport au T3 2022)

de 3,4 % au T3 2023 (+0,8 pt par rapport au T3 2022) Marge sur services contractuels (« CSM ») sur les nouvelles affaires P&C de EUR 169 millions et CSM sur les nouvelles affaires L&H 3 de EUR 89 millions au T3 2023

de EUR 169 millions et de EUR 89 millions au T3 2023 Résultat net du Groupe de EUR 147 millions sur le trimestre (EUR 135 millions en considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres), soit un taux de rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 13,7 % (12,5 % ajusté 4 ). Sur les neuf premiers mois de l’année 2023, le résultat net s’élève à EUR 650 millions (EUR 602 millions ajusté 4 ), soit un RoE annualisé de 20,2 % (18,8 % ajusté 4 ).

de EUR 147 millions sur le trimestre (EUR 135 millions en considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres), soit un taux de rendement annualisé des capitaux propres (RoE) de 13,7 % (12,5 % ajusté ). Sur les neuf premiers mois de l’année 2023, le résultat net s’élève à EUR 650 millions (EUR 602 millions ajusté ), soit un RoE annualisé de 20,2 % (18,8 % ajusté ). Valeur Économique du Groupe 5 mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de EUR 9,2 milliards au 30 septembre 2023, en hausse de +5,3 % 6 (+7,1 % 6 à hypothèses économiques constantes 7 ) par rapport au 31 décembre 2022, correspondant à une Valeur Économique par action de EUR 51 (vs. EUR 50 au 31 décembre 2022)

mesurée selon le référentiel comptable IFRS 17 de EUR 9,2 milliards au 30 septembre 2023, en hausse de +5,3 % (+7,1 % à hypothèses économiques constantes ) par rapport au 31 décembre 2022, correspondant à une de EUR 51 (vs. EUR 50 au 31 décembre 2022) Ratio de solvabilité estimé du Groupe de 206 %8 au 30 septembre 2023





Le conseil d'administration de SCOR SE s’est réuni le 9 novembre 2023 sous la présidence de Fabrice Brégier, pour arrêter les comptes du Groupe sur les neuf premiers mois de 2023.

Thierry Léger, directeur général de SCOR, déclare : « Les résultats sur neuf mois confirment la détermination de SCOR à atteindre ses objectifs. En (ré)assurance de dommages et de responsabilité, le ratio de charges liées aux catastrophes naturelles se situe en dessous du budget sur les neuf premiers mois de 2023, mais une attention constante doit être portée au ratio de sinistralité attritionnel. Nous préparons les renouvellements du premier janvier avec pour objectif de tirer parti du marché porteur à travers la souscription de nouvelles affaires à des niveaux de marge très attractifs. En réassurance vie et santé ainsi qu’en investissements, nous continuons d’afficher des résultats stables et positifs. Forts d'un résultat net de EUR 6029 millions sur neuf mois, je nous considère bien positionnés pour réaliser le plan Forward 2026. »

Performance du Groupe et contexte

SCOR enregistre des résultats positifs au T3 2023, trimestre historiquement marqué par une forte activité en matière de sinistralité :

En (ré)assurance de dommages et de responsabilité (« P&C »), le ratio combiné de 90,2 % au T3 2023 est impacté par des pertes liées aux catastrophes naturelles au-dessus du budget (ces pertes incluent les sinistres relatifs aux incendies de Hawaii) et des sinistres « man made » (du fait de l’Homme) significatifs. Sur les neuf premiers mois de l’année 2023, le ratio de catastrophes naturelles reste en dessous du budget. Alors que le ratio de sinistralité attritionnel dans son ensemble est satisfaisant au T3 2023, le niveau de sinistres « man made » est trop élevé. SCOR poursuit ses efforts pour améliorer la performance intrinsèque de son activité P&C.

En réassurance vie et santé (« L&H »), les affaires poursuivent leur croissance rentable et génèrent un résultat des activités d'assurance satisfaisant, qui s’élève à EUR 113 2 millions au T3 2023.

millions au T3 2023. En investissements (« Investments »), SCOR bénéficie de taux de réinvestissement élevés et affiche une augmentation marquée du rendement courant, qui atteint 3,4 % au T3 2023 (contre 3,1 % au T2 2023).





Au cours des neuf premiers mois de 2023, et en considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres, SCOR enregistre une forte performance, avec un résultat net de EUR 6029 millions, soit un RoE annualisé de 18,8 %9, et une croissance de sa Valeur Economique de 7,1 %10.

Performance mitigée de l’activité P&C au cours d’un trimestre historiquement marqué par une forte sinistralité

Au troisième trimestre 2023, les revenus d’assurance P&C s'élèvent à EUR 1 897 millions, en hausse de +6,4 % à taux de change constants (en baisse de -0,1 % à taux de change courants) par rapport au troisième trimestre 2022. Les revenus d'assurance de spécialités augmentent fortement (+16,4 % à taux de change constants), et représentent 33 % des revenus d'assurance totaux de l’activité P&C.

La marge sur services contractuels (« CSM ») sur les nouvelles affaires s'élève à EUR 169 millions au troisième trimestre 2023.

Chiffres clés en (ré)assurance P&C :

En EUR millions



(à taux de change courants T3 2023 T3 2022 Variation 9M 2023 9M 2022 Variation Revenus d’assurance 1 897 1 900 -0,1 % 5 557 5 352 3,8 % Résultat des activités d’assurance 152 -765 n.a. 544 -928 n.a. Ratio combiné 90,2 % 148,0 % -57,8 pts 88,0 % 120,7 % -32,7 pts CSM sur les nouvelles affaires 169 1 028

Le ratio combiné P&C s'établit à 90,2 % au T3 2023, contre 148,0 % au T3 2022. Le ratio combiné s’améliore avec (i) un ratio de charges liées aux catastrophes naturelles s’élevant à 13,3 % incluant 4 points relatifs aux incendies de Hawaii, largement en dessous de celui de l’année dernière (32,5 % impacté principalement par l’ouragan Ian), et (ii) un ratio attritionnel intégrant les commissions de 70,4 % impacté principalement par un niveau élevé de sinistres « man-made » (du fait de l’Homme) et par une prudence supplémentaire apportée à certaines provisions P&C, qui reste nettement inférieur au niveau de l’année dernière (104,2 %, impacté par environ 30 pts d’augmentation des provisions).

Le ratio de charges attribuables P&C s'établit à 6,8 % des revenus nets d’assurance au T3 2023.

Le résultat des activités d’assurance P&C s’élève à EUR 152 millions, porté par l’amortissement de la CSM à hauteur de EUR 183 millions, en partie compensé par un écart d’expérience négatif.

L’activité L&H génère un résultat des activités d’assurance de EUR 113 millions au troisième trimestre 2023

Au T3 2023, les revenus d’assurance L&H s’élèvent à EUR 2 338 millions, en hausse de +13,5 % à taux de change constants (en hausse de 5,4 % à taux de change courants) par rapport au T3 2022.

SCOR continue de générer de la CSM L&H à travers la souscription de nouveaux contrats, principalement en Prévoyance (EUR 89 millions de CSM sur les nouvelles affaires3 au T3 2023, incluant EUR 77 millions en Prévoyance).

Chiffres clés en réassurance L&H :

en EUR millions



(à taux de change courants) T3 2023 T3 2022 Variation 9M 2023 9M 2022 Variation Revenus d’assurance 2 338 2 218 5,4 % 6 534 6 647 -1,7 % Résultat des activités d’assurance2 113 47 142,1 % 525 147 257,9 % CSM sur les nouvelles affaires3 89 376

Le résultat des activités d’assurance L&H2 s’élève à EUR 113 millions au T3 2023. Il est porté par l’amortissement de la CSM à hauteur de EUR 114 millions et par la libération du « Risk Adjustment » à hauteur de EUR 29 millions. L’écart d’expérience reste limité à EUR -9 millions malgré l’impact négatif exceptionnel d’un changement comptable sur les engagements à hauteur de EUR -32 millions, avec des contrats déficitaires s’élevant à EUR -23 millions.

Investissements dégageant un rendement courant de 3,4 % au troisième trimestre 2023, bénéficiant de taux de réinvestissement élevés (5,4 % au 30 septembre 2023)

Au 30 septembre 2023, le total des actifs investis s'élève à EUR 22,0 milliards. L’allocation des actifs de SCOR est optimisée, avec 78 % du portefeuille investi en valeurs obligataires. SCOR dispose d'un portefeuille obligataire de bonne qualité avec une notation moyenne de A+ et une duration de 3,0 ans.

Chiffres clés en Investissements :

en EUR millions



(à taux de change courants) T3 2023 T3 2022 Variation 9M 2023 9M 2022 Variation Total des actifs investis 22 005 22 165 -0,7 % 22 005 22 165 -0,7 % Rendement courant* 3,4 % 2,6 % +0,8 pt 3,1 % 2,2 % +0,9 pt Rendement des actifs*, ** 3,4 % 2,3 % +1,1 pt 3,1 % 1,9 % +1,2 pt

(*) Annualisé.

(**) Les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent EUR 17 millions au T3 2023 et EUR 64 millions aux 9M 2023 relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR, avant impôts.

Les produits financiers des actifs en portefeuille s’établissent à 185 millions d'euros11 au T3 2023. Le rendement des actifs investis s'élève à 3,4 %11 (vs. 3,0 % au T2 2023) et le rendement courant à 3,4 % (vs. 3,1 % au T2 2023).

Le taux de réinvestissement s’établit à 5,4 %12 au 30 septembre 2023, comparé à 5,1 % au 30 juin 2023. Le portefeuille d'actifs investis reste très liquide, avec EUR 9,7 milliards de cash-flows financiers attendus au cours des 24 prochains mois13, ce qui permet à SCOR de continuer à bénéficier pleinement de l’augmentation des taux de réinvestissement.

Autres éléments

Le résultat net publié du Groupe de EUR 147 millions au T3 2023 inclut un impact avant impôts de EUR 17 millions14 relatif à l’option émise sur les actions propres de SCOR valorisée à la juste valeur dans le compte de résultat. Retraité de cet élément, le résultat net du Groupe s’élève à EUR 135 millions.

L’impact de la transaction avec BNP Paribas Cardif, annoncée le 4 octobre 2023, sera intégré dans les comptes du quatrième trimestre 2023.



*

* *



ANNEXE

1 - Principaux chiffres du Groupe pour le troisième trimestre 2023

en EUR millions



(à taux de change courants) T3 2023 T3 2022 Variation 9M 2023 9M 2022 Variation Revenus d’assurance 4 235 4 118 +2,8 % 12 090 11 999 +0,8 % Primes brutes émises1 4 870 5 141 -5,3 % 14 444 14 827 -2,6 % Résultats des activités d’assurance2 265 -718 n.a. 1 069 -782 n.a. Ratio de dépenses de gestion du Groupe 6,8 % 6.4 % +0,4 pt 6,7 % 6,5 % +0,2 pt RoE annualisé3 13,7 % n.a. n.a. 20,2 % n.a. n.a. RoE annualisé



considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres 12,5 % n.a. n.a. 18,8 % n.a. n.a. Résultat net3,4 147 -752 n.a. 650 -1 027 n.a. Résultat net



considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres4 135 n.a. n.a. 602 n.a. n.a. Valeur Économique5,6 9 157 9 884 -7,4 % 9 157 9 884 -7,4 % Capitaux propres 4 459 4 800 -7,1 % 4 459 4 800 -7,1 % Marge sur services contractuels (CSM)6 4 699 5 085 -7,6 % 4 699 5 085 -7,6 %

1: Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ; 2: Inclut les revenus sur les contrats financiers tels que reportés selon la norme IFRS 9 ; 3: Montants tenant compte de l'impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T3 2023 de EUR 17 millions avant impôts (EUR 13 millions après impôts). Impact 9M 2023 de 64 millions d'euros avant impôts (48 millions d'euros après impôts) ; 4. Résultat net consolidé part du groupe ; 5. Définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM) ; 6: Nette d’impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM.

2 - Chiffres clés du compte de résultat du troisième trimestre 2023

en EUR millions



(à taux de change courants) T3 2023 T3 2022 Variation 9M 2023 9M 2022 Variation Revenus d’assurance 4 235 4 118 +2,8 % 12 090 11 999 +0,8 % Revenus d’assurance P&C 1 897 1 900 -0,1 % 5 557 5 352 +3,8 % Revenus d’assurance L&H 2 338 2 218 +5,4 % 6 534 6 647 -1,7 % Primes brutes émises1 4 870 5 141 -5,3 % 14 444 14 827 -2,6 % Primes brutes émises P&C 2 476 2 636 -6,1 % 7 090 7 463 -5,0 % Primes brutes émises L&H 2 394 2 505 -4,4 % 7 355 7 364 -0,1 % Produit financier sur les actifs investis 185 124 +49,3 % 505 305 +65,3 % Résultat opérationnel 257 -845 n.a. 1 016 -1 069 n.a. Résultat net2,3 147 -752 n.a. 650 -1 027 n.a. Résultat



considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres2 135 n.a. n.a. 602 n.a. n.a. Bénéfice par action (EUR)3 0,82 -4,22 n.a. 3,63 -5,77 n.a. Bénéfice par action (EUR)



considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres 0,75 n.a. n.a. 3,36 n.a. n.a. Cash-flow opérationnel 655 422 +55,2 % 892 54 +1 551,9 %

1: Les primes brutes émises ne sont pas un indicateur défini selon la norme comptable IFRS 17 (indicateur non comptable) ; 2: Résultat net consolidé, part du Groupe ; 3: Montants tenant compte de l'impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T3 2023 de EUR 17 millions avant impôts (EUR 13 millions après impôts). Impact 9M 2023 de 64 millions d'euros avant impôts (48 millions d'euros après impôts).

3 - Principaux ratios du compte de résultat du troisième trimestre 2023

en EUR millions



(à taux de change courants) T3 2023 T3 2022 Variation 9M 2023 9M 2022 Variation Rendement des actifs 1, 2 3,4 % 2,3 % +1,1 pt 3,1 % 1,9 % +1,2 pt Ratio combiné P&C3 90,2 % 148,0 % -57,8 pts 88,0 % 120,7 % -32,7 pts Ratio de dépenses de gestion du Groupe4 6,8 % 6,4 % +0,4 pt 6,7 % 6,5 % +0,2 pt RoE annualisé5 13,7 % n.a. n.a. 20,2 % n.a. n.a. RoE annualisé



considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres 12,5 % n.a. n.a. 18,8 % n.a. n.a. Croissance de la Valeur Économique6 n.a. n.a. n.a. 7,1 % n.a. n.a.

1. Annualisé et calculé en excluant les fonds déposés chez les cédantes & autres dépôts selon la norme IFRS9 ; 2. Au T3 2023 et aux 9M 2023, les actifs investis classés à la juste valeur par le compte de résultat excluent respectivement EUR 17 millions et EUR 64 millions relatifs à l’option émise sur les actions propres de SCOR ; 3. Le ratio combiné correspond à la somme du total des sinistres, du total des commissions variables et du total des frais de gestion P&C, divisée par les revenus nets d’assurance de SCOR P&C ; 4. Le ratio de dépenses de gestion du Groupe correspond au total des frais de gestion divisé par les revenus d’assurance ; 5. Montants tenant compte l'impact de la variation de la juste valeur de l’option émise sur les actions propres. Impact T3 2023 de EUR 17 millions avant impôts (EUR 13 millions après impôts). Impact 9M 2023 de 64 millions d'euros avant impôts (48 millions d'euros après impôts) ; 6. Croissance à hypothèses économiques de taux d’intérêt et taux de change constantes, et en considérant une valorisation constante de l’option émise sur les actions propres de SCOR par rapport au 31 décembre 2022. Valeur Economique définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d'impôts. Un taux d’impôts notionnel de 25 % est appliqué à la CSM. Le point de départ est ajusté du paiement du dividende de EUR 1,40 par action (EUR 254 millions au total) en 2023 au titre de l’année 2022.

4 - Chiffres clés du bilan au 30 septembre 2023

en EUR millions

(à taux de change courants) Au 30 septembre 2023 Au 31 décembre 2022 Variation Total des actifs investis 1 22 005 22 179 -0,8 % Capitaux propres 4 459 4 351 +2,5 % Actif net comptable par action (EUR) 24,68 24,11 +2,4 % Valeur Économique2 9 157 8 947 +2,3 % Valeur Économique par action (EUR)3 50,87 49,77 +2,2 % Ratio d’endettement 21,2 % 21,6 % -0,4 pt Total des liquidités4 2 036 2 791 -27,0 %

1. Hors actifs nets pour le compte d’investisseurs tiers. 2. La Valeur Économique inclut les intérêts minoritaires. 3. La Valeur Économique (définie comme la somme des capitaux propres et de la marge de service contractuelle (CSM), nette d'impôts) par action exclut les intérêts minoritaires. 4. Inclut la trésorerie et l’équivalent de trésorerie ainsi que les placements à court terme classés comme "autres prêts et créances".







*

* *

