Inauguration d’une nouvelle ère urbaine au salon Smart City Expo 2023 : des chiffres record

BARCELONE, Espagne, 10 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’édition 2023 du salon Smart City Expo World Congress (ou SCEWC), l’événement international majeur dédié aux villes et à l’innovation urbaine qui s’est tenu à la Fira de Barcelona, a fait entrer l’innovation urbaine dans un nouvel âge après avoir enregistré des records de participation. L’événement est organisé en collaboration avec le Tomorrow.Mobility World Congress – en partenariat avec l’EIT Urban Mobility –, et Tomorrow.Building et Tomorrow.Blue Economy. En trois jours, plus de 25 300 participants en provenance de 140 pays se sont rassemblés au parc des expositions Gran Vía de la Fira de Barcelona.

Au total, 600 intervenants experts ont débattu des différentes stratégies déployées dans le monde entier en réponse aux principaux enjeux de l’urbanisme, à savoir la mobilité, la gouvernance, la durabilité et l’inclusion. Les éminents intervenants comptaient Nathan Blecharczyk, cofondateur et Directeur Stratégie d’Airbnb ; Joan Laporta, président du FC Barcelone ; Margaret Mitchell, informaticienne scientifique spécialisée en biais algorithmiques ; Micaela Mantegna, juriste spécialiste de l’intelligence artificielle, ou encore Claire O’Neill, experte en développement durable et ex-ministre de l’Énergie et de la Croissance verte au Royaume-Uni.

Le parc des expositions a accueilli 1 106 exposants venus présenter leurs derniers projets et solutions, enregistrant ainsi une hausse de 29,7 % par rapport à 2022. Des invités de marque étaient représentés tels que Aramco, Axis, BSM, Cisco, CBRE, Dassault Systèmes, Dell, Deloitte, Drees&Sommer, FCC, Honeywell, Johnson Controls, KIA, Microsoft, Moventis, Nvidia, PTV Group, PWC, Racc, Renfe, Roshn Group, Samoo Architects & Engineers, Samsung C&T Corporation, Sener, Siemens, SPIE, Smart Ports: Piers of the Future, et Veolia, tous leaders de leurs industries respectives.

Le salon a rassemblé les exposants autour de pavillons dédiés à l’Allemagne, à l’Arabie Saoudite, au Brésil, à la Chine, à la Corée, à l’Estonie, aux États-Unis, à la France, à l’Inde, à l’Italie, au Japon, au Mexique, aux pays nordiques, à la Pologne, et au Portugal, entre autres, illustrant les dernières initiatives nationales, et notamment le recours à des jumeaux numériques pour représenter et surveiller différentes zones urbaines, ou à l’intelligence artificielle pour la gestion de la mobilité et d’autres services urbains.

Le directeur du salon Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti a déclaré : « Le bilan de l’édition 2023 de Smart City Expo confirme l’avènement d’une nouvelle ère urbaine, articulée autour des principales thématiques du salon, à savoir l’innovation et la durabilité. Pendant trois jours, nous avons été témoins de la manière dont les villes et les entreprises ouvrent déjà la voie à un meilleur avenir, et nous sommes fiers d'avoir pu accueillir cet événement à Barcelone, élue au titre de centre mondial pour héberger cette initiative commune ».

Le salon Smart City Expo World Congress fera son retour au parc des expositions Gran Vía de Barcelone pour sa 13e édition du 5 au 7 novembre 2024.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

E-mail : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Vous trouverez une photo accompagnant ce communiqué à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc40c65b-954e-4b11-a81f-6c60d44f8ab8