2023年智慧城市博览会（Smart City Expo）开启都市新时代，各项数据打破纪录

西班牙巴塞罗那, Nov. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2023年全球智慧城市大会（SCEWC）是城市和智能都市解决方案的顶尖国际峰会，由Fira de Barcelona举办，今年各项数据打破纪录，开启了都市创新的新时代。该活动与“明日交通”世界大会（Tomorrow. Mobility World Congress）（与 EIT Urban Mobility 联合举办）、“明日建筑”（Tomorrow.Building）和“明日蓝色经济”（Tomorrow. Blue Economy）等活动同期进行。 三天以来，这些活动在Fira de Barcelona的Gran Via展馆吸引了超过25300名参会者相聚一堂，他们来自140个国家。

600名专家探讨了世界各地应对城市所面临挑战的各种策略，涵盖交通、治理、可持续性和包容性等领域。 主讲嘉宾包括：Airbnb联合创办人兼首席策略官Nathan Blecharczyk、FC Barcelona足球俱乐部主席Joan Laporta、计算机科学家和算法偏差专家Margaret Mitchell、人工智能专业律师Micaela Mantegna以及英国前能源与清洁发展事务部部长和可持续发展专家Claire O'Neill。

这些活动总共接待了1106家参展商，比2022年增加了29.7%，他们展示了自家的最新项目和解决方案。 其中包括Aramco、Axis、BSM、Cisco、CBRE、Dassault Systemes、Dell、Deloitte、Drees&Sommer、FCC、Honeywell、Johnson Controls、KIA、Microsoft、Moventis、Nvidia、PTV Group、PWC、Racc、Renfe、Roshn Group 、Samoo Architects & Engineers、Samsung C&T Corporation、Sener、Siemens、SPIE、Smart Ports: Piers of the Future与Veolia等行业龙头。

800多个城市和国家/地区的代表参加了这次盛会。其中，巴西、中国、爱沙尼亚、法国、德国、印度、意大利、日本、韩国、墨西哥、北欧、波兰、葡萄牙、沙特阿拉伯和美国的代表展示了他们的最新方案，包括使用“数字孪生”（Digital Twins）技术来指代和监控不同的都市区域，或采用人工智能来管理交通和其他城市服务的项目。

全球智慧城市大会的总监Ugo Valenti说：“2023年智慧城市博览会的盛况表明，我们正在开启城市新时代的大门，正如我们今年的主题所述：兼具创新和可持续性。 在这三天期间，我们看到了各个城市和公司开始为建设更美好的未来奠定基础。对于我们的活动和巴塞罗那获选为这项共同事业的全球中心，我们感到很自豪。”

第十三届全球智慧城市大会将于2024年11月5日至7日在巴塞罗那Gran Via展馆举行。

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