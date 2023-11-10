2023 年智慧城市博覽會（Smart City Expo）以破紀錄的數字開啟都市新紀元

巴塞隆拿，西班牙, Nov. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2023 年全球智慧城市大會（SCEWC）是城市和智能都市解決方案的頂尖國際峰會，由 Fira de Barcelona 舉辦，以破紀錄的數字開啟了都市創新的全新紀元。該活動與「明日交通世界大會」（Tomorrow. Mobility World Congress - 與 EIT Urban Mobility 合辦）、「明日建築」（Tomorrow.Building）和「明日藍色經濟」（Tomorrow. Blue Economy）等活動同期進行。 三天以來，這些活動在 Fira de Barcelona 的 Gran Via 場館吸引了來自 140 個國家和地區、超過 25,300 名與會人士。

600 位專家探討了世界各地為應對城市在交通、管治、可持續性和包容性等領域面臨的挑戰而採取的不同策略。 主講嘉賓包括：Airbnb 聯席創辦人兼首席策略總監 Nathan Blecharczyk、FC Barcelona 球會主席 Joan Laporta、電腦科學家和演算法偏差專家 Margaret Mitchell、精通人工智能的律師 Micaela Mantegna 以及英國前能源和潔淨發展事務部長和可持續發展專家 Claire O'Neill。

這些活動總共接待了 1,106 家參展商，比 2022 年增加了 29.7%，他們展示了自家的最新項目和解決方案。 其中包括業界領導者 Aramco、Axis、BSM、Cisco、CBRE、Dassault Systemes、Dell、Deloitte、Drees&Sommer、FCC、Honeywell、Johnson Controls、KIA、Microsoft、Moventis、Nvidia、PTV Group、PWC、Racc、Renfe、Roshn Group 、Samoo Architects & Engineers、Samsung C&T Corporation、Sener、Siemens、SPIE、Smart Ports: Piers of the Future 與 Veolia。

800 多個城市和國家 / 地區的代表參加了這次盛會。當中，巴西、中國、愛沙尼亞、法國、德國、印度、意大利、日本、韓國、墨西哥、北歐、波蘭、葡萄牙、沙特阿拉伯和美國的代表展示了他們的最新倡議，包括使用「數碼分身」（Digital Twins）來代表和監控不同的都市區域，或採用人工智能來管理交通和其他城市服務的項目。

全球智慧城市大會總監 Ugo Valenti 表示：「2023 年智慧城市博覽會的成果證明，我們正在為城市開啟新紀元的大門，正如我們今年的主題所述：兼具創新和可持續性。 在這三天期間，我們看到了城市和公司如何為建設更美好的未來奠定基礎。對於我們的活動和巴塞隆拿獲選為這項共同事業的全球中心，我們感到很自豪。」

第十三屆全球智慧城市大會將於 2024 年 11 月 5 日至 7 日在巴塞隆拿 Gran Via 展館舉行。

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