eGain vince il premio KM Promise della rivista KMWorld per il 2023

SUNNYVALE, California, Nov. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), la piattaforma di automazione della conoscenza per il coinvolgimento dei clienti, ha annunciato di essere stata selezionata dalla rivista KMWorld per il premio KMPromise 2023.



Consegnato a eGain in occasione della conferenza KMWorld 2023 a Washington, il premio viene assegnato all'organizzazione che rispetta la promessa fatta ai clienti fornendo soluzioni tecnologiche innovative per l'implementazione e l'integrazione delle pratiche di KM nei processi aziendali, secondo KMWorld. L'organizzazione premiata dimostra come essa vada oltre la semplice fornitura di tecnologia e collabori con i clienti per garantire che sia la tecnologia che i processi di conoscenza vengano integrati nei processi di lavoro. In altre parole, aiuta le organizzazioni a realizzare risultati positivi.

Marydee Ojala, caporedattore di KMWorld, ha dichiarato: “Sono lieta che eGain abbia vinto il Premio KMWorld Promise quest'anno. La soluzione di conoscenza di eGain consente alle aziende di fornire un servizio clienti iper-intelligente attraverso il self-service e i dipendenti che lavorano in prima linea, fornendo allo stesso tempo informazioni utili ai manager aziendali. Il loro knowledge hubriunisce le conoscenze affidabili bloccate in silos all'interno delle varie organizzazioni. Recentemente, l'azienda ha aggiunto alla sua piattaforma l'IA generativa per integrare l'IA conversazionale e la gestione dei contenuti omnichannel. È un onore davvero meritato".

Ashu Roy, CEO di eGain, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo premio. Il nostro Knowledge Hub, ora arricchito da AssistGPT, ridefinisce l'automazione della gestione delle conoscenze nel mercato del customer engagement".

Dotato di intelligenza artificiale e di analisi, il Knowledge Hub di eGain migliora l’esperienza del cliente e riduce l’impegno degli agenti con l’assistenza virtuale, il self-service e i moderni strumenti del desktop per gli agenti. Visitare il sito www.eGain.com per maggiori informazioni.

