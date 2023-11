La Légion royale canadienne présente la cérémonie nationale du jour du Souvenir du Canada 2023

OTTAWA, 11 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des dizaines de milliers de participants se sont rassemblés cette année pour assister à la cérémonie nationale du jour du Souvenir. La Légion royale canadienne a présenté cet événement à la fois solennel et saisissant au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, en l’honneur de tous ceux et celles qui ont donné leur vie au service du Canada.



L’arrivée du défilé des anciens combattants a capté l’attention de tous, de même que les contingents de marche et la salve de 21 coups de canon. Un défilé aérien de quatre CF-18 Hornets qui était prévu n’a pas pu avoir lieu en raison des conditions météorologiques. La cérémonie a également rendu hommage aux 130 membres des forces armées canadiennes ayant perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions de maintien de la paix. Cette année marque le 75e anniversaire de la première mission de maintien de la paix des Nations unies.

Cette année, l’Acte du Souvenir a été lu en anglais, en français et en ojibwé, langue autochtone.

« Nous n’oublierons jamais les membres de nos forces armées de toutes origines qui ont donné leur vie pour protéger nos libertés », a déclaré le président national Bruce Julian. « Le jour du Souvenir est le moment où nous exprimons notre gratitude collective, mais en réalité, nous la ressentons tous les jours de l’année. »

Mme Gloria Hooper, la Mère nationale de la Croix d’argent de cette année, a déposé une couronne au nom de toutes les mères militaires qui ont perdu des enfants au service de leur pays. Son fils, le sapeur Chris Holopina, est mort en 1996 lorsque le véhicule blindé dans lequel il se trouvait s’est renversé en essayant d’éviter un accident alors qu’il était en route pour secourir des soldats alliés. Il était en mission de maintien de la paix en Bosnie au moment de son décès.

Parmi les autres invités spéciaux qui ont déposé des couronnes au pied du Monument commémoratif de guerre du Canada, mentionnons la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary May Simon, le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, la ministre des Anciens Combattants, l’honorable Ginette Petitpas Taylor, la Présidente du Sénat, l’honorable Raymonde Gagné, et le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre. Le président national de la Légion, M. Bruce Julian, a déposé une couronne en compagnie de représentants de la jeunesse du Canada, soit les gagnants séniors des concours d’affiches et de littérature de la Fondation nationale Légion. Des représentants de nombreux groupes de vétérans, d’autres organisations ainsi que des particuliers ont rendu hommage de la même façon.

Après la cérémonie officielle, de nombreuses personnes ont pris le temps de déposer leurs coquelicots sur la tombe du Soldat inconnu, un geste qui est devenu mémorable.

Cette année, les Canadiens ont également vu des milliers de panneaux numériques passer au noir à 11 heures, suivis du message « Nous nous souviendrons ». Ce message a été diffusé dans le cadre d’un hommage de deux minutes aux anciens combattants tombés au champ d’honneur, rendu par des annonceurs solidaires dans tout le Canada. Ce geste visait à démontrer qu’il est possible de prendre deux minutes pour se souvenir, où que l’on se trouve. Ce fut la première année de cette initiative menée par la Légion.

Dans la soirée du jour du Souvenir, plusieurs milliers de coquelicots animés — chacun représentant un Canadien tombé au champ d’honneur — déferleront à nouveau en cascade le long de la Tour de la Paix sur la Colline du Parlement, sur l’édifice du Sénat et au Centre national des Arts pour une dernière fois, jusqu’à minuit.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

