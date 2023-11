El abogado nigeriano Zannah Bukar Mustapha recibe el prestigioso premio Global Citizen

LONDRES, Nov. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- El humanitario, filántropo y fundador de la escuela de la Fundación Future Prowess para huérfanos y niños menos privilegiados, Zannah Bukar Mustapha , reconocido internacionalmente, ha sido nombrado como ganador en 2023 del Premio Global Citizen , un tributo anual presentado por la empresa líder en asesoramiento internacional en materia de residencia y ciudadanía Henley & Partners , en colaboración con la organización humanitaria suiza sin fines de lucro Andan Foundation.



El prestigioso premio, que honra a una persona que muestra un coraje y un compromiso excepcionales para mejorar y apoyar a la comunidad global, se entregó en una recepción de gala durante la 17a Global Citizenship Conference anual en el Shangri-La Hotel DIFC en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, al que asistieron jefes de gobierno, legisladores, destacados académicos, asesores de clientes privados, oficinas familiares y muchos empresarios e inversores acaudalados.

Mustapha desempeñó un papel fundamental en la mediación en la liberación de más de 100 niñas de la escuela de Chibok que fueron secuestradas por el grupo insurgente islámico Boko Haram en una zona remota de Nigeria en abril de 2014, dando lugar a la campaña internacional #BringBackOurGirls. La escuela que fundó en 2007 en Maiduguri, capital del estado de Borno y epicentro de la rebelión de Boko Haram, ofrece educación, comidas, uniformes y atención médica gratuitos a niños de ambos lados del conflicto como señal de la reconciliación que espera lograr en la región.

El Dr. Christian H. Kaelin , presidente de Henley & Partners y fundador de Andan Foundation, dice que Mustapha es el destinatario más digno e inspirador del premio. “Como defensor de los derechos a la seguridad y la educación de todos los niños desplazados y huérfanos afectados por la brutal violencia que se vive en el norte de Nigeria, Mustapha ha demostrado visión, coraje excepcional e innovación para impulsar el cambio, y sus acciones y perspectiva son una contribución valiosa hacia un mundo más justo, pacífico y tolerante. Es un verdadero “revolucionador”, que une las divisiones políticas, religiosas y de género al ayudar a los niños de ambos lados del conflicto a unirse y aprender bajo el mismo techo. Necesitamos más Zannah Mustaphas en el mundo”.

El proceso de selección del Premio Global Citizen se basa en una decisión mayoritaria del Comité del Premio Global Citizen. El premio en sí consiste en una medalla escultórica hecha a la medida diseñada por el destacado artista italiano Antonio Nocera, un certificado de premio firmado por el presidente del Comité del Premio Global Citizen y un premio monetario de 25 000 USD, que se destina a apoyar los esfuerzos humanitarios del galardonado. Además, Henley & Partners se compromete a trabajar estrechamente con el premiado durante un periodo de un año, dando a conocer su trabajo y apoyando el proyecto seleccionado a través de la red de la empresa con más de 40 oficinas en todo el mundo.

Desde su creación, el Premio Global Citizen ha honrado a muchas personas destacadas . El primer galardonado fue el empresario alemán Harald Höppner, quien creó el proyecto de ayuda humanitaria a los refugiados Sea-Watch . Otros destinatarios anteriores son el Dr. Imtiaz Sooliman, fundador de la Fundación Gift of the Givers , la organización de ayuda en casos de desastre más grande de África, y Monique Morrow, cofundadora de The Humanized Internet , un proyecto de identidad digital que tiene como objetivo llevar esperanza a los aproximadamente 1100 millones de personas en el mundo que no pueden demostrar su identidad legal. Diep Vuong, cofundadora y presidenta de la Pacific Links Foundation , recibió el premio por su trabajo en el sudeste asiático, haciendo campaña por los derechos de las personas esclavizadas por la trata de personas, y el Prof. Dr. Padraig O'Malley recibió su premio Global Citizen en reconocimiento a su trabajo en la resolución de conflictos y la reconciliación en Irak, Irlanda del Norte y Sudáfrica.

Agradeciendo a Henley & Partners y a la Andan Foundation por el reconocimiento a su trabajo, Mustapha dijo: “La interconexión de la humanidad en la esfera global de datos es ahora innegable y constituye un ámbito expansivo con posibilidades ilimitadas. En contraste, la unidad entre razas, etnias y ciudadanos se ha vuelto cada vez más delicada. Solo la ciudadanía global puede sanar”.

