Solvay (EssentialCo) kondigt zijn nieuwe strategie en financiële doelstellingen voor 2028 aan

Nadruk op veerkrachtige kasstroomgeneratie en aantrekkelijke rendementen

Brussel, 13 november, 2023 - 7u00 CET

Vandaag luidt een nieuw tijdperk in voor Solvay en zijn stakeholders. Het bedrijf ziet de toekomst tegemoet als een eenvoudiger, meer gefocust bedrijf na de spin-off van Syensqo (onder voorbehoud van de goedkeuring door de aandeelhouders van Solvay tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 8 december 2023). Het nieuwe management van Solvay zal vandaag op de Capital Markets Day zijn strategie en financiële doelstellingen op middellange termijn toelichten en het engagement op het vlak van duurzaamheid bevestigen.

De onderneming streeft naar winstgevende groei, veerkrachtige kasstroomgeneratie en aantrekkelijke rendementen die alle relevante investeringen in procesinnovatie zullen voeden, alsook Solvay's streven naar koolstofneutraliteit tegen 2050.

De ambitie van Solvay is DE sectorleider te worden, zowel op het vlak van schaalgrootte als kosten. Het streeft naar een positie in het topkwartiel wat betreft rentabiliteit en rendement. Bovendien bevestigt Solvay zijn engagement voor de energietransitie en het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2050.

2028-doelstellingen

De doelstellingen van Solvay bouwen voort op een bewezen staat van dienst inzake stabiele marges, kasstroomgeneratie en rendement die tot de top van het kwartiel behoren.

Meer specifiek zijn de doelstellingen van Solvay voor 2028:

Jaarlijkse gemiddelde organische onderliggende EBITDA-groei van 'mid-single digit' (in %)

Groei van de onderliggende EBITDA-marge in de mid tot hoge 20% (“mid-to-high 20s”)

Totale bruto besparingen van €300 miljoen op jaarbasis

Vrije kasstroomomrekeningsratio (in %) hoger dan de mid 30% (“exceeding mid-30s”)

ROCE (in %) stijgt naar de lage 20% (“low 20s”)

Bevestiging van het One Planet klimaatengagement

Solvay bevestigt zijn klimaatverbintenissen en streeft naar koolstofneutraliteit tegen 2050 door te investeren in de energietransitie. Solvay's specifieke doelstellingen voor 2030 omvatten:

-30% scope 1 & 2 BKG-uitstoot tegenover 2021

-20% scope 3 BKG-uitstoot tegenover 2021

Uitfasering van steenkool waar alternatieve energiebronnen bestaan

Voorrang voor uitkeringen aan de aandeelhouders met behoud van een "investment grade" credit rating

Solvay begint dit nieuwe hoofdstuk met een sterke financiële positie en een verwachte "investment grade"-rating van BBB-. Met zijn gedisciplineerde aanpak van kapitaalallocatie benadrukt Solvay zijn engagement om prioriteit te geven aan een stabiel tot stijgend dividend voor het gebruik van zijn geldmiddelen, na essentiële investeringen.

De presentatie voorbereid voor de Capital Markets Day is beschikbaar op Solvay's website.

