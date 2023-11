Persbericht

Syensqo onthult zijn groeistrategie voor de komende 5 jaar gericht op het creëren van superieure waarde

Brussel, 13 november 2023 - 7:00 CET/CEST

Vandaag begint een nieuw tijdperk voor Syensqo en zijn stakeholders. Syensqo zet zijn nieuwe, meer gerichte groeistrategie uiteen en bereidt zich voor om als onafhankelijk, beursgenoteerd bedrijf van start te gaan (onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van Solvay op de Buitengewone Algemene Vergadering op 8 december 2023). Syensqo presenteert zijn nieuwe financiële doelstellingen op middellange termijn en zijn duurzaamheidsbeloften op zijn eerste Capital Markets Day. De presentatie die werd voorbereid voor de Capital Markets Day is beschikbaar op de website van Syensqo (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) en de belangrijkste punten worden hieronder samengevat.

Syensqo's toekomstige senior leadership team, aangekondigd op 3 november 2023, belooft waardecreatie te versnellen door superieure omzetgroei, marge-uitbreiding en rendementsverhoging. De mid-term doelstellingen van Syensqo worden verwacht tussen 2024 en 2028 meer dan € 7 miljard cash1 te genereren.

Syensqo gelooft dat de splitsing ervoor zorgt dat een toonaangevende wereldwijde pure play bedrijf in speciale chemicaliën ontstaat, die ernaar streeft om innovatieleider te zijn dankzij zijn unieke portfolio van technologieën die inspelen op de behoeften van zijn wereldwijde klanten. Syensqo's unieke portfolio is gericht op de megatrends van elektrificatie, lichtgewicht, connectiviteit en levenskwaliteit.

Bovendien staat Syensqo aan de basis van de overgang naar een klimaatneutrale economie, die naar verwachting nieuwe waardebronnen zal aanboren en de groei op lange termijn zal ondersteunen.

Syensqo's ambitie op lange termijn is om de belangrijkste innovatiepartner van zijn klanten te zijn, ongeveer twee keer zo snel te groeien als de eindmarkten en superieure rendementen te leveren.

Financiële doelstellingen2 op middellange termijn tegen 2028

Syensqo stelt zijn financiële doelstellingen voor 2028 (op organische basis) als volgt:

5% tot 7% netto-omzetgroei 3 over 2024-2028

over 2024-2028 Onderliggende EBITDA-marge (in %) tot midden -20 tegen 2028

ROCE4 naar midden-tien in 2028

Prioriteit voor groei met behoud van sterke investment grade rating

Syensqo wordt verwacht een sterke balans en basis voor versnelde groei te hebben, met een verwachte sterke investment grade rating.

Lancering van zijn ONE Planet duurzaamheidsbeloften

De One Planet-doelstellingen van Syensqo vormen een engagement om van de wereld een betere plek te maken en zullen de omzetgroei stimuleren. Syensqo's specifieke doelstellingen omvatten:

-23% Scope 3 broeikasgasemissies tegen 2030 ten opzichte van 2021 5

De omzet van de circulaire economie verhogen tot 18% van de totale omzet in 2030

Streven naar gendergelijkheid in onze organisatie tegen 2033 voor midden- en hoger management

Financiële adviseurs

In het kader van de splitsing treden BNP Paribas en Morgan Stanley op als financieel adviseurs en Lead ECM Advisors, Berenberg, Deutsche Bank AG en J.P. Morgan SE treden op als ECM Advisors, Bank Degroof Petercam SA/NV, BofA Securities Europe SA en Société Générale treden op als Co Advisors. STJ Advisors treedt op als Independent Equity Capital Markets Advisor van de Vennootschap.

Definities

Circulaire economie verwijst naar: (i) de verkoop van producten die de duurzaamheid verhogen in de gebruiksfase stroomafwaarts in de waardeketen; (ii) de verkoop op basis van gerecyclede of hernieuwbare materialen en hernieuwbare energie (op basis van gewogen kosten zoals hieronder beschreven); en (iii) de verkoop van producten die recycling aan het einde van de levensduur mogelijk maken stroomafwaarts in de waardeketen.

verwijst naar: (i) de verkoop van producten die de duurzaamheid verhogen in de gebruiksfase stroomafwaarts in de waardeketen; (ii) de verkoop op basis van gerecyclede of hernieuwbare materialen en hernieuwbare energie (op basis van gewogen kosten zoals hieronder beschreven); en (iii) de verkoop van producten die recycling aan het einde van de levensduur mogelijk maken stroomafwaarts in de waardeketen. Focus vijf categorieën van Scope 3 broeikasgasemissies (gecategoriseerd volgens de Greenhouse Gas Protocol corporate value chain (Scope 3) accounting en rapportage standaard en de GRI-305 Sustainability Reporting Standard) zijn (1) ingekochte goederen en diensten (Categorie 1), (2) brandstof- en energiegerelateerde activiteiten (Categorie 3), (3) verwerking van verkochte producten (Categorie 10), (4) gebruik van verkochte producten (Categorie 11) en (5) verwerking van verkochte producten aan het einde van hun levensduur (Categorie 12).

categorieën van Scope 3 broeikasgasemissies (gecategoriseerd volgens de Greenhouse Gas Protocol corporate value chain (Scope 3) accounting en rapportage standaard en de GRI-305 Sustainability Reporting Standard) zijn (1) ingekochte goederen en diensten (Categorie 1), (2) brandstof- en energiegerelateerde activiteiten (Categorie 3), (3) verwerking van verkochte producten (Categorie 10), (4) gebruik van verkochte producten (Categorie 11) en (5) verwerking van verkochte producten aan het einde van hun levensduur (Categorie 12). Free Cash Flow is gelijk aan de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (exclusief kasstromen die verband houden met acquisities of afstotingen van dochterondernemingen en kasuitstroom van vrijwillige pensioenbijdragen, aangezien deze van deleveraging aard zijn als terugbetaling van schulden en kasstromen die verband houden met intern beheer van de portefeuille zoals eenmalige kosten van interne afsplitsingen en gerelateerde belastingen), kasstromen uit investeringsactiviteiten (exclusief kasstromen uit of gerelateerd aan de acquisities en desinvesteringen van dochterondernemingen, en kasstromen gerelateerd aan het gedeeltelijke splitsingsproject) en overige investeringen, en exclusief leningen aan geassocieerde deelnemingen en niet-geconsolideerde deelnemingen, en opname van factored vorderingen en toename/afname van leningen gerelateerd aan milieusanering. Omdat lease-overeenkomsten over het algemeen als operationele overeenkomsten worden beschouwd, omvat de vrije kasstroom bovendien de betaling van de leaseverplichting (exclusief de rentelasten) die is opgenomen in de kasstroom uit financieringsactiviteiten in overeenstemming met IFRS 16.

is gelijk aan de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (exclusief kasstromen die verband houden met acquisities of afstotingen van dochterondernemingen en kasuitstroom van vrijwillige pensioenbijdragen, aangezien deze van deleveraging aard zijn als terugbetaling van schulden en kasstromen die verband houden met intern beheer van de portefeuille zoals eenmalige kosten van interne afsplitsingen en gerelateerde belastingen), kasstromen uit investeringsactiviteiten (exclusief kasstromen uit of gerelateerd aan de acquisities en desinvesteringen van dochterondernemingen, en kasstromen gerelateerd aan het gedeeltelijke splitsingsproject) en overige investeringen, en exclusief leningen aan geassocieerde deelnemingen en niet-geconsolideerde deelnemingen, en opname van factored vorderingen en toename/afname van leningen gerelateerd aan milieusanering. Omdat lease-overeenkomsten over het algemeen als operationele overeenkomsten worden beschouwd, omvat de vrije kasstroom bovendien de betaling van de leaseverplichting (exclusief de rentelasten) die is opgenomen in de kasstroom uit financieringsactiviteiten in overeenstemming met IFRS 16. Levered (Pre-Capital Expenditures) kasstroom is gedefinieerd als vrije kasstroom na betaling van netto-interesten, coupons van eeuwigdurende hybride obligaties en dividenden aan minderheidsbelangen, maar vóór investeringsuitgaven.

is gedefinieerd als vrije kasstroom na betaling van netto-interesten, coupons van eeuwigdurende hybride obligaties en dividenden aan minderheidsbelangen, maar vóór investeringsuitgaven. ROCE wordt berekend als de verhouding tussen de onderliggende EBIT (vóór aanpassing voor de afschrijving van de aankoopprijstoewijzing) en het geïnvesteerd vermogen. Geïnvesteerd vermogen bestaat uit netto werkkapitaal, materiële en immateriële vaste activa, goodwill, activa met gebruiksrechten, investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures en overige investeringen, en wordt genomen als het gemiddelde van de situatie aan het begin en aan het einde van elke periode. In toekomstige perioden zal de ROCE naar verwachting worden berekend in overeenstemming met deze definitie, behoudens mogelijke aanpassingen om materiële vertekeningen te elimineren die verband houden met de volledige consolidatie van de resultaten van joint ventures onder IFRS.

wordt berekend als de verhouding tussen de onderliggende EBIT (vóór aanpassing voor de afschrijving van de aankoopprijstoewijzing) en het geïnvesteerd vermogen. Geïnvesteerd vermogen bestaat uit netto werkkapitaal, materiële en immateriële vaste activa, goodwill, activa met gebruiksrechten, investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures en overige investeringen, en wordt genomen als het gemiddelde van de situatie aan het begin en aan het einde van elke periode. In toekomstige perioden zal de ROCE naar verwachting worden berekend in overeenstemming met deze definitie, behoudens mogelijke aanpassingen om materiële vertekeningen te elimineren die verband houden met de volledige consolidatie van de resultaten van joint ventures onder IFRS. Onderliggende EBIT wordt berekend door de aanpassingen aan EBIT toe te passen die in het Registratiedocument worden vermeld in Sectie 9.3, "Alternatieve prestatiemaatstaven". EBIT is gelijk aan de winst voor rente en belastingen (die het aandeel van de Syensqo-groep in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures omvat).

wordt berekend door de aanpassingen aan EBIT toe te passen die in het Registratiedocument worden vermeld in Sectie 9.3, "Alternatieve prestatiemaatstaven". EBIT is gelijk aan de winst voor rente en belastingen (die het aandeel van de Syensqo-groep in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures omvat). Onderliggende EBITDA-marge is gedefinieerd als onderliggende EBITDA als percentage van de netto-omzet. Onderliggende EBITDA wordt berekend door de aanpassingen aan EBITDA toe te passen die in het Registratiedocument worden vermeld in Sectie 9.3, "Alternatieve prestatiemaatstaven". EBITDA is gelijk aan winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie. Het is gelijk aan EBIT (dat het aandeel van de Syensqo-groep in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures omvat), na toevoeging van kosten voor afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.



____________________________________________________

1 Verwijst naar Levered (Pre-Capital Expenditures) ex Cash Flow. Zie "Definities" hieronder

2 Zie "Definities" hieronder voor definities van financiële maatstaven

3 Gemiddelde jaarlijkse autonome omzetgroei over de periode

4 Return on Capital Employed

5 Zie definities hieronder

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000 medewerkers in 30 landen.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Meer informatie op https://ww.syensqo.com/en/investors/spinoff.

Belangrijke wettelijke informatie

Dit persbericht vormt reclame met betrekking tot het voornemen van Syensqo SA/NV (“Syensqo” of de “Vennootschap”) om verder te gaan met de notering en toelating van haar aandelen tot de handel op de gereglementeerde markten van Euronext in Brussel en Parijs (de “Toelating”) in het kader van de afsplitsing van Solvay SA/NV (“Solvay”). Deze persbericht vormt geen prospectus.

Dit persbericht werd voorbereid door de Vennootschap, en toegang ertoe werd u toegekend, uitsluitend voor uw informatie in verband van de Toelating. De informatie die in het persbericht zit vervat werd niet onafhankelijk geverifieerd. De geplande afsplitsing van Solvay en de Toelating zijn onderhevig aan algemene marktvoorwaarden en gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden, met inbegrip van de goedkeuring door de aandeelhouders van Solvay op een buitengewone algemene vergadering die verwacht wordt te worden gehouden op 8 december 2023 (of op een latere datum aan te kondigen door Solvay en de Vennootschap) van de geplande partiële splitsing van Solvay (de “Partiële Splitsing”). De Vennootschap zal de markt op de hoogte houden indien en wanneer dit gepast is, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit persbericht vormt reclame en is geen prospectus of ander aanbiedingsdocument voor de doeleinden van Verordening (EU) 2017/1129 van 14 juni 2017 (zoals gewijzigd, de “Prospectusverordening”) of Verordening (EU) 2017/1129 zoals die deel uitmaakt van het nationaal recht van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018, zoals gewijzigd (de “VK Prospectusverordening”), en de toewijzing van aandelen van Syensqo aan Solvay’s aandeelhouders als onderdeel van de geplande Partiële Splitsing zal naar verwachting plaatsvinden in omstandigheden die geen “aanbieding aan het publiek” vormen in de zin van de Prospectusverordening of de VK Prospectusverordening.

U dient het registratiedocument voorbereid door de Vennootschap voor doeleinden van de Toelating (het “Registratiedocument”) te lezen, dat kosteloos beschikbaar is voor beleggers via de websites van de Vennootschap (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) en Solvay (www.solvay.com) en op de zetel van Syensqo, te Raketstraat 98, 1130 Brussel, België. Het Registratiedocument bevat een gedetailleerde beschrijving van de Vennootschap, haar activiteiten na totstandkoming van de Partiële Splitsing, strategie, financiële toestand, operationele resultaten en risicofactoren. De goedkeuring van het Registratiedocument door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “FSMA”) mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten. Het Registratiedocument zal worden aangevuld met een aanvulling, die zal worden goedgekeurd door de FSMA. Het Registratiedocument (en de aanvulling) zullen, samen met een verrichtingsnota (de “Verrichtingsnota”) en een samenvatting van het prospectus, de samenstellende documenten worden van het prospectus dat moet worden gepubliceerd door de Vennootschap met het oog op de Toelating (het “Prospectus”). Eens het Prospectus goedgekeurd is door de FSMA, zal het Prospectus gepubliceerd worden en kosteloos beschikbaar worden gemaakt via de websites van de Vennootschap (www.syensqo.com/en/investors/spinoff) en Solvay (www.solvay.com) en op de zetel van Syensqo, te Raketstraat 98, 1130 Brussel, België. Het Prospectus zal ook van een paspoort worden voorzien door de Franse Autorité des marchés financiers. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden opgevat als een aanprijzing van de aandelen van de Vennootschap die tot de handel op voornoemde gereglementeerde markten zouden worden toegelaten.

Elke potentiële belegger dient zijn belegging uitsluitend uit te voeren op basis van informatie die deel zal uitmaken van het Prospectus eens dit wordt gepubliceerd. Potentiële beleggers dienen het Prospectus te lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen om de potentiële risico’s en voordelen in verband met de beslissing om in de aandelen van de Vennootschap te beleggen volledig te begrijpen.

VOORNAAMSTE RISICOFACTOREN TER OVERWEGING

Het volgende is een selectie van de voornaamste risico’s die betrekking hebben op de sector en de activiteiten, de werkzaamheden en de financiële toestand van de Vennootschap, gebaseerd op de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen en de verwachte omvang van hun negatieve impact. Bij het maken van deze selectie heeft de Vennootschap omstandigheden in overweging genomen zoals de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet op basis van de huidige stand van zaken, de potentiële impact die het zich voordoen van het risico zou kunnen hebben op de activiteiten, financiële toestand, bedrijfsresultaten en vooruitzichten van de Groep, en de en de aandacht die het management op basis van de huidige verwachtingen aan deze risico’s zou moeten besteden indien ze zich zouden voordoen. De onderstaande risicofactoren mogen niet worden beschouwd als een volledige en exhaustieve verklaring van alle potentiële risico’s en onzekerheden waarmee de Vennootschap wordt geconfronteerd. Gelieve Hoofdstuk 1, “Risicofactoren”, van het Registratiedocument en Hoofdstuk 1, “Risicofactoren met betrekking tot de toelating van de aandelen tot de handel”, van de Verrichtingsnota te raadplegen voor bijkomende informatie.

Het is mogelijk dat de Groep haar doelstelling om sneller te groeien dan vele van haar markten, die getroffen kunnen worden door verschillende economische conjuncturen, niet waarmaakt.

De Groep is afhankelijk van de beschikbaarheid van energie, met inbegrip van aardgas en bepaalde grondstoffen en tussenproducten.

Prijsstijgingen van energieproducten en andere productiemiddelen zouden de activiteiten van de Groep kunnen schaden.

De Groep kan moeilijkheden ondervinden door haar internationale werkzaamheden.

De Groep gebruikt en verkoopt een aantal gevaarlijke materialen, chemicaliën en biologische en toxische, organische en anorganische verbindingen en produceert industriële uitstoot en lozingen.

De vroegere en huidige productie en het vroegere en huidige gebruik van PFAS-stoffen door de Groep stelt haar bloot aan aanzienlijke aansprakelijkheden.

De Groep kan aansprakelijk gesteld worden voor huidige en historische opkuis- en saneringskosten.

Het kan moeilijk of duur zijn om te voldoen aan veranderende mededingings-, fraude-, corruptie-, omkopings-, belasting- en andere wetten en -vereisten.

De afsplitsing van de Groep van Solvay NV kan leiden tot een verlies van commerciële mogelijkheden en verminderde koopkracht en leiden tot een verlies van synergiën.

De geconsolideerde jaarrekeningen van de Vennootschap zijn niet noodzakelijk representatief voor de resultaten die ze zou hebben behaald als zelfstandige beursgenoteerde vennootschap en zijn mogelijk geen betrouwbare indicator voor haar toekomstige resultaten.

Het vermogen van de Groep om haar activiteiten effectief uit te voeren kan beïnvloed worden indien ze er niet in slaagt om een nieuwe bestuurs- en organisatorische structuur en gepaste interne controles op te zetten, of als ze er niet in slaagt om essentiële leidinggevenden en werknemers te behouden na de Partiële Splitsing.

De Groep zal afhankelijk zijn van diensten geleverd door Solvay NV in het kader van een overgangsdienstenovereenkomst na de Partiële Splitsing.

De Groep moet zich houden aan bepaalde beperkingen die haar activiteiten kunnen beïnvloeden, om de belastingvrije behandeling van de Partiële Splitsing voor federale inkomstenbelastingdoeleinden in de Verenigde Staten te behouden.

Het is mogelijk dat er zich geen actieve handelsmarkt voor de aandelen van de Vennootschap ontwikkelt of in stand wordt gehouden, en het is mogelijk dat deze markt niet liquide genoeg is om beleggers in staat te stellen hun aandelen van de Vennootschap effectief te verkopen op vlak van timing of waarde.

Er kunnen aanzienlijke verkopen van aandelen van de Vennootschap plaatsvinden in verband met de Partiële Splitsing, waardoor de aandelenprijs van de Vennootschap zou kunnen dalen.

WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN

Bepaalde verklaringen die hierin zijn opgenomen, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verklaringen over de Partiële Splitsing, evenals andere verklaringen die voorspellingen zijn van, of wijzen op, plannen, strategieën, doelstellingen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. In het bijzonder hebben deze verklaringen betrekking op (en bevatten gegevens omtrent) de bedrijfsstrategieën van het management van de Vennootschap, kapitaaluitgaven en andere investeringen, groei van bestaande activiteiten en groeiplannen, haar financiële situatie en haar kasstroom, evenals prognoses, andere toekomstige gebeurtenissen, tendensen of doelstellingen en verwachtingen met betrekking tot, in het bijzonder, de markten waarin zij werkzaam is, haar strategie, haar groei en haar resultaten. Deze verklaringen houden risico’s en onzekerheden in, omdat ze betrekking hebben op gebeurtenissen, en afhankelijk zijn van omstandigheden, die zich in de toekomst al dan niet zullen voordoen. De verklaringen in het persbericht zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen, waarvan vele weer gebaseerd zijn op verdere veronderstellingen. De verklaringen zijn geen historische feiten en mogen niet worden opgevat als een garantie dat de vermelde feiten en/of gegevens zich zullen voordoen. Hoewel de Vennootschap van mening is dat deze veronderstellingen redelijk waren toen ze werden gemaakt, zijn deze veronderstellingen inherent onderhevig aan belangrijke gekende en ongekende risico’s, onzekerheden, onvoorziene omstandigheden en andere belangrijke factoren die moeilijk of onmogelijk te voorspellen zijn en waarover de Vennootschap geen controle heeft. Als zodanig, mag er geen overmatig vertrouwen gesteld worden in dergelijke verklaringen. Indien één of meer van deze risico’s en onzekerheden zich daadwerkelijk zou voordoen, of indien enige onderliggende veronderstellingen onjuist blijken te zijn of indien een andere factor impact zou hebben op deze verklaringen, dan kunnen de werkelijke resultaten, plannen, doelstellingen en verwachtingen van de Vennootschap en de Solvay Groep, alsook de timing en de totstandkoming van de Partiële Splitsing en de gerelateerde transacties, wezenlijk verschillen van wat werd uitgedrukt of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen. Het opnemen van dergelijke verklaringen mag niet worden beschouwd als een verklaring dat dergelijke resultaten, plannen, tendensen of doelstellingen zullen worden bereikt. Belangrijke elementen die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, plannen, tendensen en doelstellingen wezenlijk verschillen van degene uitgedrukt in dergelijke verklaringen zijn, onder andere, het vermogen van Solvay en van de Vennootschap om te voldoen aan de noodzakelijke voorwaarden om de Partiële Splitsing te realiseren, of dat de Partiële Splitsing zal tot stand komen binnen het verwachte tijdschema, onder de verwachte voorwaarden, of helemaal niet; het vermogen van de Vennootschap om de verwachte voordelen van de Partiële Splitsing volledig of helemaal niet te realiseren; de verwachte fiscale behandeling van de Partiële Splitsing; mogelijke onzekerheid tijdens de aanloop naar de Partiële Splitsing die de financiële prestaties van de Vennootschap zou kunnen beïnvloeden; de mogelijkheid van verstoringen, waaronder veranderingen in bestaande zakenrelaties, geschillen, rechtszaken of onverwachte kosten in verband met de Partiële Splitsing en gerelateerde transacties; onzekerheid over de financiële prestaties van Solvay of van de Vennootschap en hun vermogen om te slagen als zelfstandige beursgenoteerde vennootschappen na totstandkoming van de Partiële Splitsing; negatieve invloed op de huidige of toekomstige marktprijs van de effecten van de Vennootschap als zelfstandige beursgenoteerde vennootschap en/of op haar financiële prestaties door de aankondiging of de aanloop naar de Partiële Splitsing en gerelateerde transacties; algemene economische factoren, zoals rentevoeten, wisselkoersschommelingen en wijzigende marktomstandigheden; mededinging, met inbegrip van technologische ontwikkelingen, nieuwe producten en octrooien die door concurrenten worden verkregen; uitdagingen die inherent zijn aan het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten; de impact van bedrijfscombinaties, desinvesteringen en herstructureringen, met inbegrip van herstructureringen die moeten worden doorgevoerd in verband met de vooropgestelde transactie; nadelige juridische geschillen of overheidsmaatregelen, onder meer in verband met productaansprakelijkheidsclaims; wijzigingen in de toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van belastingwetten en wetten inzake import/export en handel; de impact van het uit de handel halen van producten; reglementaire goedkeuringsprocedures; het vermogen om O&I-projecten en -inspanningen te implementeren; het vermogen om kansen te grijpen en groei in marktaandeel te realiseren in haar belangrijkste eindmarkten of de geïdentificeerde groeiplatformen, voor zover deze worden gerealiseerd; het vermogen om waardecreërende projecten te identificeren en erin te investeren en om haar op waarde-gebaseerde prijsmodel toe te passen; het vermogen om haar strategische initiatieven waar te maken; en het vermogen om de efficiëntie in het gebruik van haar bestaande activa te verbeteren. De Vennootschap verplicht zich geenszins om deze toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien, noch om nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden of dergelijke weer te geven, behalve indien vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

FINANCIËLE INFORMATIE OPGENOMEN IN DIT PERSBERICHT

De financiële informatie voor de jaren 2020, 2021 en 2022 en voor de periode van zes maanden die is geëindigd op 30 juni 2023 is afgeleid van de geconsolideerde jaarrekeningen van SpecialtyCo (gedefinieerd als de Solvay-afdelingen die worden overgedragen aan Syensqo als onderdeel van de Partiële Splitsing). De geconsolideerde jaarrekeningen zijn opgesteld in overeenstemming met IFRS op basis van de geconsolideerde jaarrekeningen van Solvay NV. Ze zijn echter mogelijks niet indicatief voor de toekomstige prestaties van Syensqo en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de financiële positie, bedrijfsresultaten, kapitaalstructuur en kasstromen van SpecialtyCo als SpecialtyCo gedurende deze periodes als een onafhankelijke, zelfstandige vennootschap had geopereerd. De geconsolideerde jaarrekeningen van SpecialtyCo voor de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn opgenomen in het Registratiedocument, en het tussentijdse geconsolideerde financiële verslag van SpecialtyCo voor de periode van zes maanden die is geëindigd op 30 juni 2023 is beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.syensqo.com/en/investors/spinoff). Informatie die in dit persbericht aan deze geconsolideerde jaarrekeningen en het tussentijdse geconsolideerde financiële verslag is ontleend, wordt gekwalificeerd door de gedetailleerde informatie die daarin is opgenomen, inclusief de toelichtingen daarbij.

Bepaalde financiële informatie voor periodes vóór 2020 met betrekking tot de afdelingen van Solvay die deel zullen uitmaken van SpecialtyCo na de totstandkoming van de Partiële Splitsing, wordt hierin gepresenteerd ter illustratie van indicatieve tendensen. De financiële informatie voor die afdelingen is echter opgesteld op een basis die verschilt van de basis voor het opstellen van de geconsolideerde jaarrekeningen en het tussentijdse geconsolideerde financiële verslag van SpecialtyCo. Dienovereenkomstig kan de hierin voorgestelde tendensinformatie verschillen van de tendensen die zouden worden getoond als geconsolideerde jaarrekeningen van SpecialtyCo voor dergelijke perioden zouden zijn opgesteld. Beleggers mogen niet overmatig vertrouwen op dergelijke tendensformatie.

Daarnaast verwijst dit persbericht naar bepaalde niet-GAAP financiële maatstaven, of alternatieve prestatiemaatstaven, die door de Vennootschap worden gebruikt bij het analyseren van de operationele tendensen, en financiële prestaties en financiële positie van SpecialtyCo en om investeerders aanvullende informatie aan de bieden die nuttig en relevant wordt geacht met betrekking tot de resultaten van SpecialtyCo. Deze niet-GAAP financiële maatstaven zijn geen erkende maatstaven onder IFRS of enige andere algemeen aanvaarde boekhoudnormen, en ze hebben over het algemeen geen gestandaardiseerde betekenis en zijn daarom mogelijk niet vergelijkbaar met maatstaven met een vergelijkbaar label die door andere vennootschappen worden gebruikt. Bijgevolg mag geen van deze niet-GAAP financiële maatstaven los gezien worden van, of als een alternatief voor, de geconsolideerde jaarrekeningen van SpecialtyCo en de bijbehorende toelichtingen opgesteld in overeenstemming met IFRS. Gelieve Afdeling 9.3, “Alternatieve Prestatiemaatstaven” van het Registratiedocument te raadplegen voor een definitie van elke niet-GAAP financiële maatstaf die in dit persbericht is opgenomen en een reconciliatie van dergelijke niet-GAAP financiële maatstaf met de relevante post, het subtotaal of het totaal in de jaarrekening van SpecialtyCo.

Bepaalde berekende cijfers (inclusief gegevens uitgedrukt in duizenden of miljoenen) en percentages die in dit persbericht worden voorgesteld, zijn afgerond. Waar van toepassing kunnen de totalen die in dit persbericht worden voorgesteld enigszins afwijken van de totalen die zouden zijn verkregen door de exacte bedragen (niet afgerond) voor deze berekende cijfers bij elkaar op te tellen.

DISCLAIMER

Dit persbericht dient enkel ter informatie en is niet bedoeld als, of vormt geen, aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot inschrijving op of aankoop van, of een uitnodiging tot aankoop van of inschrijving op, enige effecten van de Vennootschap of Solvay, enig deel van de hierin beschreven activiteiten of activa, of enige andere belangen of het vragen om enige stem of goedkeuring in enige jurisdictie in verband met de hierin beschreven transacties of anderszins, noch zal er enige verkoop, uitgifte of overdracht van effecten plaatsvinden in enige jurisdictie in strijd met toepasselijke wetgeving. Dit persbericht mag op geen enkele wijze worden opgevat als een aanbeveling aan de lezer ervan.

De effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en noch Solvay noch de Vennootschap hebben de intentie om een openbaar aanbod van effecten te doen in de Verenigde Staten.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde jurisdicties wettelijk beperkt zijn en personen die in het bezit komen van enig document of enige andere informatie waarnaar hierin wordt verwezen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van een dergelijk jurisdictie inhouden.

Dit persbericht is uitsluitend gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk die (i) professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen, waarbij deze personen vallen onder de definitie van “beleggingsprofessionals” (investment professionals) uit Artikel 19(5) van de FSMA (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Financial Promotion Order”) of (ii) personen zijn die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Financial Promotion Order of (iii) andere personen zijn aan wie rechtmatig een uitnodiging of aansporing om een beleggingsactiviteit te verrichten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) mag worden gecommuniceerd of mag worden laten gecommuniceerd (al deze personen samen, “relevante personen” genoemd). Dit persbericht is alleen gericht aan relevante personen en personen die geen relevante personen zijn, mogen op basis hiervan niet handelen noch hierop vertrouwen.

De Vennootschap, Solvay of een van hun verbonden vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, adviseurs, werknemers en vertegenwoordigers of eender welke andere persoon geven geen enkele verklaring of waarborg of verbintenis, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot, en er mag geen vertrouwen worden gesteld in, de getrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid of juistheid van het persbericht of de meningen die erin zijn vervat of enige andere verklaring die wordt gedaan of waarvan wordt beweerd dat ze wordt gedaan in verband met de Vennootschap of Solvay, voor welk doel dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, enige investeringsoverwegingen. Geen enkele verantwoordelijkheid, verplichting of aansprakelijkheid, ongeacht of deze voortvloeit uit onrechtmatige daad, contract of anderszins, wordt of zal worden aanvaard door de Vennootschap, Solvay of een van hun verbonden vennootschappen, aandeelhouders, bestuurders, adviseurs, werknemers en respectieve vertegenwoordigers of enige andere personen voor enig verlies, enige kost of enige schade, ongeacht hoe deze ontstaat, voortvloeiend uit enig gebruik van het persbericht, of voor informatie of meningen of voor eventuele fouten, weglatingen of onjuiste verklaringen daarin of anderszins in verband daarmee.

