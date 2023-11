Coop Pank AS 2023. aasta oktoobri tulemused

Coop Panga 2023. aasta oktoobrikuu majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas oktoobris 2500 võrra ja aktiivselt arveldavate klientide arv kasvas 2000 võrra. Kuu lõpuks ulatus klientide arv 177 700-ni ja aktiivselt arveldavate klientide arv 79 400-ni. Aastaga on kliendibaas kasvanud 25%.

Panga klientide hoiuste maht kasvas oktoobris 57 miljoni euro võrra ulatudes kuu lõpu seisuga 1,76 miljardi euroni. Äriklientide hoiused kasvasid 44 miljonit ja eraklientide hoiused kasvasid 3 miljonit eurot. Rahvusvahelistelt platvormidelt kaasatud hoiuste maht kasvas 10 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 27%.

Panga laenuportfell kasvas oktoobris 15 miljoni euro võrra ja jõudis kuu lõpu seisuga 1,50 miljardi euroni. Ärilaenud kasvasid 8 miljonit eurot, kodulaenud 6 miljonit eurot, liising 1 miljonit eurot ja tarbimisfinantseerimise portfell püsis oktoobris võrreldes septembriga samal tasemel. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 22%.

Oktoobris tehti laenude allahindluseid 0,3 miljoni euro ulatuses.

Võrreldes möödunud aasta kümne esimese kuuga on käesoleval aastal sama ajaga panga netotulud kasvanud 67% ja tegevuskulud 28%.

Pank teenis oktoobris 3,6 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta kümne esimese kuuga on pank teeninud kokku 34 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 113% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil.

Coop Panga juhatuse liikme ja finantsjuhi Paavo Truu kommentaar:

„Oktoobris nägime nii hoiuste kui ka laenuportfelli head kasvu, mis tähendab, et kuigi majandus on läbimas jahtumise faasi, siis turul klientide aktiivsus püsib ja vabale rahale otsitakse head tootlust ning jagub ka neid, teevad investeerimisotsuseid. Samas püsivad ka laenuportfellid jätkuvalt kvaliteetsed.

Kuna majanduse üldist jahtumist ja inflatsiooni taltumist on näha üle Euroopa, siis võib arvata, et nüüdseks on intressimäärad oma tipu saavutanud ja laenuvõtjatele on see positiivne uudis. Samas on ka hoiuste intresside tipp käes ja hoiustajatel on praegu veel viimane võimalus haarata saadaolevatest headest pakkumistest enne, kui intressid langustrendi pöörduvad.

Intressimäärade tõusu peatumine annab eeldatavasti positiivse tõuke ettevõtjate ja tarbijate kindlustundele ning hakkame järgnevatel kvartalitel nägema samm-sammult suuremat investeerimisjulgust. Kodumaise pangana on Coop Pank alati valmis panustama kohalike ettevõtjate äriplaanidesse ning finantseerima projekte, mis elu Eestis edasi viivad.

Oktoobris hoidis Coop Pank tegevuskulud kontrolli all ja kasvatas seejuures ärimahte, mis päädis 3,6 miljoni eurose puhaskasumiga. Coop Panga omakapitali tootlus oli oktoobris 23,7% ja kulu-tulu suhe 43%.“

Coop Panga põhjalikumad finantsaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 177 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.

Lisainfo:

Paavo Truu

Finantsjuht

Telefon: 5160 231

