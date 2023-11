Uponor Oyj, sijoittajauutinen, 13.11.2023, klo 8.05

GF saattaa Uponor-kaupan päätökseen: Uusi putkiliiketoiminnan kokonaisuus keskittyy vahvasti arvon luomiseen ja houkutteleviin markkinoihin

Yhdistämällä voimansa Uponorin kanssa GF etenee matkalla kestävien vesi- ja virtausratkaisujen maailmanlaajuiseksi edelläkävijäksi. Tavoitteen tukemiseksi toisiaan täydentävät liiketoiminnat kootaan saman katon alle: uusi divisioona GF Uponor keskittyy talotekniikkaan, kun taas yhdyskuntatekniikkaan ja yleishyödyllisiin palveluihin liittyvä toiminta liitetään osaksi GF Piping Systems -divisioonaa. Uponor Oyj:n toimitusjohtajasta Michael Rauterkusista tulee GF:n johtoryhmän jäsen ja hän johtaa uutta GF Uponor divisioonaa yhdessä Uponorin johtoryhmän kanssa.

Kun kaikki julkisen käteisostotarjouksen ehdot ovat nyt täyttyneet, GF saattaa Uponor-yrityskaupan päätökseen tänään 13.11.2023.

GF käynnistää kunnianhimoisen arvonluontiohjelman yrityskaupan täyden potentiaalin vapauttamiseksi nopeuttaakseen GF Piping Systems -divisioonan 2025-strategian toimeenpanoa ja hyötyäkseen maailmanlaajuisista megatrendeistä. GF Piping Systems keskittyy jatkossa teollisuus- ja yleishyödyllisiä palveluita tarjoaviin asiakkaisiin tarjoamalla kestäviä putkiratkaisuja esimerkiksi mikroelektroniikkaan, vedenkäsittelyyn, energiaan, kemialliseen käsittelyyn, merenkulkuun, datakeskuksiin sekä vesi- ja kaasulaitoksiin. Uponorin yhdyskuntatekniikkaliiketoiminnasta tulee osa GF Piping Systemsia, mikä laajentaa ratkaisujen tarjoomaa asiakkaille. Uudessa GF Uponor-divisioonassa talotekniikan liiketoiminnat yhdistyvät, ja asiakkaille tarjotaan toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluja liittyen turvalliseen ja puhtaaseen veteen sekä energiatehokkaaseen lämmitykseen ja viilennykseen. Toisiaan täydentävien liiketoimintojen yhdistäminen luo molemmille divisioonille ihanteellisen alustan kehittää liiketoimintaansa markkinoilla, jota ovat täynnä mahdollisuuksia. Uponorin brändi edustaa korkeaa laatua ja innovaatiota, joten se edistää älykkäiden Building Flow -ratkaisujen kasvua.

Organisaatiomuutokset toteutetaan vuoden 2024 aikana ja samanaikaisesti GF varmistaa ensiluokkaisen palvelutason ja liiketoiminnan jatkuvuuden asiakkailleen.

"Jatkamme strategiamme toteuttamista ja hyödynnämme voimakkaita maailmanlaajuisia trendejä, kuten tarvetta turvalliselle ja puhtaalle vedelle sekä energiatehokkuuden parantamista", GF:n toimitusjohtaja Andreas Müller kertoo. "Kaikkien kollegoideni puolesta olen iloinen voidessani toivottaa Uponorin työntekijät tervetulleiksi ja aloittaa tämän uuden luvun yhdessä."

Uponorin toimitusjohtaja Michael Rauterkusista tulee GF:n johtoryhmän jäsen ja GF Uponor -divisioonan johtaja.

”Olen ylpeä voidessani jatkaa GF Uponorin johdossa yhdessä johtoryhmäni kanssa. Liiketoimintojemme yhdistäminen luo lisää mielenkiintoisia mahdollisuuksia, ja pystymme palvelemaan sekä nykyisiä että uusia asiakkaitamme entistä paremmin. Yhdessä luomme kestävien vesi- ja virtausratkaisujen globaalin johtajan. Odotamme yhteisen matkamme olevan menestyksekäs”, Michael Rauterkus kertoo.

GF jatkaa visionsa toteuttamista neljän divisioonan voimin, tavoitteenaan tulla alan edelläkävijäksi kestävässä kehityksessä ja innovaatioissa, tarjoten samalla asiakkailleen ensiluokkaista palvelua.

Tulevia tapahtumia

• 16.11.2023: Virtausratkaisuihin keskittyvä Flow Solutions Day sijoittajille ja medialle Schaffhausenissa Sveitsissä

Tietoa GF:stä

13.11.2023 alkaen GF koostuu neljästä divisioonasta: GF Piping Systems, GF Uponor, GF Casting Solutions ja GF Machining Solutions. GF tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat nesteiden ja kaasujen turvallisen kuljetuksen, sekä kevyitä valukomponentteja ja korkean tarkkuuden valmistusteknologiaa. Kestävän kehityksen ja innovaatioiden edelläkävijänä GF on tavoitellut kannattavaa kasvua ja tarjonnut asiakkailleen ensiluokkaista palvelua jo yli 200 vuoden ajan. Vuonna 1802 perustetun GF:n pääkonttori sijaitsee Sveitsissä. Vuoden 2022 lopussa se toimi 34 maassa 138 yhtiön kautta, joista tuotteita valmistetaan 60 yhtiössä ja 83 tehtaassa. Vuonna 2022 GF:n liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa (4,0 miljardia Sveitsin frangia) ja sen palveluksessa työskenteli 15 207 työntekijää.

Tietoa Uponorista

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer –konsernia joka sijaitsee Sveitsissä, Schaffhausenissa. www.uponorgroup.com