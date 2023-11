Paris, le 13 novembre 2023, 8h00

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eramet Capital Markets Day

« A New ERA »

Aujourd'hui à 14h00 CET, Eramet organisera son premier Capital Markets Day à Paris.

L'événement se tiendra en présentiel et sera retransmis en direct par webcast.

Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d’Eramet, sera accompagnée de membres du Comité Exécutif : Nicolas Carré, Directeur financier, Geoff Streeton, Directeur de la Stratégie et du Business development, Kleber Silva, Directeur des Opérations, et Virginie de Chassey, Directrice Développement Durable et Engagement d’Entreprise. Ils présenteront le repositionnement du Groupe et sa stratégie « A New ERA », ainsi que la nouvelle feuille de route RSE.

Transformation ambitieuse et réussie au cours des six dernières années , avec un repositionnement stratégique d’Eramet comme acteur minier et métallurgique de référence, contributeur majeur à un avenir durable dans la nouvelle ère des métaux.

, avec un repositionnement stratégique d’Eramet comme acteur minier et métallurgique de référence, contributeur majeur à un avenir durable dans la nouvelle ère des métaux. Actifs miniers de classe internationale positionnés sur le 1 er quartile des courbes de coûts, dans le manganèse , le nickel , les sables minéralisés et le lithium , sur lesquels s’appuie la stratégie « A New ERA », qui s’articule autour de deux axes : Croître dans les métaux pour le développement économique mondial, Développer de façon durable les métaux critiques pour la transition énergétique .

positionnés sur le 1 quartile des courbes de coûts, dans le , le , les et le , sur lesquels s’appuie la stratégie « A New ERA », qui s’articule autour de deux axes :

Lancement de la nouvelle feuille de route « Act for positive mining » : une ambition au cœur de la stratégie d’Eramet et pleinement intégrée dans ses opérations .

: une ambition au cœur de la stratégie d’Eramet et pleinement intégrée dans ses opérations Poursuite des projets liés à la transition énergétique : décision d'investissement prise pour la Phase 2 de Centenario 1 , avec la récente approbation de la première tranche par le Conseil d'Administration d'Eramet

: décision d'investissement prise pour la Phase 2 de Centenario , avec la récente approbation de la première tranche par le Conseil d'Administration d'Eramet Préparation de la croissance future : acquisition récente d'un vaste ensemble de concessions minières dans la région d'Atacama au nord du Chili, pour un paiement initial de 95 M$. Ces concessions couvrent un ensemble très prometteur de salars de lithium.

: acquisition récente d'un vaste ensemble de concessions minières dans la région d'Atacama au nord du Chili, pour un paiement initial de 95 M$. Ces concessions couvrent un ensemble très prometteur de salars de lithium. Objectifs opérationnels ambitieux à horizon 2026 : 8,5 Mt de minerai de manganèse produit et transporté au Gabon, avec une capacité potentielle de 10 Mt à long terme, 60 Mth de minerai de nickel commercialisé à Weda Bay en Indonésie, >1,0 Mt de sables minéralisés 2 produits à GCO au Sénégal, 24 kt-LCE 3 de lithium de qualité batterie produites en Argentine (Centenario, Phase 1), environ 30 kt-LCE supplémentaires à moyen-terme ( Phase 2,1 ère tranche).

:

Structure financière solide permettant le déploiement d'un plan d'investissement d'environ 1,9 Md€ sur la période 2024-2026 pour renforcer les activités génératrices de cash et préparer la croissance future 4 essentiellement dans la transition énergétique.

permettant le déploiement d'un pour renforcer les activités génératrices de cash et préparer la croissance future essentiellement dans la transition énergétique. Maintien d'un levier ajusté inférieur à 1x en moyenne sur la durée du cycle, avec un dépassement temporaire de ce niveau pendant la période d'investissement à venir.

Christel BORIES, Présidente-Directrice Générale du Groupe :

Ce premier Capital Markets Day confirme la réussite de notre transformation et ouvre un nouveau chapitre passionnant et prometteur pour Eramet et ses parties prenantes.



Au cours des six dernières années, nous avons repositionné le Groupe comme un acteur minier et métallurgique de référence, s’appuyant sur un portefeuille diversifié d'actifs de classe mondiale et une organisation plus agile, animée par une raison d'être forte : devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien-vivre ensemble.

Avec ce repositionnement réussi et sa stratégie axée sur les métaux nécessaires au développement économique et à la transition énergétique, Eramet est particulièrement bien positionné pour pleinement bénéficier de la période unique qui s’ouvre où le monde aura besoin de plus en plus de métaux, et ainsi créer de la valeur de façon durable.

Fort d'un portefeuille de gisements à haute teneur avec de longues durées de vie, d'un profil financier robuste, d'une stratégie en phase avec les grandes tendances macroéconomiques et d’une nouvelle feuille de route RSE ambitieuse, le Groupe poursuit son élan dans cette nouvelle ère des métaux.

Eramet est bien positionné pour devenir un acteur majeur de la nouvelle ère des métaux et de la transition énergétique





Depuis 2018, Eramet a mené avec succès une transformation stratégique et managériale ambitieuse afin de se repositionner en tant qu’acteur minier et métallurgique de référence et contributeur clé d'un avenir durable.

La transformation stratégique a consisté à céder les actifs non stratégiques de transformation des métaux, ainsi que les actifs non performants, tout en investissant en parallèle dans l'expansion des activités minières attractives et génératrices de cash. La RSE a été mise au centre de la vision et du modèle d’affaires du Groupe, et l’organisation a été revue pour être plus internationale et plus agile, avec les compétences nécessaires à son repositionnement. La sécurité a été érigée en priorité et le taux d’accident du Groupe est aujourd’hui reconnu comme l’un des meilleurs de l'industrie.

Recentré et plus solide, Eramet entre dans une période unique de son histoire. Les tendances économiques et technologiques mondiales, tout comme les efforts en matière de décarbonation, vont entraîner une forte augmentation de la demande de métaux.

En parallèle, les attentes et les normes ESG, notamment pour les entreprises du secteur minier et métallurgique, sont de plus en plus élevées et deviennent incontournables afin d’obtenir et conserver le droit d’opérer (« licence to operate »).

Eramet a ainsi défini et mis en œuvre une stratégie équilibrée, adaptée à cette nouvelle ère des métaux, et articulée autour de deux axes :

Croître dans les métaux pour le développement économique mondial,

Développer de façon durable les métaux critiques pour la transition énergétique.

Cette stratégie s'appuie sur une nouvelle feuille de route RSE 2024-2026 ambitieuse : « Act for positive mining ».

La RSE au cœur de la stratégie d’Eramet





La première feuille de route RSE, lancée en 2018, a permis au Groupe de poser les fondations pour devenir une référence du secteur des mines & métaux responsable. La performance ESG d'Eramet est depuis reconnue par les principales agences de notation qui attribuent au Groupe d’excellentes notes.

Après avoir dépassé les attentes en 2022 en obtenant un indice de performance RSE de 115 %, la responsabilité sociétale d’entreprise d’Eramet s’enrichit avec la nouvelle feuille de route RSE lancée en 2024.

« Act for positive mining », la nouvelle feuille de route RSE

Au cœur de cette démarche réside une ferme volonté : au-delà de la gestion environnementale et sociale, créer, partout où cela est possible, un impact positif pour les parties prenantes et l’écosystème du Groupe, en promouvant une approche positive et responsable en interne, axée sur l’amélioration continue des pratiques.

La feuille de route « Act for Positive Mining » s’articule autour de trois ambitions couvrant l’ensemble des responsabilités et interactions d’Eramet :

Prendre soin des personnes





En protégeant les employés et les sous-traitants du Groupe, ainsi que les communautés qui l’entourent, avec un sens fort des responsabilités et l’ambition que toutes les filiales soient reconnues pour leurs démarches en matière de Diversité et d’Inclusion d’ici 2035.

Protéger l’environnement, partenaire de confiance pour la nature





En faisant preuve d’une gestion attentive et globale de l’impact environnemental de nos opérations, ainsi que d’une transparence accrue. L’engagement à long terme d’Eramet est d’agir pour aller vers un impact positif net sur la biodiversité.

Transformer notre chaîne de valeur





La décarbonation, comme le respect des droits humains et l’économie circulaire nécessitent de regarder au-delà du seul périmètre du Groupe, Eramet engage toute sa chaîne de valeur sur la voie d’un modèle durable, en poursuivant un engagement à long terme visant à réduire de 40 % les émissions de CO 2 du Groupe (scopes 1 & 2) d’ici 2035.

« Act for Positive Mining » se décline en dix objectifs 2024-2026 (cf. Annexe 1), et trois objectifs à 2035 qui répondent aux principaux enjeux d’Eramet et s'appuient sur les meilleures pratiques du secteur.

De plus, le déploiement sur l’ensemble des sites miniers du référentiel IRMA, reconnu comme l'initiative la plus exigeante pour une extraction minière responsable, confirme les engagements forts du Groupe dans son approche en matière de RSE.

Eramet poursuit son expansion dans les métaux qui contribuent au développement économique mondial





Manganèse

Le manganèse est un marché important et résilient, tiré par l’industrie de l’acier au carbone dominée par la consommation de la Chine à plus de 50 %. La production mondiale d’acier devrait5 atteindre 1,9 milliard de tonnes d'ici 2026 (CAGR6 de 1 % sur 2023-2026) en raison d'une demande accrue de la part des économies émergentes (CAGR de 4,5 % sur la période), notamment en Inde.

Les efforts de l’industrie visant à économiser de l’énergie et à réduire les émissions, poussent vers une augmentation de la consommation de minerai à haute teneur et vers « l'acier vert », ce qui permettra à Eramet de capturer davantage de valeur dans le manganèse.

La mine de Moanda, opérée par Eramet au Gabon, est aujourd’hui la plus grande mine de manganèse à haute teneur au monde. Le Groupe va continuer à développer la production et le transport du minerai, avec les objectifs suivants :

Maintenir un cash-cost positionné sur le 1 er quartile de la courbe des coûts,

quartile de la courbe des coûts, 8,5 Mt de minerai de manganèse produit et transporté par an d’ici 2026 (visant environ 40 % de part de marché dans le minerai à haute teneur), avec une capacité portée à plus de 10 Mt par an à plus long terme.

Dans les alliages de manganèse, Eramet vise à développer des produits à faible émissions pour créer de la valeur grâce au développement de « l’acier vert », tout en privilégiant une stratégie « value over volumes », avec les objectifs suivants pour 2026 :

N°1 dans les alliages affinés, représentant environ 50 % de la production totale d’alliages du Groupe, et dont la marge est plus élevée que les autres alliages

Objectif de production à court-terme ajusté en fonction de la demande du marché et du niveau de marges, avec une capacité de 800 kt par an,

Devenir un fournisseur de choix dans l'acier vert produit en Europe et en Amérique du Nord, en capitalisant sur l'empreinte carbone d'Eramet qui est déjà 60 % inférieure à celle de la moyenne de l’industrie, et sur les futurs projets de décarbonation du Groupe.





Nickel

La demande de nickel devrait7 augmenter de 8 % (CAGR) sur la période 2023-2026, pour atteindre 3,8 Mt en 2026, bénéficiant de la croissance résiliente de l'acier inoxydable (qui représentait environ deux tiers des applications en 2022) et de la forte croissance de la demande de batteries (CAGR attendu de 21 % sur la même période). D'ici 2032, la demande de nickel pour les batteries devrait même dépasser celle liée à l’acier inoxydable.

L'Indonésie, où se trouve la mine de PT Weda Bay Nickel, devrait jouer à l’avenir un rôle clé dans le secteur du nickel en devenant le plus grand pays producteur au monde. À ce jour, le pays est déjà le plus grand producteur de nickel de classes II et se développe dans le nickel de classe I (HPAL et matte). Les capacités HPAL (« High Pressure Acid Leach ») en Indonésie devraient8 en effet croître de manière significative, avec une forte demande pour la production de latérites de PT Weda Bay Nickel.

Dans ce contexte, Eramet et son partenaire Tsingshan développent le potentiel de PT Weda Bay qui est déjà la plus grande mine de nickel au monde, qui approvisionne en minerai (saprolite et laterite) les producteurs locaux de nickel de classe I et II, et bénéficie d'un prix avec une prime liée à la teneur du minerai. Aujourd’hui, la mine représente environ 85 à 95 % de l'EBITDA de la joint-venture indonésienne (la différence correspondant à l’EBITDA généré par l’usine de Nickel Pig Iron, « NPI »). Les objectifs sont les suivants pour 2026 :

Maintenir un cash-cost positionné sur le 1 er quartile de la courbe des coûts,

quartile de la courbe des coûts, Atteindre 60 Mwmt9 de minerai de nickel commercialisé, dont environ 2/3 de saprolite et environ 1/3 de latérite,

Représenter environ 15 % de part de marché dans le minerai de nickel (en nickel contenu).





Sables minéralisés

La demande de minerais titanifères, dont les pigments représentent aujourd'hui environ 90 % des applications, et de zircon, dont la céramique représente 50 % des applications, devrait10 augmenter avec un CAGR de 2,8 % sur la période 2023-2026, notamment en raison d'une demande plus élevée pour les matières premières titanifères (dont l'ilménite).

À la suite de la cession de sa filiale ETI en septembre 2023, pour une valeur d'entreprise de 245 M$, Eramet se recentre désormais sur les opérations minières de GCO au Sénégal. Grâce au dégoulottage de l'usine de concentration et à l'augmentation de la teneur de la zone d’exploitation, le Groupe vise à augmenter sa production. La capacité nominale de production de sables minéralisés (HMC) devrait s’élever à plus de 1,0 Mt par an d’ici 2026.

Eramet développe durablement les métaux critiques pour la transition énergétique





Le lithium est un métal indispensable dans la technologie des batteries pour véhicules électriques et la demande devrait11 croître avec un CAGR exceptionnel de 20 % sur la décennie en cours et un CAGR à deux chiffres jusqu'en 2040 au moins.

De même, la demande de nickel de classe I devrait croître avec un CAGR de 12 % au cours de la décennie et un CAGR de 9 % jusqu'en 2040, en tant que composant essentiel dans les technologies de cathode les plus utilisées.

Le Groupe poursuit avec succès le développement de son projet lithium (Centenario) en Argentine. Des projets prometteurs à moyen terme sont également à l’étude, afin de renforcer sa position dans les métaux pour les batteries, et notamment tirer parti des importantes ressources de la mine de Weda Bay et du salar de Centenario. Eramet étudie également des opportunités à long terme à travers ses activités d'exploration et d'innovation.

Centenario, projet phare du Groupe

En partenariat avec Tsingshan, Eramet développe un projet d'extraction de lithium à partir des saumures de Centenario, l'un des salars les plus attractifs en Argentine. Le lithium est extrait au moyen d'une technologie d’extraction directe (« DLE ») développée en interne et particulièrement compétitive.

La capacité de production annuelle de la Phase 1 (en cours de construction) s’élève à 24 kt-LCE de qualité batterie, avec un démarrage de la production attendu au T2 2024. Le cash cost du projet est positionné sur le premier quartile de la courbe des coûts de l’industrie (estimé à environ 4,5 à 5,0 $/kt-LCE), l'EBITDA annuel de la Phase 1 devrait atteindre entre 210 et 315 M$ à pleine capacité (attendue mi-2025), sur la base d'une hypothèse de prix long terme comprise entre 15 000 et 20 000 $/t-LCE. Le montant total d'investissement pour la phase 1 a été revu à 800 M$ (contre 735 M$ précédemment), compte tenu de l’inflation en Argentine et du coût des matériaux, dont environ 480 M$ financés par Tsingshan.

Le Conseil d’Administration d’Eramet a récemment approuvé la décision d’investissement pour la première tranche de la Phase 2 qui représente 30 kt-LCE supplémentaires par an. Cette approbation reste conditionnée à l'obtention des permis de construire. La production devrait débuter au T2 2026 et la pleine capacité devrait être atteinte d'ici mi-2027, sous réserve d'un démarrage de la construction au T2 2024. Le cash-cost est attendu en ligne avec celui de la Phase 1 et l’investissement devrait s’élever à environ 800 M$ (à 100 %) soit une meilleure intensité capitalistique que la Phase 1. La consommation d'eau douce par unité produite de LCE pour la Phase 2 devrait être réduite de moitié par rapport à la Phase 1.

À plus long terme, la capacité potentielle des opérations de Centenario devrait être supérieure à 75 kt-LCE de qualité batterie par an, en s'appuyant sur les ressources importantes du salar.

En plus de poursuivre les forages pour accroitre les ressources du salar de Centenario, Eramine, la filiale locale du Groupe, a également démarré l'exploration des concessions détenues dans le salar voisin d'Arizaro.

Projets à l’étude

Nickel de classe I – Sonic Bay en Indonésie

En partenariat avec BASF, Eramet développe le projet hydro-métallurgique de Sonic Bay (HPAL), visant à produire des produits intermédiaires de nickel et de cobalt de qualité batterie (60 kt de nickel et 6 kt de cobalt par an), à partir de minerai latéritique extrait de la mine de Weda Bay. Compte tenu de l'avancée des discussions concernant l’exécution du projet et la stratégie de financement, la décision d'investissement est désormais attendue au premier semestre 2024.

Recyclage des batteries de VE dans la « vallée des batteries » de Dunkerque

En partenariat avec Suez, Eramet développe le projet de recyclage des batteries, qui renforcerait la position du Groupe sur la chaine de valeur des batteries électriques, avec une présence en amont et en aval :

Usine de démantèlement en amont pour valoriser la blackmass des batteries Li-ion (fin de vie ou rebuts de production) : DFS finalisée, FID d'ici fin 2023, démarrage prévu en 2025, avec une capacité de traitement de 50 kt de modules de batteries par an,

(fin de vie ou rebuts de production) : DFS finalisée, FID d'ici fin 2023, démarrage prévu en 2025, avec une capacité de traitement de 50 kt de modules de batteries par an, Usine d'extraction de métaux en aval : DFS en cours (fin 2024), démarrage possible en 2027, avec une capacité de production de 5 kt de nickel, 5 kt d'hydroxyde de lithium et 1 kt de cobalt de qualité batterie) par an. L’usine pilote destinée à valider le procédé, située au centre de Recherche et d’Innovation d'Eramet, sera inaugurée mardi 14 novembre.

Lithium géothermal en France

Eramet et son partenaire Electricité de Strasbourg évaluent la faisabilité de l'extraction de lithium à partir de saumures géothermiques en Alsace, ce qui constituerait un produit à très faible intensité carbone. Plusieurs études de préfaisabilité sont en cours. Une première production pourrait débuter d'ici la fin de la décennie, avec une décision d'investissement qui dépendra des résultats des études.

Futures opportunités de croissance

Afin de soutenir la croissance future, Eramet s’est doté ces dernières années d’une unité d'exploration et de business development. Celle-ci a pour objectif d’acquérir et d’explorer des projets en phase préliminaire, et vise en priorité des opportunités de croissance future dans le lithium, le nickel pour batterie, et le manganèse.

Acquisition de concessions d’exploitation et d’exploration minière dans la région d’Atacama au Chili

En vue de constituer un portefeuille d'opportunités de croissance future, Eramet a déposé une offre ferme pour l'acquisition de 120 000 hectares de concessions d'exploration et d'exploitation minière qui vient d’être acceptée par la société chilienne Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera. Ces concessions se situent au cœur du triangle du lithium en Amérique latine et couvrent un ensemble de salars de lithium dans la région d'Atacama, au nord du Chili.

Ces salars non explorés comprennent notamment ceux de La Isla, Aguilar, Grande, Las Parinas et Agua Amarga, et certains d’entre eux sont considérés comme faisant partie des salars non exploités les plus prometteurs au Chili. Eramet sera propriétaire de 100% des concessions pour un paiement initial de $95m. Un paiement ultérieur de $10m sera contingent à l’issue du projet futur.

Cette acquisition marque une première étape clé dans la stratégie du groupe visant à sécuriser des opportunités de développement dans la région du triangle du lithium. La propriété de ces concessions permettra à Eramet de participer au futur développement d'un nouveau projet lithium. Celui-ci sera conditionné (mais également facilité) par de futurs partenariats avec les sociétés autorisées par le gouvernement chilien à détenir des droits d'exploration et d'exploitation du lithium.

Eramet est idéalement positionné pour apporter de la valeur à un futur projet lithium, grâce à ses capacités éprouvées en matière d'exploration de saumure dans les salars et de développement de projets, ainsi qu’à une solide approche d’intégration des standards RSE. Le Groupe sera également en mesure d'apporter sa technologie exclusive d’extraction directe du lithium (« DLE ») à tout projet futur.

Finance





Sur la période 2018-2022, Eramet, hors portefeuille d’actifs cédés à fin juin 202312, a réalisé une solide performance intrinsèque d’environ 550 M€ en termes d'EBITDA, portée principalement par les activités manganèse et la contribution de Weda Bay, tandis que La SLN pesait négativement sur la performance du Groupe (environ - 160 M€).

En 2023, l'EBITDA ajusté13 devrait s'élever à environ 800 M€, dont environ plus de 150 M€ de performance intrinsèque, reflétant notamment la croissance organique de Weda Bay ainsi que des gains de productivité.

Sur la période 2024-2026, le Groupe prévoit un plan d'investissement d'environ 1,9 Md€ (hors part de Tsingshan dans le projet lithium) afin de soutenir ses activités génératrices de cash et d'alimenter sa croissance future, avec, par année : environ 900 M€ en 202414, environ 600 M€ en 2025 et environ 400 M€ en 2026. La répartition des capex par nature serait la suivante sur la période :

Investissements courants : environ 900 M€ répartis à parts égales chaque année, Investissements de croissance liés au premier axe de la feuille de route stratégique : 450-550 M€, Investissements de croissance liés au second axe de la feuille de route stratégique : environ 50 M$ pour la Phase 1 et environ 400 M$ pour la Phase 2 (1 ère tranche) du projet Lithium, hors part de Tsingshan dans le projet.







Plus robuste financièrement avec à un levier ajusté de 0,2x et disposant d'une liquidité importante à fin 2022, Eramet vise un levier ajusté de 1,0x en moyenne sur la durée du cycle, avec un dépassement temporaire de ce niveau pendant la période d'investissement prévue.

Informations concernant le Capital Markets Day

Eramet organise son Capital Markets Day aujourd'hui à 14h00 CET à Paris (France) à l'attention de la communauté d'investisseurs et d'analystes, qui participera en présentiel ou par webcast.

Les supports présentés seront disponibles sur la page Investisseurs du site Web d'Eramet à la fin du CMD.

DISCLAIMER

Certaines informations contenues dans cette présentation, y compris toute information relative aux projets ou aux performances futures financières et opérationnelles d'Eramet, ainsi que toutes autres déclarations exprimant les attentes ou les prévisions de performance futures de la Direction, constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la Direction au moment de leur publication, peuvent comporter des incertitudes importantes liées aux affaires, à l'économie et à la concurrence. Eramet met en garde sur le fait que ces déclarations comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des différences potentiellement significatives entre les résultats financiers réels, les performances, les réalisations d'Eramet et les éléments estimatifs énoncés ou pouvant être déduits des déclarations prospectives. Les informations sur les performances passées rapportées dans cette présentation sont uniquement données à titre indicatif et ne constituent pas nécessairement une indication quant aux performances futures. Aucune garantie n'est donnée par quiconque quant à la probabilité d'atteindre ou quant au caractère raisonnable des déclarations prospectives, des prévisions financières ou toutes autres prévisions. Aucune information contenue dans cette présentation ne constitue ou ne saurait constituer une promesse, une affirmation, une garantie quant aux performances passées, présentes ou futures d'Eramet. Rien dans cette présentation ne saurait constituer ni une offre de vente ou un démarchage visant à acheter ou vendre des titres ou une offre de vente de titres dans toute juridiction, dans laquelle une telle offre ou démarchage ou vente de titres serait illégale en application de la réglementation boursière d’une telle juridiction.

Calendrier

21.02.2024 : Publication des résultats annuels 2023 du Groupe

25.04.2024 : Publication du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2024

À PROPOS D ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02

sandrine.nourrydabi@eramet.com











CONTACT PRESSE







Responsable relations presse



Fanny Mounier



fanny.mounier@eramet.com







Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr

Annexe 1 : Objectifs de la nouvelle feuille de route RSE 2024-2026

PRENDRE

SOIN DES

PERSONNES



























Prendre soin de la santé & la sécurité de tous sur nos sites







TF2 < 1,0 90 % de nos employés bénéficient d’une couverture sociale 90 % de nos sites ont mis en place un programme Bien-Être Promouvoir un environnement inclusif dans lequel chacun peut s'épanouir







30 % des managers sont des femmes 1 000 opportunités de « contrat pré-carrière » 90 % des employés ont une discussion formelle sur leur développement professionnel Au-delà de nos activités, accélérer le développement local durable des communautés et régions hôtes



6 000 emplois créés et soutenus dans la durée (hors activités du groupe) 500 jeunes soutenus et accompagnés dans une formation qualifiante dans le secondaire ou au-delà, dont 50 % issus des communautés locales et 50 % de filles PARTNEAIRE DE CONFIANCE POUR LA NATURE























Contrôler et optimiser la consommation de l’eau afin de préserver une ressource de qualité accessible à tous



Recycler dans les zones de stress hydrique pour les projets actuels et futurs : 60 % pour GCO et 80 % pour le projet Lithium 100 % des sites ont mis en place un plan de gestion de l’eau et des cibles de réduction Intégrer la préservation de la biodiversité à toutes nos activités et développer des plans visant une contribution nette positive à la biodiversité



Taux de réhabilitation ≥ 1 100 % de nos sites miniers ont mis en place un plan d’action biodiversité aligné sur les standards de performance IFC Atténuer les risques de pollution et Réduire notre impact environnemental







100 % des sites disposent d’une cartographie et d’un plan d’action de réduction des sources de poussières diffuses 100 % des sites identifiés comme sensibles, ont une gestion de la qualité de l’air dans les communautés voisines et partagent leurs données 100 % des sites ont mis en place une surveillance des rejets aqueux et partagent leurs données TRANSFORMER

NOTRE CHAÎNE

DE VALEUR







































Réduire l’empreinte CO 2 de notre chaîne de valeur











Réduire les émissions par tonne produite sur les scopes 1 et 2 à 0,221 tCO2/t Métallurgie (>80 % des scopes 1 & 2) : Construire et valider la transition vers des alliages « net-zéro » Mine : réduire de 10 % l'empreinte carbone dans nos activités d’extraction Mener 67 % de nos fournisseurs et nos clients à s'engager à réduire leur empreinte CO2 conformément aux Accords de Paris Optimiser la consommation des ressources minérales et contribuer à l’économie circulaire







Gestion optimale et valorisation des ressources & produits des usines Surveiller et améliorer en continu le taux de valorisation des ressources minières Développer un modèle technique et économique robuste pour le recyclage industriel des batteries en Europe Construire une chaîne de valeur responsable qui respecte nos engagements en Droits Humains et RSE







90 % de nos fournisseurs considérés à risque évalués par EcoVadis sur leurs pratiques en matière de RSE 100 % de nos clients évalués chaque année sur leur conformité RSE & leur engagement éthique 100 % des équipes de vente et d’achats formées à l’éthique chaque année Être conforme au standard IRMA et auditer tous les sites miniers y compris les JVs 100 % de nos sites miniers ont lancé un audit de certification

Annexe 2 : Glossaire financier

Indicateurs de performance consolidés

Les indicateurs de performance consolidés utilisés pour la communication financière des résultats et de la performance économique du Groupe et présentés dans ce document sont des données retraitées issues du Reporting du Groupe et suivies par le Comex.

Chiffre d‘affaires à périmètre et change constants

Le chiffre d’affaires à périmètre et change constants correspond au chiffre d’affaires corrigé de l’effet des changements de périmètre et de variation de taux de change d’un exercice à l’autre. L’effet périmètre se calcule : pour les sociétés acquises au cours de l’exercice, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période en cours et pour les sociétés acquises au cours de la période précédente, en intégrant, sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine ; pour les sociétés cédées, en éliminant le chiffre d’affaires sur la période considérée et sur la période comparable antérieure. L’effet de change se calcule en appliquant au chiffre d’affaires de l’exercice considéré les taux de change de l’exercice précédent.

Chiffre d’affaires ajusté

Le chiffre d’affaires ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. Le chiffre d’affaires ajusté correspond au chiffre d’affaires incluant la quote-part d'Eramet dans le chiffre d’affaires des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe, retraité de l’off-take de toute ou partie de l’activité.

Au 30 juin 2023, le chiffre d’affaires est ajusté pour inclure la contribution de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence. Un accord d’off-take de la production de ferroalliage de nickel (NPI) est en place avec Tsingshan à hauteur de 43% pour Eramet et 57% pour Tsingshan.

Une réconciliation avec le CA du groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

EBITDA (« Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation »)

Résultat avant charges et produits financiers et autres charges et produits opérationnels, impôts sur les résultats, provision pour risques et charges et amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté est présenté afin de permettre une meilleure compréhension de la performance opérationnelle sous-jacente des activités du groupe. L'EBITDA ajusté correspond à l'EBITDA incluant la quote-part d'Eramet dans l'EBITDA des joint-ventures significatives mises en équivalence dans les comptes du Groupe.

Au 30 juin 2023, l'EBITDA est ajusté pour inclure l'EBITDA proportionnel de PT Weda Bay Nickel, société dans laquelle Eramet détient une participation indirecte de 38,7%. Le Groupe détient une participation de 43% dans Strand Minerals Pte Ltd, la holding qui détient 90% de PT Weda Bay Nickel, qui est comptabilisée dans les états financiers consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

Une réconciliation avec l'EBITDA du groupe est fournie dans la note 3 des états financiers consolidés du Groupe.

Levier ajusté

Le levier ajusté est défini comme la dette nette (sur une base consolidée) rapportée à l'EBITDA ajusté (tel que défini ci-dessus), étant donné que PT Weda Bay ne portait aucune dette externe lors de l’exercice 2022 et 2023.

Néanmoins, à l'avenir, dans le cas où d'autres joint-ventures significatives retraitées dans l'EBITDA ajusté supporteraient une dette externe, la dette nette serait ajustée pour inclure la part d'Eramet dans la dette

externe des joint-ventures (« Dette nette ajustée »). Le levier ajusté serait alors défini comme la dette nette ajustée sur l'EBITDA ajusté, conformément à une approche juste et économique de l'endettement d'Eramet.

Activité minerai de manganèse

L’activité minerai de manganèse correspond aux activités minières de Comilog (hors activité du Complexe Métallurgique de Moanda, « CMM », produisant des alliages de manganèse) et aux activités de transport de Setrag.

Activité alliages de manganèse

L’activité alliages de manganèse correspond aux usines de transformation du minerai de manganèse en alliages de manganèse, et inclut les 3 usines norvégiennes constituant Eramet Norway (« ENO », soit Porsgrunn, Sauda, Kvinesdal), Eramet Marietta (« EMI ») aux Etats-Unis, Comilog Dunkerque (« CDK ») en France et le Complexe Métallurgique de Moanda (« CMM ») au Gabon.

Cash-cost FOB du minerai de manganèse

Le cash-cost FOB (« Free On Board ») du minerai de manganèse est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais sur vente, frais de transport terrestres) qui couvrent toutes les étapes de l’extraction du minerai jusqu’à son acheminement au port d’embarquement et à son chargement et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu pour une période donnée. Ce cash-cost n’inclut ni les coûts du transport maritime, ni les coûts de marketing. Il intègre en revanche les taxes et redevances minières dont bénéficie l’Etat gabonais.

Cash-cost de la SLN

Le cash-cost de la SLN est défini comme l’ensemble des coûts de production et de structure (R&D y compris la géologie d’exploration, frais administratifs, frais logistiques et commerciaux), net des crédits des sous-produits (dont exports de minerai de nickel) et prestations locales, qui couvrent toutes les étapes d’élaboration industrielle du produit fini jusqu’à la livraison au client final et qui impactent l’EBITDA dans les comptes sociaux de cette société, rapporté au tonnage vendu.

Annexe 3 : Notes de bas de page

1 Sous réserve d'obtention des autorisations de construire.

2 HMC : Heavy Mineral Concentrate.

3 LCE : Lithium Carbonate Equivalent.

4 Investissements de croissance liés à la croissance organique des activités dans le manganèse et les sables minéralisés et pour les Phases 1 & 2 (1ère tranche) du projet Lithium.

5 Source : analyse de marché interne d'Eramet basée sur les données publiées.

6 CAGR : Taux de croissance annuel moyen.

7 Source : analyse de marché interne d'Eramet basée sur les données publiées.

8 Source : analyse de marché interne d'Eramet basée sur les données publiées.

9 Ventes externes (haute et basse teneur) et consommation interne (pour la production de NPI)

10 Source : rapport sur l'offre et la demande de TZMI, septembre 2023.

11 Source : analyse du marché interne Eramet.

12 Excluant notamment Aubert & Duval, Erasteel et Sandouville ; incluant la filiale norvégienne du Groupe, ETI, cédée fin septembre 2023.

13 Cf. définition en Glossaire financier (Annexe 2)

14 Comprenant 50 millions d'euros investis par Tsingshan pour financer la Phase I de Centenario.

Pièce jointe