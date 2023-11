Solutions30 et GlasfaserPlus signent un contrat de partenariat pour le déploiement de la fibre optique en Allemagne

Solutions30 et GlasfaserPlus viennent de signer un accord pour le déploiement d'un réseau FTTH en en Allemagne, en débutant par les régions de la Sarre et de la Bavière. Cet accord est une nouvelle étape dans l'ambition de GlasfaserPlus de donner accès à l'internet à haut débit à 4 millions de foyers, habitant les zones rurales et les petites et moyennes zones urbaines d'Allemagne dans les années à venir. Les deux partenaires ont l'intention de fournir des services FttH clés en main, de la connexion au raccordement des foyers.

Avec ce nouvel accord en Allemagne, Solutions30 poursuit son expansion dans le déploiement des réseaux très haut débit en Europe. Fort d'une expertise acquise en France, en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas, Solutions30 se développe désormais en Allemagne, où le groupe entend se positionner parmi les premiers acteurs du marché. Grâce à une nouvelle organisation solide dans le pays et la constitution d’une équipe de techniciens experts et solidement formés, Solutions30 s’apprête à accélérer sa croissance et à offrir une gamme de services et d’interventions de haute qualité.

Volker Diekmann, Directeur Financier de GlasfaserPlus, a commenté ce partenariat : "GlasfaserPlus s'est fixé un objectif ambitieux pour l'expansion de son réseau : d'ici 2028, nous voulons connecter jusqu'à 4 millions de foyers en Allemagne avec la technologie FTTH. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous nous appuyons sur un réseau international de partenaires expérimentés dans la construction de réseaux en fibre optique. Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Solutions30 parmi nos partenaires clés".

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions30, a ajouté : "Nous nous engageons à déployer notre solide organisation et nos connaissances approfondies des réseaux de fibre optique pour soutenir GlasfaserPlus dans sa mission et accélérer les déploiements FttH en Allemagne pour les années à venir. Ce partenariat va nous permettre de créer de la valeur et de l'emploi, en participant pleinement à la transition numérique dans ces régions. Il y a quelques années, Solutions30 avait annoncé qu'elle déploierait son modèle historique dans toute l'Europe. C'est désormais chose faite et après le Benelux, l'Allemagne est la nouvelle région qui connaîtra une forte croissance rentable."

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 15 000 techniciens de proximité, Solutions30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique, le Royaume-Uni et la Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

A propos de GlasfaserPlus

GlasfaserPlus est une entreprise commune entre Deutsche Telekom et IFM Global Infrastructure Fund. Telekom est le principal constructeur de réseaux de fibres optiques en Allemagne. IFM est un expert en projets d'infrastructure dans le monde entier. L'entreprise commune combine les forces de ces deux partenaires au sein de GlasfaserPlus, afin de créer des réseaux de fibres optiques encore plus rapides et plus nombreux - pour vous.

« L’accès à un internet rapide et fiable devrait devenir aussi naturel que l'accès à l’électricité et à l'eau. Aujourd'hui, surtout dans les zones rurales, ce n'est pas encore le cas. Nous allons concentrer notre expansion sur ces régions et permettre ainsi la participation numérique de tous. "GlasfaserPlus" n'est pas seulement notre nom, c'est aussi notre mission, que nous allons maintenant concrétiser avec vous et pour vous. »

