Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 13.11.2023

Share buy-back programme - week 45

The share buy-back programme runs from and including 3 August 2023 up to and including 22 January 2024. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 August 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 236,900 997.57 236,325,226 06 November 2023 3,400 979.34 3,329,756 07 November 2023 4,000 968.47 3,873,880 08 November 2023 4,000 958.40 3,833,600 09 November 2023 3,200 968.83 3,100,256 10 November 2023 3,500 963.61 3,372,635 Total under the share buy-back programme 255,000 995.43 253,835,353 Bought back under share buy-back programme executed in the period 2 February 2023 - 4 July 2023 392,310 981.36 384,998,522 Total bought back 647,310 986.91 638,833,875

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

647,310 shares under the above share buy-back programmes corresponding to 2.4 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 31 976 XCSE 20231106 9:05:34.235000 18 979,5 XCSE 20231106 9:09:19.234000 20 979,5 XCSE 20231106 9:10:08.132000 36 980 XCSE 20231106 9:11:31.490000 19 980 XCSE 20231106 9:14:50.124000 29 979,5 XCSE 20231106 9:14:50.133000 29 979,5 XCSE 20231106 9:14:50.179000 15 979 XCSE 20231106 9:17:21.119000 15 978,5 XCSE 20231106 9:17:21.359000 15 977 XCSE 20231106 9:25:20.193000 15 978 XCSE 20231106 10:02:30.175000 60 980,5 XCSE 20231106 10:13:49.474000 60 980,5 XCSE 20231106 10:13:49.488000 60 980,5 XCSE 20231106 10:13:49.488000 60 980,5 XCSE 20231106 10:13:49.489000 8 980,5 XCSE 20231106 10:14:21.574000 21 980,5 XCSE 20231106 10:14:21.574000 15 980,5 XCSE 20231106 10:17:02.216000 26 980 XCSE 20231106 10:17:02.252000 10 981 XCSE 20231106 10:25:09.009000 5 981 XCSE 20231106 10:28:17.232000 10 981 XCSE 20231106 10:28:17.232000 15 981 XCSE 20231106 10:30:56.914000 16 980 XCSE 20231106 10:41:57.124000 15 980 XCSE 20231106 10:41:57.124000 15 980 XCSE 20231106 10:41:57.124000 12 982 XCSE 20231106 10:49:08.570000 3 981 XCSE 20231106 10:50:58.925000 1 981 XCSE 20231106 10:55:02.013000 25 981 XCSE 20231106 10:55:02.013000 3 981 XCSE 20231106 10:55:02.013000 29 980,5 XCSE 20231106 10:55:05.007000 1 980 XCSE 20231106 11:00:42.016000 28 980 XCSE 20231106 11:00:42.016000 10 981 XCSE 20231106 11:12:36.981000 5 981 XCSE 20231106 11:12:36.981000 45 981 XCSE 20231106 11:12:36.982000 31 981,5 XCSE 20231106 11:18:22.015000 1 982,5 XCSE 20231106 12:05:34.603000 1 982,5 XCSE 20231106 12:13:55.768000 14 982,5 XCSE 20231106 12:13:55.768000 10 982 XCSE 20231106 12:14:18.248000 1 983,5 XCSE 20231106 12:25:45.768000 9 982,5 XCSE 20231106 12:26:36.163000 16 982,5 XCSE 20231106 12:30:09.122000 15 982,5 XCSE 20231106 12:37:56.291000 14 982,5 XCSE 20231106 12:37:56.291000 29 982,5 XCSE 20231106 12:37:56.301000 29 983 XCSE 20231106 13:00:50.395000 15 983 XCSE 20231106 13:01:10.446000 27 982,5 XCSE 20231106 13:03:21.390000 3 982,5 XCSE 20231106 13:03:21.390000 30 982,5 XCSE 20231106 13:03:21.421000 30 982 XCSE 20231106 13:03:59.123000 28 981,5 XCSE 20231106 13:04:12.401000 1 981,5 XCSE 20231106 13:04:12.401000 60 980,5 XCSE 20231106 13:04:12.419000 30 979,5 XCSE 20231106 13:04:12.438000 30 979,5 XCSE 20231106 13:04:12.439000 60 979,5 XCSE 20231106 13:04:12.439000 27 979,5 XCSE 20231106 13:04:27.908000 30 979,5 XCSE 20231106 13:08:56.862000 1 979,5 XCSE 20231106 13:08:56.862000 60 978 XCSE 20231106 13:08:56.890000 22 978,5 XCSE 20231106 13:08:56.890000 40 979 XCSE 20231106 13:10:27.602000 26 979 XCSE 20231106 13:23:50.389000 9 981 XCSE 20231106 13:50:12.983000 36 981 XCSE 20231106 13:50:13.244000 25 981 XCSE 20231106 13:50:13.244000 16 980 XCSE 20231106 13:54:01.135000 15 980 XCSE 20231106 13:54:01.135000 29 980 XCSE 20231106 13:57:02.791000 16 979,5 XCSE 20231106 14:00:57.140000 60 979,5 XCSE 20231106 14:00:57.227000 59 979,5 XCSE 20231106 14:01:04.385000 15 979 XCSE 20231106 14:01:05.436000 9 978,5 XCSE 20231106 14:02:31.122000 15 979 XCSE 20231106 14:14:50.051000 70 979 XCSE 20231106 14:14:50.052000 15 979 XCSE 20231106 14:14:50.140000 13 979 XCSE 20231106 14:14:50.393000 2 979 XCSE 20231106 14:14:50.393000 15 979,5 XCSE 20231106 14:18:00.137000 12 979 XCSE 20231106 14:22:22.810000 3 979 XCSE 20231106 14:22:22.810000 16 978,5 XCSE 20231106 14:31:50.284000 15 978,5 XCSE 20231106 14:31:50.284000 15 978,5 XCSE 20231106 14:31:50.284000 89 978,5 XCSE 20231106 14:31:50.304000 44 979 XCSE 20231106 14:36:36.074000 5 979 XCSE 20231106 14:37:17.515000 43 979,5 XCSE 20231106 14:38:04.413000 15 979,5 XCSE 20231106 14:42:10.147000 15 979,5 XCSE 20231106 14:42:10.152000 15 979,5 XCSE 20231106 14:48:56.465000 6 979,5 XCSE 20231106 14:51:12.675000 17 981 XCSE 20231106 14:54:28.271000 13 981 XCSE 20231106 14:54:28.271000 15 981 XCSE 20231106 15:14:00.850000 16 981 XCSE 20231106 15:15:45.422000 12 981 XCSE 20231106 15:15:45.554000 8 982 XCSE 20231106 15:19:17.100000 14 982 XCSE 20231106 15:19:40.768000 15 982 XCSE 20231106 15:23:33.767000 9 982 XCSE 20231106 15:27:59.406000 6 982 XCSE 20231106 15:27:59.406000 14 982 XCSE 20231106 15:29:25.971000 15 981 XCSE 20231106 15:29:50.050000 1 981 XCSE 20231106 15:29:50.050000 14 981 XCSE 20231106 15:29:50.050000 29 980,5 XCSE 20231106 15:30:01.126000 27 980 XCSE 20231106 15:32:01.175000 2 980 XCSE 20231106 15:32:01.175000 13 980,5 XCSE 20231106 15:35:18.631000 14 980,5 XCSE 20231106 15:36:42.034000 45 980,5 XCSE 20231106 15:39:01.155000 14 980,5 XCSE 20231106 15:39:40.767000 1 980,5 XCSE 20231106 15:40:22.767000 15 980,5 XCSE 20231106 15:40:26.768000 15 980,5 XCSE 20231106 15:41:24.767000 15 980,5 XCSE 20231106 15:42:27.400000 14 980,5 XCSE 20231106 15:43:23.055000 15 979,5 XCSE 20231106 15:44:11.689000 44 979,5 XCSE 20231106 15:48:19.316000 16 979,5 XCSE 20231106 15:48:19.321000 15 978,5 XCSE 20231106 15:48:19.336000 15 978,5 XCSE 20231106 15:48:19.336000 29 978,5 XCSE 20231106 15:48:19.388000 15 978 XCSE 20231106 15:51:51.356000 5 977,5 XCSE 20231106 15:52:51.695000 10 977,5 XCSE 20231106 15:52:51.695000 15 977 XCSE 20231106 15:58:18.119000 15 976,5 XCSE 20231106 16:02:06.096000 11 976,5 XCSE 20231106 16:02:06.096000 3 976,5 XCSE 20231106 16:02:06.096000 29 976 XCSE 20231106 16:02:31.720000 13 975,5 XCSE 20231106 16:04:24.357000 8 977 XCSE 20231106 16:09:35.168000 12 977 XCSE 20231106 16:09:35.168000 31 976,5 XCSE 20231106 16:09:46.389000 12 976 XCSE 20231106 16:13:43.124000 18 976 XCSE 20231106 16:13:43.124000 14 976 XCSE 20231106 16:13:43.124000 45 976 XCSE 20231106 16:13:43.125000 43 976,5 XCSE 20231106 16:15:07.863000 18 976,5 XCSE 20231106 16:15:07.911000 28 976,5 XCSE 20231106 16:15:07.911000 4 976,5 XCSE 20231106 16:19:31.196000 31 976,5 XCSE 20231106 16:23:43.135000 260 976,5 XCSE 20231106 16:28:01.279171 51 976,5 XCSE 20231106 16:28:01.279268 29 969 XCSE 20231107 9:03:12.487000 10 977 XCSE 20231107 9:16:40.545000 11 977 XCSE 20231107 9:16:40.565000 8 977 XCSE 20231107 9:16:40.585000 30 977,5 XCSE 20231107 9:16:52.269000 23 981 XCSE 20231107 9:20:19.047000 29 981 XCSE 20231107 9:21:50.460000 19 980,5 XCSE 20231107 9:21:50.847000 2 981,5 XCSE 20231107 9:22:03.539000 15 980,5 XCSE 20231107 9:24:58.923000 45 980,5 XCSE 20231107 9:24:58.943000 28 980,5 XCSE 20231107 9:28:54.803000 31 979,5 XCSE 20231107 9:29:16.499000 15 979 XCSE 20231107 9:29:24.119000 15 980 XCSE 20231107 9:35:23.850000 15 979,5 XCSE 20231107 9:35:23.885000 1 979,5 XCSE 20231107 9:35:23.885000 16 978,5 XCSE 20231107 9:37:59.034000 7 978,5 XCSE 20231107 9:37:59.034000 8 978,5 XCSE 20231107 9:37:59.035000 29 978,5 XCSE 20231107 9:41:27.122000 15 978,5 XCSE 20231107 9:42:08.327000 15 978 XCSE 20231107 9:43:06.747000 16 978 XCSE 20231107 9:43:52.370000 16 979,5 XCSE 20231107 9:59:13.539000 14 979,5 XCSE 20231107 10:01:16.726000 15 979,5 XCSE 20231107 10:03:30.726000 4 978 XCSE 20231107 10:05:10.274000 12 978 XCSE 20231107 10:05:10.274000 13 978,5 XCSE 20231107 10:05:26.034000 2 978,5 XCSE 20231107 10:05:26.034000 15 978 XCSE 20231107 10:05:26.135000 15 978 XCSE 20231107 10:05:26.135000 15 978 XCSE 20231107 10:06:14.336000 4 978 XCSE 20231107 10:06:15.034000 11 978 XCSE 20231107 10:06:15.034000 15 978 XCSE 20231107 10:06:15.035000 10 978 XCSE 20231107 10:07:26.899000 5 978 XCSE 20231107 10:07:26.899000 16 978 XCSE 20231107 10:14:27.224000 15 978 XCSE 20231107 10:14:27.224000 14 975,5 XCSE 20231107 10:15:39.207000 1 975,5 XCSE 20231107 10:15:39.208000 15 974,5 XCSE 20231107 10:15:39.472000 10 974 XCSE 20231107 10:17:36.122000 5 974 XCSE 20231107 10:17:36.122000 15 973 XCSE 20231107 10:30:06.962000 16 971,5 XCSE 20231107 10:33:07.036000 14 970,5 XCSE 20231107 10:37:09.726000 16 968,5 XCSE 20231107 10:37:48.300000 15 969,5 XCSE 20231107 10:41:16.221000 15 970 XCSE 20231107 10:41:19.062000 15 969 XCSE 20231107 10:48:09.080000 14 969 XCSE 20231107 10:48:09.080000 14 968,5 XCSE 20231107 10:49:01.728000 15 968,5 XCSE 20231107 10:51:20.727000 16 967,5 XCSE 20231107 10:53:02.057000 2 967,5 XCSE 20231107 10:53:10.877000 15 967,5 XCSE 20231107 11:05:22.352000 15 967 XCSE 20231107 11:07:06.330000 47 971,5 XCSE 20231107 11:37:47.759000 60 971,5 XCSE 20231107 11:41:04.974000 60 971,5 XCSE 20231107 11:41:53.961000 40 972 XCSE 20231107 11:44:27.519000 39 972 XCSE 20231107 11:44:27.525000 16 971 XCSE 20231107 11:47:29.113000 15 971 XCSE 20231107 11:47:29.113000 29 973,5 XCSE 20231107 11:50:26.692000 14 973,5 XCSE 20231107 11:56:24.727000 11 973,5 XCSE 20231107 11:59:56.726000 4 973,5 XCSE 20231107 11:59:56.726000 9 972 XCSE 20231107 12:00:31.024000 21 972 XCSE 20231107 12:00:31.024000 1 972 XCSE 20231107 12:00:31.024000 15 971 XCSE 20231107 12:03:59.187000 2 971 XCSE 20231107 12:05:28.188000 9 970,5 XCSE 20231107 12:07:32.889000 6 970,5 XCSE 20231107 12:07:32.889000 14 970,5 XCSE 20231107 12:07:32.889000 16 969,5 XCSE 20231107 12:17:14.116000 15 969,5 XCSE 20231107 12:17:14.116000 20 968,5 XCSE 20231107 12:17:17.284000 9 968,5 XCSE 20231107 12:17:17.284000 29 967,5 XCSE 20231107 12:17:22.436000 15 967,5 XCSE 20231107 12:30:35.096000 15 967 XCSE 20231107 12:34:19.568000 15 966,5 XCSE 20231107 12:38:15.964000 15 966,5 XCSE 20231107 12:38:15.964000 16 966,5 XCSE 20231107 12:51:15.829000 15 966,5 XCSE 20231107 12:51:15.829000 16 966,5 XCSE 20231107 12:51:15.829000 50 966,5 XCSE 20231107 12:51:15.829000 42 967 XCSE 20231107 12:51:15.829000 60 969 XCSE 20231107 13:07:04.601000 4 969,5 XCSE 20231107 13:14:22.627000 60 969 XCSE 20231107 13:18:38.159000 7 969,5 XCSE 20231107 13:18:38.159000 6 969,5 XCSE 20231107 13:20:13.726000 15 969 XCSE 20231107 13:20:32.093000 15 968 XCSE 20231107 13:20:33.009000 10 967,5 XCSE 20231107 13:30:46.491881 10 967,5 XCSE 20231107 13:30:58.188662 10 967,5 XCSE 20231107 13:34:20.886502 10 967,5 XCSE 20231107 13:34:20.890660 10 967,5 XCSE 20231107 13:41:15.815695 10 967,5 XCSE 20231107 13:41:43.481445 5 967,5 XCSE 20231107 13:41:43.481445 10 967,5 XCSE 20231107 13:41:43.481513 5 967,5 XCSE 20231107 13:41:43.502169 5 967,5 XCSE 20231107 13:41:43.502191 5 967,5 XCSE 20231107 13:41:43.502236 5 967,5 XCSE 20231107 13:42:15.470670 10 967,5 XCSE 20231107 13:42:15.470825 10 967,5 XCSE 20231107 13:42:15.477936 10 967,5 XCSE 20231107 13:42:15.491912 56 967,5 XCSE 20231107 13:42:15.491912 10 967,5 XCSE 20231107 13:50:48.784122 14 967,5 XCSE 20231107 13:50:48.784122 10 967,5 XCSE 20231107 13:50:48.827655 35 967,5 XCSE 20231107 13:50:48.827655 10 966,5 XCSE 20231107 14:08:33.879316 590 966,5 XCSE 20231107 14:08:33.879316 16 966,5 XCSE 20231107 14:09:37.299000 15 966,5 XCSE 20231107 14:21:14.195000 60 966,5 XCSE 20231107 14:24:28.299000 15 966 XCSE 20231107 14:24:28.303000 15 965,5 XCSE 20231107 14:43:13.730000 14 965,5 XCSE 20231107 14:43:13.730000 60 966 XCSE 20231107 14:43:13.730000 18 966 XCSE 20231107 14:43:13.749000 31 965,5 XCSE 20231107 14:43:29.188000 18 966 XCSE 20231107 14:47:14.492000 14 966 XCSE 20231107 14:49:22.391000 29 965 XCSE 20231107 14:49:55.737000 1 965 XCSE 20231107 14:49:55.737000 8 965 XCSE 20231107 14:56:33.967000 16 965 XCSE 20231107 14:57:08.119000 15 965,5 XCSE 20231107 14:57:40.158000 15 965 XCSE 20231107 15:03:31.336000 15 964 XCSE 20231107 15:05:52.191000 15 963 XCSE 20231107 15:05:55.146000 9 963 XCSE 20231107 15:08:07.416000 15 962,5 XCSE 20231107 15:09:13.613000 15 962 XCSE 20231107 15:09:27.220000 15 961,5 XCSE 20231107 15:09:36.056000 15 962 XCSE 20231107 15:10:30.747000 15 962 XCSE 20231107 15:11:00.176000 2 963 XCSE 20231107 15:17:27.086000 45 963 XCSE 20231107 15:17:27.086000 12 963,5 XCSE 20231107 15:20:07.807000 5 963,5 XCSE 20231107 15:20:07.807000 16 963,5 XCSE 20231107 15:20:07.807000 3 965 XCSE 20231107 15:23:04.142000 25 965 XCSE 20231107 15:23:04.142000 1 965 XCSE 20231107 15:23:55.726000 16 964 XCSE 20231107 15:24:56.565000 15 965 XCSE 20231107 15:26:15.817000 15 966 XCSE 20231107 15:31:14.560000 7 965,5 XCSE 20231107 15:31:24.541000 15 965 XCSE 20231107 15:31:54.301000 9 965 XCSE 20231107 15:36:17.187000 4 965,5 XCSE 20231107 15:36:45.024000 57 965 XCSE 20231107 15:40:06.943000 39 965 XCSE 20231107 15:43:03.273000 16 965,5 XCSE 20231107 15:45:00.932000 15 965 XCSE 20231107 15:46:03.604000 15 965,5 XCSE 20231107 15:48:25.635000 15 964,5 XCSE 20231107 15:48:25.653000 15 963,5 XCSE 20231107 15:50:03.488000 15 963,5 XCSE 20231107 15:50:03.488000 2 964 XCSE 20231107 16:01:30.773000 13 964 XCSE 20231107 16:01:30.776000 12 964 XCSE 20231107 16:01:30.776000 60 964 XCSE 20231107 16:04:00.016000 43 964 XCSE 20231107 16:04:00.016000 31 963 XCSE 20231107 16:04:00.034000 60 962,5 XCSE 20231107 16:04:00.056000 3 962,5 XCSE 20231107 16:04:01.817000 3 962,5 XCSE 20231107 16:04:01.817000 5 962,5 XCSE 20231107 16:04:01.817000 3 962,5 XCSE 20231107 16:04:01.817000 15 962,5 XCSE 20231107 16:04:14.726000 60 962,5 XCSE 20231107 16:09:36.943000 2 961,5 XCSE 20231107 16:10:03.841000 31 961 XCSE 20231107 16:10:06.252000 13 962,5 XCSE 20231107 16:12:39.727000 15 962,5 XCSE 20231107 16:12:45.344000 3 962,5 XCSE 20231107 16:14:55.727000 20 962,5 XCSE 20231107 16:15:45.368000 14 962,5 XCSE 20231107 16:16:52.726000 15 962,5 XCSE 20231107 16:18:02.726000 16 963 XCSE 20231107 16:26:47.325000 17 963 XCSE 20231107 16:26:47.364000 15 962,5 XCSE 20231107 16:27:59.502000 15 962 XCSE 20231107 16:27:59.503000 15 961,5 XCSE 20231107 16:28:14.884000 60 960 XCSE 20231107 16:34:54.298894 30 952 XCSE 20231108 9:04:23.129000 15 960 XCSE 20231108 9:05:00.344000 14 960,5 XCSE 20231108 9:05:32.321000 1 960,5 XCSE 20231108 9:05:32.322000 15 958,5 XCSE 20231108 9:06:55.159000 15 955,5 XCSE 20231108 9:08:02.335000 15 954,5 XCSE 20231108 9:08:38.801000 16 954 XCSE 20231108 9:09:42.794000 16 954,5 XCSE 20231108 9:10:03.736000 16 954 XCSE 20231108 9:11:25.077000 15 954,5 XCSE 20231108 9:13:22.593000 15 954,5 XCSE 20231108 9:13:51.289000 15 955 XCSE 20231108 9:14:12.641000 15 954,5 XCSE 20231108 9:14:14.421000 15 955,5 XCSE 20231108 9:24:11.621000 19 956,5 XCSE 20231108 9:24:11.655000 16 957,5 XCSE 20231108 9:27:00.609000 15 956,5 XCSE 20231108 9:36:07.504000 15 957 XCSE 20231108 9:44:07.886000 22 957 XCSE 20231108 9:44:07.893000 22 957 XCSE 20231108 9:44:07.896000 14 956 XCSE 20231108 9:51:03.151000 2 956 XCSE 20231108 9:53:32.835000 10 956 XCSE 20231108 9:53:32.835000 4 956 XCSE 20231108 9:54:47.364000 4 956 XCSE 20231108 9:54:47.364000 8 956 XCSE 20231108 9:54:47.364000 30 956 XCSE 20231108 9:54:47.378000 60 955,5 XCSE 20231108 9:55:22.982000 15 955 XCSE 20231108 9:57:48.791000 33 955,5 XCSE 20231108 10:02:55.071000 56 955,5 XCSE 20231108 10:10:21.363000 42 955,5 XCSE 20231108 10:10:21.367000 16 954 XCSE 20231108 10:11:33.863000 16 952,5 XCSE 20231108 10:12:00.610000 14 952,5 XCSE 20231108 10:14:06.140000 4 952,5 XCSE 20231108 10:15:51.141000 10 952,5 XCSE 20231108 10:15:51.141000 4 952,5 XCSE 20231108 10:17:35.474000 10 952,5 XCSE 20231108 10:17:35.474000 3 952,5 XCSE 20231108 10:19:26.141000 11 952 XCSE 20231108 10:19:33.888000 19 952 XCSE 20231108 10:19:33.888000 16 950 XCSE 20231108 10:20:26.062000 15 949,5 XCSE 20231108 10:20:40.501000 15 951 XCSE 20231108 10:22:17.139000 2 951 XCSE 20231108 10:22:17.159000 13 951 XCSE 20231108 10:22:17.159000 15 950,5 XCSE 20231108 10:27:37.018000 15 949,5 XCSE 20231108 10:27:51.426000 9 949,5 XCSE 20231108 10:29:11.223000 15 950 XCSE 20231108 10:35:16.121000 37 951 XCSE 20231108 10:36:46.061000 15 950,5 XCSE 20231108 10:36:56.330000 15 950 XCSE 20231108 10:40:42.797000 17 950 XCSE 20231108 10:40:42.797000 15 949,5 XCSE 20231108 10:41:23.038000 60 950,5 XCSE 20231108 11:00:00.107000 29 949,5 XCSE 20231108 11:00:35.069000 50 953 XCSE 20231108 11:03:49.626000 13 953 XCSE 20231108 11:05:37.711000 15 952,5 XCSE 20231108 11:12:03.152000 22 953 XCSE 20231108 11:12:03.158000 15 952 XCSE 20231108 11:14:05.729000 16 951,5 XCSE 20231108 11:14:26.101000 15 951 XCSE 20231108 11:14:45.949000 24 952 XCSE 20231108 11:21:22.665000 7 952 XCSE 20231108 11:21:22.665000 6 951,5 XCSE 20231108 11:23:02.852000 9 951,5 XCSE 20231108 11:23:02.852000 16 951,5 XCSE 20231108 11:24:51.621000 15 951,5 XCSE 20231108 11:24:51.622000 15 951 XCSE 20231108 11:24:51.645000 1 950,5 XCSE 20231108 11:25:41.717000 15 950 XCSE 20231108 11:27:09.369000 15 949,5 XCSE 20231108 11:30:06.338000 11 951,5 XCSE 20231108 11:40:49.651000 15 951,5 XCSE 20231108 11:43:04.034000 44 952,5 XCSE 20231108 11:46:59.079000 15 951,5 XCSE 20231108 11:51:58.226000 15 952 XCSE 20231108 11:55:41.329000 15 952 XCSE 20231108 11:59:10.942000 16 952 XCSE 20231108 11:59:10.943000 10 951,5 XCSE 20231108 12:00:19.198000 7 953 XCSE 20231108 12:08:57.960000 32 953 XCSE 20231108 12:08:57.960000 15 955 XCSE 20231108 12:11:56.510000 12 955,5 XCSE 20231108 12:14:20.140000 2 955,5 XCSE 20231108 12:14:20.140000 24 957 XCSE 20231108 12:24:01.201000 19 957 XCSE 20231108 12:24:01.201000 29 956,5 XCSE 20231108 12:24:07.039000 20 956,5 XCSE 20231108 12:26:23.347000 9 956,5 XCSE 20231108 12:26:23.347000 3 957 XCSE 20231108 12:27:08.273000 26 957 XCSE 20231108 12:27:08.273000 29 958 XCSE 20231108 12:37:49.623000 668 956 XCSE 20231108 12:45:00.426712 15 954 XCSE 20231108 12:48:21.825000 18 955,5 XCSE 20231108 12:52:52.731000 21 958 XCSE 20231108 12:59:44.261000 16 957,5 XCSE 20231108 13:03:22.448000 15 956,5 XCSE 20231108 13:07:00.773000 16 957,5 XCSE 20231108 13:07:59.437000 15 956,5 XCSE 20231108 13:17:41.126000 15 956,5 XCSE 20231108 13:17:41.126000 15 956,5 XCSE 20231108 13:17:41.173000 29 958,5 XCSE 20231108 13:35:13.052000 14 958,5 XCSE 20231108 13:35:13.052000 15 960 XCSE 20231108 13:39:14.856000 16 959,5 XCSE 20231108 13:44:56.289000 15 958 XCSE 20231108 13:53:39.835000 46 960 XCSE 20231108 14:03:18.615000 29 960 XCSE 20231108 14:03:18.636000 32 961,5 XCSE 20231108 14:14:48.309000 11 961 XCSE 20231108 14:18:55.408000 33 961 XCSE 20231108 14:18:55.408000 30 961,5 XCSE 20231108 14:25:36.364000 15 961 XCSE 20231108 14:29:16.007000 5 961 XCSE 20231108 14:29:28.425000 10 961 XCSE 20231108 14:29:28.425000 15 961,5 XCSE 20231108 14:45:06.491000 15 961,5 XCSE 20231108 14:45:28.492000 10 962,5 XCSE 20231108 14:54:54.549000 15 962 XCSE 20231108 14:56:52.138000 24 963,5 XCSE 20231108 15:04:08.317000 41 963,5 XCSE 20231108 15:04:08.430000 15 962,5 XCSE 20231108 15:04:40.033000 22 964 XCSE 20231108 15:08:02.641000 4 964,5 XCSE 20231108 15:15:24.684000 17 964,5 XCSE 20231108 15:15:24.684000 15 964,5 XCSE 20231108 15:24:32.766000 16 964,5 XCSE 20231108 15:24:32.805000 16 966 XCSE 20231108 15:30:08.564000 39 966 XCSE 20231108 15:30:08.577000 104 966 XCSE 20231108 15:30:08.577000 4 966 XCSE 20231108 15:31:27.141000 30 965,5 XCSE 20231108 15:36:08.803000 31 966,5 XCSE 20231108 15:38:20.125000 29 966 XCSE 20231108 15:41:47.787000 24 967,5 XCSE 20231108 15:45:20.890000 7 967,5 XCSE 20231108 15:45:20.890000 11 967 XCSE 20231108 15:47:17.778000 20 967 XCSE 20231108 15:48:02.777000 11 967 XCSE 20231108 15:48:02.777000 31 968 XCSE 20231108 15:50:35.985000 31 968 XCSE 20231108 15:52:47.036000 14 968,5 XCSE 20231108 15:53:18.496000 42 969 XCSE 20231108 15:54:23.008000 13 969 XCSE 20231108 15:54:23.008000 4 969 XCSE 20231108 15:54:23.280000 31 969 XCSE 20231108 15:54:23.280000 29 968,5 XCSE 20231108 15:54:39.005000 29 968 XCSE 20231108 15:54:39.571000 15 967,5 XCSE 20231108 15:57:16.745000 15 967,5 XCSE 20231108 15:57:16.745000 6 966,5 XCSE 20231108 15:57:27.114000 16 966 XCSE 20231108 15:58:36.988000 15 965,5 XCSE 20231108 16:02:57.141000 14 965,5 XCSE 20231108 16:03:59.140000 20 965,5 XCSE 20231108 16:05:46.054000 9 965,5 XCSE 20231108 16:05:46.054000 21 966 XCSE 20231108 16:07:19.089000 18 967 XCSE 20231108 16:08:52.099000 29 966,5 XCSE 20231108 16:11:21.033000 19 966,5 XCSE 20231108 16:11:56.094000 9 966 XCSE 20231108 16:11:56.111000 6 966 XCSE 20231108 16:11:56.111000 15 965,5 XCSE 20231108 16:12:34.802000 40 966,5 XCSE 20231108 16:16:01.110000 7 966,5 XCSE 20231108 16:16:01.110000 3 966,5 XCSE 20231108 16:17:07.165000 4 966,5 XCSE 20231108 16:17:07.165000 15 966 XCSE 20231108 16:18:03.150000 15 966,5 XCSE 20231108 16:19:38.650000 15 966,5 XCSE 20231108 16:19:39.274000 15 965,5 XCSE 20231108 16:22:03.560000 14 965,5 XCSE 20231108 16:22:03.560000 21 966 XCSE 20231108 16:23:22.144000 15 965,5 XCSE 20231108 16:24:56.858000 16 964,5 XCSE 20231108 16:24:57.025000 15 964 XCSE 20231108 16:24:58.025000 15 962 XCSE 20231108 16:25:09.694000 4 964 XCSE 20231108 16:26:37.836000 20 963,5 XCSE 20231108 16:34:43.402314 4 963,5 XCSE 20231108 16:34:43.402343 15 966,5 XCSE 20231109 9:03:10.495000 8 966,5 XCSE 20231109 9:04:00.697000 12 966,5 XCSE 20231109 9:07:54.431000 35 966,5 XCSE 20231109 9:07:54.431000 8 966,5 XCSE 20231109 9:07:54.431000 2 963,5 XCSE 20231109 9:08:25.191000 28 963,5 XCSE 20231109 9:08:25.191000 15 962,5 XCSE 20231109 9:09:54.377000 15 963 XCSE 20231109 9:10:38.309000 15 962 XCSE 20231109 9:10:48.427000 15 960,5 XCSE 20231109 9:12:09.514000 3 959,5 XCSE 20231109 9:12:09.952000 3 958,5 XCSE 20231109 9:13:09.549000 8 958,5 XCSE 20231109 9:13:09.549000 4 958,5 XCSE 20231109 9:13:09.549000 15 957 XCSE 20231109 9:14:45.190000 15 958,5 XCSE 20231109 9:18:05.010000 11 958,5 XCSE 20231109 9:20:17.239000 28 962 XCSE 20231109 9:25:30.707000 8 962 XCSE 20231109 9:25:30.707000 13 961 XCSE 20231109 9:27:34.006000 2 961 XCSE 20231109 9:27:34.006000 15 961 XCSE 20231109 9:28:12.142000 15 960,5 XCSE 20231109 9:28:12.211000 29 965,5 XCSE 20231109 9:35:47.993000 6 965,5 XCSE 20231109 9:35:48.007000 16 966 XCSE 20231109 9:37:53.819000 15 966 XCSE 20231109 9:37:53.819000 10 965,5 XCSE 20231109 9:39:59.044000 16 966 XCSE 20231109 9:43:15.464000 1 965 XCSE 20231109 9:44:30.713000 14 965 XCSE 20231109 9:44:30.713000 15 965 XCSE 20231109 9:45:25.428000 15 964 XCSE 20231109 9:49:28.741000 15 964 XCSE 20231109 9:49:28.741000 43 965 XCSE 20231109 9:49:28.741000 22 964 XCSE 20231109 9:53:17.320000 4 964 XCSE 20231109 9:53:17.320000 5 964 XCSE 20231109 9:53:17.320000 29 964 XCSE 20231109 9:53:17.517000 9 963,5 XCSE 20231109 9:53:18.384000 6 963,5 XCSE 20231109 9:53:18.384000 15 963,5 XCSE 20231109 9:53:18.385000 15 962,5 XCSE 20231109 9:55:38.395000 5 962 XCSE 20231109 10:06:00.265000 10 962 XCSE 20231109 10:06:00.265000 15 961 XCSE 20231109 10:11:58.132000 14 961 XCSE 20231109 10:11:58.132000 14 962 XCSE 20231109 10:15:46.697000 15 962 XCSE 20231109 10:20:27.131000 6 962 XCSE 20231109 10:35:13.130000 9 962 XCSE 20231109 10:40:17.035000 14 962 XCSE 20231109 10:40:17.035000 6 962 XCSE 20231109 10:40:17.035000 29 961 XCSE 20231109 10:42:23.612000 20 962 XCSE 20231109 10:51:03.439000 10 962 XCSE 20231109 10:51:03.439000 30 962 XCSE 20231109 10:51:05.395000 15 962 XCSE 20231109 10:54:15.112000 15 962,5 XCSE 20231109 10:56:54.587000 60 962 XCSE 20231109 10:56:58.239000 20 962 XCSE 20231109 11:00:03.616000 15 961,5 XCSE 20231109 11:01:46.057000 12 962,5 XCSE 20231109 11:10:58.123000 3 962,5 XCSE 20231109 11:10:58.123000 4 962,5 XCSE 20231109 11:10:58.123000 10 962,5 XCSE 20231109 11:10:58.123000 23 962,5 XCSE 20231109 11:11:02.015000 6 962,5 XCSE 20231109 11:11:02.015000 4 965,5 XCSE 20231109 11:25:04.006000 5 965,5 XCSE 20231109 11:25:04.006000 60 965,5 XCSE 20231109 11:28:40.934000 60 965,5 XCSE 20231109 11:28:40.935000 25 965,5 XCSE 20231109 11:28:40.935000 29 964,5 XCSE 20231109 11:28:57.904000 31 964,5 XCSE 20231109 11:29:40.960000 16 963,5 XCSE 20231109 11:30:04.234000 8 963 XCSE 20231109 11:30:33.592000 7 963 XCSE 20231109 11:30:33.664000 2 963 XCSE 20231109 11:30:33.664000 6 963 XCSE 20231109 11:30:33.723000 9 963 XCSE 20231109 11:30:33.723000 13 963,5 XCSE 20231109 11:34:17.077000 31 965 XCSE 20231109 11:52:04.822000 31 965 XCSE 20231109 11:52:07.116000 15 964 XCSE 20231109 11:53:18.521000 14 964 XCSE 20231109 11:53:18.521000 7 966 XCSE 20231109 12:18:59.697000 17 969 XCSE 20231109 12:25:20.535000 10 969 XCSE 20231109 12:25:20.535000 11 968,5 XCSE 20231109 12:26:23.159000 4 968,5 XCSE 20231109 12:26:23.159000 15 968,5 XCSE 20231109 12:26:23.178000 15 969 XCSE 20231109 12:27:51.739000 16 969,5 XCSE 20231109 12:30:35.763000 16 969,5 XCSE 20231109 12:30:35.764000 16 969 XCSE 20231109 12:30:51.973000 16 968,5 XCSE 20231109 12:31:09.833000 16 970 XCSE 20231109 12:31:35.412000 15 970 XCSE 20231109 12:35:19.365000 15 970 XCSE 20231109 12:35:19.365000 30 970,5 XCSE 20231109 12:42:49.419000 14 970,5 XCSE 20231109 12:42:49.419000 15 971 XCSE 20231109 13:12:08.738000 31 970,5 XCSE 20231109 13:25:31.113000 29 970,5 XCSE 20231109 13:30:04.347000 15 971 XCSE 20231109 13:47:57.331000 40 971,5 XCSE 20231109 13:49:07.380000 6 971,5 XCSE 20231109 13:49:07.380000 18 971,5 XCSE 20231109 13:54:26.638000 15 974 XCSE 20231109 14:23:50.724000 16 973,5 XCSE 20231109 14:24:25.484000 7 973,5 XCSE 20231109 14:24:25.484000 8 973,5 XCSE 20231109 14:27:35.344000 7 973,5 XCSE 20231109 14:27:35.344000 48 973,5 XCSE 20231109 14:27:35.349000 29 974,5 XCSE 20231109 14:31:36.476000 15 973 XCSE 20231109 14:38:57.172000 13 972,5 XCSE 20231109 14:51:26.598000 2 972,5 XCSE 20231109 14:51:26.598000 14 972,5 XCSE 20231109 14:51:26.598000 14 972,5 XCSE 20231109 14:51:26.598000 21 972 XCSE 20231109 14:51:26.617000 24 972 XCSE 20231109 14:51:26.617000 30 971,5 XCSE 20231109 14:52:06.603000 14 972 XCSE 20231109 15:01:41.697000 14 972 XCSE 20231109 15:02:58.164000 12 972 XCSE 20231109 15:05:00.085000 31 973 XCSE 20231109 15:09:10.387000 17 972,5 XCSE 20231109 15:10:04.160000 13 972,5 XCSE 20231109 15:10:04.160000 29 972,5 XCSE 20231109 15:19:39.727000 16 973 XCSE 20231109 15:32:39.752000 16 973 XCSE 20231109 15:34:24.720000 12 973 XCSE 20231109 15:36:16.739000 31 974 XCSE 20231109 15:44:25.591000 16 973,5 XCSE 20231109 15:45:54.107000 14 973,5 XCSE 20231109 15:45:54.107000 29 973 XCSE 20231109 15:47:46.177000 14 973 XCSE 20231109 15:47:46.177000 28 973 XCSE 20231109 15:52:07.064000 1 973 XCSE 20231109 15:52:07.084000 2 973 XCSE 20231109 15:52:07.084000 29 973,5 XCSE 20231109 15:54:33.130000 6 975,5 XCSE 20231109 16:00:11.135000 2 975,5 XCSE 20231109 16:00:11.135000 15 975,5 XCSE 20231109 16:00:30.126000 34 975,5 XCSE 20231109 16:00:30.442000 15 975 XCSE 20231109 16:00:53.236000 15 975 XCSE 20231109 16:01:01.132000 31 975 XCSE 20231109 16:05:39.917000 17 975 XCSE 20231109 16:06:48.828000 17 975 XCSE 20231109 16:06:48.828000 14 975 XCSE 20231109 16:06:48.848000 43 975 XCSE 20231109 16:07:32.700000 15 974 XCSE 20231109 16:07:44.359000 11 974 XCSE 20231109 16:07:44.359000 3 974 XCSE 20231109 16:07:44.359000 14 974 XCSE 20231109 16:07:44.359000 2 974 XCSE 20231109 16:07:44.359000 15 973,5 XCSE 20231109 16:07:45.876000 14 973 XCSE 20231109 16:09:26.174000 16 973,5 XCSE 20231109 16:11:12.049000 14 973,5 XCSE 20231109 16:12:41.826000 2 973 XCSE 20231109 16:12:43.233000 1 973,5 XCSE 20231109 16:14:14.475000 5 973,5 XCSE 20231109 16:14:14.475000 5 973,5 XCSE 20231109 16:14:14.475000 11 974 XCSE 20231109 16:15:16.847000 31 974 XCSE 20231109 16:18:35.857000 15 974 XCSE 20231109 16:19:44.083000 16 974 XCSE 20231109 16:19:44.083000 15 973,5 XCSE 20231109 16:22:16.664000 11 973,5 XCSE 20231109 16:22:16.830000 6 973 XCSE 20231109 16:23:00.079000 18 973,5 XCSE 20231109 16:23:00.088000 57 973,5 XCSE 20231109 16:25:09.274045 352 973,5 XCSE 20231109 16:25:09.274063 16 971 XCSE 20231110 9:01:03.588000 2 964,5 XCSE 20231110 9:04:45.163000 13 964,5 XCSE 20231110 9:04:45.165000 2 964,5 XCSE 20231110 9:04:45.165000 15 963 XCSE 20231110 9:06:09.228000 15 962 XCSE 20231110 9:06:09.318000 34 964 XCSE 20231110 9:15:30.511000 43 964,5 XCSE 20231110 9:16:43.117000 18 968 XCSE 20231110 9:22:33.479000 1 967 XCSE 20231110 9:25:23.671000 4 967 XCSE 20231110 9:25:23.671000 10 967 XCSE 20231110 9:25:23.671000 5 968 XCSE 20231110 9:25:23.672000 15 967,5 XCSE 20231110 9:26:29.383000 29 969 XCSE 20231110 9:29:08.531000 6 969 XCSE 20231110 9:29:08.531000 14 969 XCSE 20231110 9:29:46.625000 5 967,5 XCSE 20231110 9:31:27.198000 15 970 XCSE 20231110 9:31:42.414000 15 969,5 XCSE 20231110 9:32:06.302000 14 970 XCSE 20231110 9:36:29.626000 10 972 XCSE 20231110 9:49:38.439000 50 973,5 XCSE 20231110 9:52:09.290000 20 973,5 XCSE 20231110 9:52:10.135000 9 973,5 XCSE 20231110 9:52:10.135000 14 973,5 XCSE 20231110 9:53:24.867000 17 973,5 XCSE 20231110 9:56:13.305000 14 973,5 XCSE 20231110 9:58:47.626000 10 973,5 XCSE 20231110 9:58:58.427000 5 973,5 XCSE 20231110 9:58:58.427000 15 973 XCSE 20231110 9:59:45.044000 14 973,5 XCSE 20231110 10:06:33.626000 15 972 XCSE 20231110 10:13:12.496000 15 972 XCSE 20231110 10:14:08.477000 15 971 XCSE 20231110 10:14:20.634000 19 973 XCSE 20231110 10:17:18.710000 14 973 XCSE 20231110 10:18:18.626000 4 973,5 XCSE 20231110 10:20:44.625000 15 972,5 XCSE 20231110 10:22:29.531000 15 971,5 XCSE 20231110 10:23:16.147000 14 971 XCSE 20231110 10:26:08.626000 15 970 XCSE 20231110 10:28:09.430000 15 968 XCSE 20231110 10:29:39.105000 14 966,5 XCSE 20231110 10:32:28.625000 9 966,5 XCSE 20231110 10:35:12.153000 15 966,5 XCSE 20231110 10:36:03.161000 15 967 XCSE 20231110 10:36:03.162000 15 967 XCSE 20231110 10:37:16.553000 15 966,5 XCSE 20231110 10:37:16.570000 15 965,5 XCSE 20231110 10:39:13.355000 15 965,5 XCSE 20231110 10:39:13.355000 15 966,5 XCSE 20231110 10:48:51.996000 12 968 XCSE 20231110 10:50:38.721000 3 968 XCSE 20231110 10:50:38.721000 16 966 XCSE 20231110 10:53:46.065000 18 967,5 XCSE 20231110 10:56:36.021000 30 967,5 XCSE 20231110 11:01:51.678000 14 967,5 XCSE 20231110 11:04:07.657000 12 968 XCSE 20231110 11:05:47.626000 17 968 XCSE 20231110 11:08:09.316000 15 967 XCSE 20231110 11:08:09.334000 39 969 XCSE 20231110 11:16:41.873000 15 969 XCSE 20231110 11:19:49.626000 4 969 XCSE 20231110 11:23:20.625000 1 968 XCSE 20231110 11:25:03.556000 17 969 XCSE 20231110 11:25:03.556000 14 968 XCSE 20231110 11:25:04.560000 15 968 XCSE 20231110 11:25:04.560000 1 965,5 XCSE 20231110 11:25:16.743000 1 965,5 XCSE 20231110 11:25:16.743000 27 966,5 XCSE 20231110 11:36:32.823000 29 966,5 XCSE 20231110 11:36:32.823000 14 966,5 XCSE 20231110 11:36:45.109000 15 965,5 XCSE 20231110 11:37:24.738000 16 964,5 XCSE 20231110 11:40:01.134000 44 965,5 XCSE 20231110 11:49:43.151000 19 965 XCSE 20231110 11:52:57.333000 15 964 XCSE 20231110 11:54:27.904000 14 964 XCSE 20231110 11:54:27.904000 16 963,5 XCSE 20231110 11:58:50.567000 52 963,5 XCSE 20231110 12:10:49.871000 15 963 XCSE 20231110 12:10:49.929000 15 963 XCSE 20231110 12:10:49.929000 1 962,5 XCSE 20231110 12:10:52.812000 30 962,5 XCSE 20231110 12:10:52.812000 16 962 XCSE 20231110 12:17:14.108000 18 962 XCSE 20231110 12:26:54.502000 15 963 XCSE 20231110 12:34:07.946000 16 962 XCSE 20231110 12:34:07.973000 16 962 XCSE 20231110 12:34:08.004000 4 961,5 XCSE 20231110 12:35:52.813000 12 961,5 XCSE 20231110 12:35:52.813000 60 961,5 XCSE 20231110 12:52:25.745000 7 961 XCSE 20231110 12:52:25.760000 9 961 XCSE 20231110 12:52:25.761000 5 961 XCSE 20231110 12:52:27.259000 60 963,5 XCSE 20231110 13:00:09.151000 16 963 XCSE 20231110 13:00:09.152000 8 964,5 XCSE 20231110 13:14:42.424000 18 965 XCSE 20231110 13:14:42.481000 15 965 XCSE 20231110 13:14:50.718000 16 965 XCSE 20231110 13:15:08.232000 15 964,5 XCSE 20231110 13:16:53.587000 12 965,5 XCSE 20231110 13:35:32.159000 14 965,5 XCSE 20231110 13:41:31.626000 32 965,5 XCSE 20231110 13:54:58.869000 31 966 XCSE 20231110 13:56:42.117000 29 965 XCSE 20231110 13:56:42.163000 29 964,5 XCSE 20231110 13:56:42.186000 29 962,5 XCSE 20231110 14:05:57.507000 30 960,5 XCSE 20231110 14:07:59.673000 30 959,5 XCSE 20231110 14:07:59.682000 4 960 XCSE 20231110 14:09:15.019000 15 961,5 XCSE 20231110 14:14:34.769000 4 961,5 XCSE 20231110 14:25:52.813000 12 961,5 XCSE 20231110 14:25:52.813000 1 963 XCSE 20231110 14:35:48.171000 16 962,5 XCSE 20231110 14:39:02.605000 60 963 XCSE 20231110 14:48:02.629000 60 963 XCSE 20231110 14:48:02.629000 1 963 XCSE 20231110 14:54:53.111000 60 963 XCSE 20231110 14:55:09.438000 11 962,5 XCSE 20231110 15:00:52.813000 4 962,5 XCSE 20231110 15:00:52.813000 2 961,5 XCSE 20231110 15:11:00.411000 12 961,5 XCSE 20231110 15:12:32.812000 2 961,5 XCSE 20231110 15:12:32.812000 15 961,5 XCSE 20231110 15:12:32.812000 15 961,5 XCSE 20231110 15:12:32.812000 2 961,5 XCSE 20231110 15:12:32.812000 1 962 XCSE 20231110 15:15:50.149000 29 962 XCSE 20231110 15:15:50.149000 10 962 XCSE 20231110 15:18:09.625000 4 962 XCSE 20231110 15:18:09.625000 1 962,5 XCSE 20231110 15:31:55.444000 14 962,5 XCSE 20231110 15:31:55.448000 15 962 XCSE 20231110 15:33:03.079000 15 961,5 XCSE 20231110 15:34:09.074000 60 961,5 XCSE 20231110 15:37:32.043000 15 960,5 XCSE 20231110 15:37:32.044000 14 960,5 XCSE 20231110 15:37:32.044000 60 961,5 XCSE 20231110 15:39:12.789000 31 962 XCSE 20231110 15:41:00.154000 23 962,5 XCSE 20231110 15:41:00.154000 15 962,5 XCSE 20231110 15:43:23.379000 15 961,5 XCSE 20231110 15:52:19.675000 15 961,5 XCSE 20231110 15:52:19.675000 30 961 XCSE 20231110 15:52:35.205000 15 961,5 XCSE 20231110 15:56:09.640000 14 961,5 XCSE 20231110 15:58:26.625000 15 960,5 XCSE 20231110 16:01:30.756000 20 960,5 XCSE 20231110 16:01:30.756000 15 960,5 XCSE 20231110 16:01:50.625000 22 960 XCSE 20231110 16:02:20.762000 15 959,5 XCSE 20231110 16:02:26.849000 1 959,5 XCSE 20231110 16:02:26.849000 8 959 XCSE 20231110 16:02:36.170000 15 960 XCSE 20231110 16:03:26.625000 14 960 XCSE 20231110 16:04:05.595000 14 960 XCSE 20231110 16:05:12.625000 14 960 XCSE 20231110 16:06:33.625000 15 960 XCSE 20231110 16:07:49.626000 14 960 XCSE 20231110 16:09:19.909000 9 960 XCSE 20231110 16:10:42.626000 12 960,5 XCSE 20231110 16:11:40.655000 3 960,5 XCSE 20231110 16:11:40.655000 15 960 XCSE 20231110 16:13:06.575000 11 959 XCSE 20231110 16:19:15.829249 4 959 XCSE 20231110 16:19:15.829249 11 959 XCSE 20231110 16:19:15.829339 11 959 XCSE 20231110 16:19:15.837918 9 959 XCSE 20231110 16:19:15.837918 11 959 XCSE 20231110 16:19:15.838015 9 959 XCSE 20231110 16:19:15.838015 10 959 XCSE 20231110 16:19:15.839228 1 959 XCSE 20231110 16:19:15.839244 11 959 XCSE 20231110 16:19:15.839283 7 959 XCSE 20231110 16:19:15.848784 4 959 XCSE 20231110 16:19:15.850280 11 959 XCSE 20231110 16:24:18.720131 9 959 XCSE 20231110 16:24:18.722427 11 960 XCSE 20231110 16:31:54.818688 11 960 XCSE 20231110 16:31:54.818693 11 960 XCSE 20231110 16:31:54.818768 11 960 XCSE 20231110 16:31:54.818771 11 960 XCSE 20231110 16:31:54.818792 11 960 XCSE 20231110 16:31:54.835353 8 960 XCSE 20231110 16:31:54.837534 3 960 XCSE 20231110 16:31:54.865902 28 960 XCSE 20231110 16:31:54.865902 11 960 XCSE 20231110 16:31:56.101629 23 960 XCSE 20231110 16:31:56.101629 11 960 XCSE 20231110 16:31:56.101676 11 960 XCSE 20231110 16:31:56.101696 60 960 XCSE 20231110 16:31:56.101704 7 960 XCSE 20231110 16:31:56.117038 4 960 XCSE 20231110 16:31:56.117062 4 960 XCSE 20231110 16:31:56.117078 4 960 XCSE 20231110 16:31:56.117113 3 960 XCSE 20231110 16:31:56.117136 11 960 XCSE 20231110 16:31:56.117170 11 960 XCSE 20231110 16:31:56.117200 11 960 XCSE 20231110 16:31:56.227042 11 960 XCSE 20231110 16:31:56.227042 15 958,5 XCSE 20231110 16:32:12.015000 15 957 XCSE 20231110 16:39:17.223000 14 957 XCSE 20231110 16:39:17.223000 49 957 XCSE 20231110 16:39:29.224000 10 957 XCSE 20231110 16:41:53.511000 5 957 XCSE 20231110 16:41:53.531000 10 957 XCSE 20231110 16:41:53.531000 10 957 XCSE 20231110 16:42:32.814416 2 957 XCSE 20231110 16:42:32.814416 10 957 XCSE 20231110 16:46:14.640999 43 957 XCSE 20231110 16:46:14.640999 10 957 XCSE 20231110 16:46:14.662728 16 957 XCSE 20231110 16:46:14.662728 10 957 XCSE 20231110 16:46:14.683215 29 957 XCSE 20231110 16:46:14.683215 52 958,5 XCSE 20231110 16:53:56.760704

Attachment