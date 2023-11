En tant qu'allié dévoué, le Ruban blanc publie des Vies en Bref qui traitent de la violence à l'encontre des communautés transgenres

TORONTO, 13 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Ruban blanc lance sa toute dernière campagne, Vies en Bref, qui suit la vie d'une femme transgenre depuis sa transition. Cette campagne se penche sur son parcours tandis qu'elle embrasse son moi authentique, un chemin qui, pour certains, est souvent tragiquement perturbé et interrompu par la transphobie et la violence fondée sur le genre.



Ce message d'intérêt public est un appel à l'action en réponse à la montée de la haine, de la discrimination et de la violence à l'encontre des communautés transgenres. Le principal objectif du Ruban blanc, en tant qu'allié dévoué des communautés transgenres, est de faciliter un dialogue constructif qui diminue la transphobie, promeut des masculinités et des alliances saines et, en conséquence, œuvre à la prévention et à la réduction de toutes les formes de violence fondée sur le genre dans la société d'aujourd'hui.

« Au cours de l'année écoulée, la communauté 2SLGBTQI+ a subi une augmentation des crimes haineux, des menaces et de la discrimination, en particulier à l'encontre des personnes transgenres », a déclaré Humberto Carolo, président-directeur général du Ruban blanc. « En tant qu'allié dévoué, le Ruban blanc a développé Vies en Bref pour rendre hommage aux communautés transgenres et souligner le fait que le cheminement vers l'authenticité peut être un processus long et émotionnel. Tragiquement et bien trop souvent, ces personnes voient leur vie écourtée par la violence, la haine et la discrimination fondées sur le genre. »

Une étude de 2023 commanditée par le Ruban blanc et Angus Reid explore le sentiment canadien actuel sur la manière dont les personnes transgenres sont traitées dans la société. Près des trois quarts (73 %) des Canadiens pensent que les personnes transgenres sont davantage victimes de violence et de discrimination que les personnes cisgenres – ce chiffre monte à 81 % pour les Canadiens qui connaissent une personne transgenre. Les Canadiens ayant un proche transgenre estiment que les Canadiens ne comprennent pas les luttes et les problèmes auxquels les transgenres sont confrontés (80 %) et pensent que la haine et l'ignorance auxquelles les transgenres font face dans la société canadienne sont épouvantables (79 %).

« Face aux protestations croissantes contre les communautés transgenres, la communauté 2SLGBTQI+ et ses alliés ont organisé une contre-manifestation forte et passionnée, défendant le droit humain fondamental d'exprimer sa véritable identité, a déclaré Helen Kennedy, directrice générale d'Egale Canada. En ces temps difficiles, nous sommes profondément reconnaissants du soutien d'organisations alliées comme le Ruban blanc, qui mettent de l'avant des initiatives comme celle-ci dans l'espoir de créer un monde sans homophobie, biphobie, transphobie et toutes les autres formes d'oppression, afin que chaque personne puisse réaliser son plein potentiel, à l'abri de la violence, de la haine et des préjugés. »

La vidéo sera lancée pendant la semaine de sensibilisation aux questions transgenres (du 13 au 19 novembre) et soutiendra la journée de commémoration des transgenres (le 20 novembre) et les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le genre (du 25 novembre au 10 décembre). Histoires de vies courtes vise à sensibiliser à la nécessité absolue de démanteler la transphobie en présentant la brièveté des vies transgenres dans un film célébrant leur parcours depuis le jour où elles ont effectué leur transition et commencé à vivre leur vie authentique.

« Ce qui m'a attirée dans ce message d'intérêt public, c'est en partie le fait que même si nous entendons souvent des récits de violence à l'encontre des personnes transgenres, le Ruban blanc travaille directement avec les hommes pour qu'ils apprennent des comportements sains et adoptent une attitude altruiste, ce qui conduit à des changements concrets », explique Kiara-Kumail, actrice principale du message d'intérêt public. « Je souhaite aux spectateurs d'en retirer un sentiment de célébration pour les personnes transgenres, pour l'ensemble de la communauté, riche, multiforme et dynamique qu'elle constitue. Je rêve d'un monde où nous ne pleurons pas la mort des personnes transgenres, mais où nous célébrons leur vie en dansant dans les rues avec toute leur joie débridée et non dissimulée ».

Le Ruban blanc a toujours cherché à mettre en lumière les problèmes systémiques et sociétaux qui conduisent à la violence fondée sur le genre. Sa mission est d'aider les hommes et les adolescents à comprendre la réalité et la dimension de ce problème afin qu'ils puissent devenir des alliés, remettre en question les comportements préjudiciables et apporter un réel changement.

Pour accéder à la vidéo du message d'intérêt public (FR et EN), à la photographie haute résolution et aux résultats supplémentaires de l'enquête, veuillez consulter : lien:.

Pour organiser une interview avec l'un des porte-parole suivants ou pour obtenir de plus amples informations sur Vies en Bref, veuillez contacter :

Kayla Metcalfe

kayla.metcalfe@narrative.ca

519 608-2769

Les porte-parole disponibles pour les entretiens comprennent :

Humberto Carolo, président-directeur général, Ruban blanc

Les acteurs de la vidéo qui sont membres de la communauté transgenre

Un représentant d'Egale, la principale organisation canadienne pour les personnes et les questions 2SLGBTQI+.



À propos du Ruban blanc :



Le Ruban blanc, qui en est à sa 32e année d'existence, est le plus grand mouvement mondial regroupant des hommes et des adolescents qui s'efforcent de mettre fin à la violence sexiste et de promouvoir l'égalité des genres, des relations saines, l'altruisme et une nouvelle vision de la masculinité. Cette association a été créée en 1991, en réaction à l'assassinat de 14 étudiantes en ingénierie à l'École polytechnique de Montréal en 1989. Depuis lors, et parmi ses nombreux appels à l'action, le Ruban blanc demande aux hommes et aux garçons de porter un ruban blanc pour s'engager à ne jamais commettre d'actes de violence ou de discrimination fondés sur genre, ou tolérer ou rester silencieux face à toutes les formes de violence et de discrimination fondées sur le genre.



À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinion publique en ligne la plus connue et la plus fiable du Canada. Elle est composée de résidents engagés de tout le pays qui répondent à des sondages sur des questions d'actualité qui comptent pour tous les Canadiens.

Méthodologie

Ces conclusions sont issues d'une étude/enquête menée par White Ribbon du 27 octobre au 1er novembre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de n = 1 509 Canadiens en ligne membres du Forum Angus Reid. L'enquête a été menée en anglais et en français et la base de sondage a été équilibrée et pondérée en fonction de l'âge, du genre, de la région et de l'éducation, conformément aux données du dernier recensement. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon de probabilité de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/666bb649-a242-473d-a660-4b142c024a87