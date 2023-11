Alliance entre Spryker et Vertex : intégration de solutions fiscales et de conformité pour leur portefeuille mondial de clients

BERLIN et NEW YORK, 13 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , la plateforme e-commerce composable leader conçue pour les transactions B2B, marketplace et IoT, annonce aujourd’hui la conclusion d’un partenariat avec Vertex Inc. , fournisseur mondial de solutions technologiques de fiscalité indirecte. Ce partenariat permet à Vertex de proposer ses services depuis la plateforme de composition d’applications de Spryker, simplifiant ainsi la mise en conformité avec les juridictions fiscales locales en vigueur dans plus de 19 000 juridictions dans le monde. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter directement à O Series® de Vertex® pour rationaliser les besoins fiscaux liés à la configuration des vendeurs partenaires et de la taxe de vente.

« Nos clients attendent de notre part des solutions qui renforcent leurs opérations et simplifient le déroulé de leurs transactions », a déclaré Manishi Singh, vice-président principal de la plateforme de composition d’applications et des partenariats technologiques chez Spryker, avant de poursuivre : « En se reposant sur Vertex, nos clients peuvent répondre à des exigences fiscales complexes en toute confiance et à grande échelle, qu’ils visent le B2B, le B2C, le D2C, le marché ou tout autre forme de commerce sophistiqué. Les solutions de Vertex s’intègrent parfaitement à la plateforme de composition d’applications développée par Spryker, décuplant ainsi les avantages de notre plateforme composable tout en simplifiant les démarches de conformité fiscale indirecte pour nos clients internationaux ».



Une application Vertex a été spécialement développée sur la plateforme de composition d’applications Spryker et propose les fonctionnalités suivantes :

Intégration simple, rapide et sur demande deO Series® de Vertex® au niveau du projet ou de la configuration côté Spryker.

Estimations fiscales plus précises et automatisées avant paiement selon les termes de livraison du client.

Rapports fiscaux détaillés au niveau du tableau de bord de Vertex, affichant les numéros de référence de commande générés par Spryker comme numéros de facture pour le client.

Flexibilité d’intégration à d’autres systèmes financiers (PGI, CRM, etc.) et possibilité d’ajouter plus de données et de métadonnées fiscales.

Les clients communs peuvent intégrer l’application Vertex à leurs opérations d’e-commerce existantes en quelques clics, simplifiant ainsi le processus d’intégration tout en accélérant le retour sur investissement.



Cette alliance permet aux clients de Spryker d’accéder à une palette évolutive de services et de solutions qui automatise les procédures, en décuple à la fois l’efficacité et la précision, et améliore l’expérience client, tout en réduisant les risques. Ensemble, Vertex et Spryker permettent aux utilisateurs de la plateforme Spryker de développer rapidement leurs activités de places de marché tout en gérant et relevant de manière rentable les enjeux liés à la conformité fiscale.

« Dans un monde de plus en plus interconnecté, les entreprises font face à de nombreux défis induits par l’univers complexe de la fiscalité indirecte internationale », a commenté Bradd Wildstein, vice-président des ventes mondiales de canaux chez Vertex, avant de poursuivre : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Spryker qui nous permet de proposer nos robustes solutions de fiscalité indirecte à leurs clients de la sphère du commerce pour les aider à surmonter les obstacles liés aux taxes, favorisant ainsi leur croissance et leur développement sur le marché mondial. »

Fournisseur de technologies fiscales reconnu, avec plus de 40 ans d’expérience dans son secteur, Vertex accompagne bon nombre de marques prestigieuses, y compris la plupart de celles figurant au classement Fortune 500. C’est bien cette expertise que les utilisateurs de la plateforme Spryker pourront exploiter, avec l’accès à plus de 800 millions de règles fiscales depuis leurs solutions existantes de conformité fiscale et/ou de commerce.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan qui développe des solutions logicielles et des technologies dédiées à la gestion de la fiscalité indirecte. La société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable qui soit, et ainsi permettre aux entreprises du monde entier de réaliser des transactions en toute conformité, tout en se développant en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter à des secteurs d’activité spécifiques pour les principales catégories de taxes indirectes, notamment la taxe sur les ventes, la taxe d'utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires. Domiciliée en Amérique du Nord, avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et propose ses services à une clientèle mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Copyright © 2023 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans ce communiqué sont uniquement publiées à titre d'information. Elles peuvent faire l’objet d’évolutions futures à tout moment et ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal.

À propos de Spryker

Spryker est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’e-commerce composable. Sa plateforme est conçue pour accélérer la croissance des entreprises aux modèles commerciaux complexes, favoriser l’innovation et faciliter les stratégies de différentiation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API, offre une approche de pointe qui donne aux entreprises la souplesse nécessaire pour s’adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en facilitant un délai de rentabilité plus rapide tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes destinées aux transactions B2B, B2C, marketplace, IoT et commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Spryker est une société de technologie privée basée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak Partners, ProjectA, Cherry Ventures ou Maverick Capital. En savoir plus sur spryker.com et suivez-nous sur LinkedIn et X .

