Selskabsmeddelelse

13. november 2023

Meddelelse nr. 32



NKT A/S afslutter aktietilbagekøbsprogram

Den 8. november 2023 iværksatte NKT A/S et aktietilbagekøbsprogram for at opfylde

forpligtelser vedrørende selskabets aktiebaserede incitamentsprogrammer for medarbejdere,

som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 31 af 8. november 2023.

Dette aktietilbagekøbsprogram er nu afsluttet.

Aktietilbagekøbsprogrammet blev gennemført i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens

delegerede forordning (EU) 2016/1052, også kaldet Safe Harbor-reglerne.

NKT A/S har i perioden 8. november 2023 til 10. november 2023 tilbagekøbt 50.000 aktier for et samlet beløb på DKK 18,4 mio. (EUR 2,5 mio.).

Handelsdag Antal tilbagekøbte aktier Gennemsnitlig transaktionspris Beløb i DKK 8. november 2023 16.600 358,44 5.950.104 9. november 2023 16.700 372,15 6.214.905 10. november 2023 16.700 375,84 6.276.528 Total 50.000 368,83 18.441.537

Kontakt

Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654

Presse: Louise W. Naldal, Head of Group Communications, Tlf: +45 2982 0022

