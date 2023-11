Uponor Oyj, Johdon liiketoimet, 13.11.2023 klo 16.00

Uponor Oyj – Johdon liiketoimet: Annika Paasikivi

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Paasikivi, Annika

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Uponor Oyj

LEI: 743700KA2GMSYJM3CM12

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700KA2GMSYJM3CM12_20231113135812_94

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-11-13

Kauppapaikka: XHEL

Instrumentti tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009002158

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 53 506 Yksikköhinta: 28,50 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 53 506 Keskihinta: 28,50 EUR

Lisätietoja:

Franciska Janzon

Konserniviestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Uponor Oyj

Puh. 020 129 2821

franciska.janzon@uponor.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.uponorgroup.com

Uponor lyhyesti

Uponor on yksi johtavista kansainvälisistä toimijoista, jonka ratkaisut kuljettavat vettä tehokkaasti ja varmasti kaupungeissa, rakennuksissa ja kodeissa. Autamme asiakkaitamme asunto-, liike- ja julkisessa rakentamisessa, kunnissa sekä vesi- ja voimalaitoksissa parantamaan tuottavuuttaan, sekä pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja veden vastuulliseen säästämiseen, käsittelyyn ja jakeluun, mikä parantaa viihtyvyyttä, terveyttä ja tehokkuutta. Turvallisia käyttövesiratkaisujamme, energiatehokkaita lämmitys- ja viilennysjärjestelmiämme sekä luotettavia yhdyskuntatekniikan ratkaisujamme myydään yli 80 maassa. Uponorin palveluksessa on noin 3 600 ammattilaista 26 maassa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli noin 1,4 miljardia euroa. Uponor Oyj:n pääkonttori sijaitsee Suomessa ja yhtiö on listattu Nasdaq Helsingissä. Uponor on osa Georg Fischer -konsernia, joka sijaitsee Schaffhausenissa, Sveitsissä. www.uponorgroup.com