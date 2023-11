Foreløbigt resultat for 2022/23 og forventninger til 2023/24

Nørresundby, den 13. november 2023

Foreløbigt resultat for 2022/23

RTX opdaterer forventningerne til omsætning og indtjening i regnskabsåret 2022/23.

Omsætning DKK 783 mio. (forventet DKK 700-760 mio.)

EBITDA DKK 108 mio. (forventet DKK 85-105 mio.)

RTX oplevede en stærk ordrebog efter vores produkter og løsninger i 2022/23. Størrelsen af ordrebogen blev påvirket af de seneste års ustabilitet i den globale elektronikleverance, hvor leveringstiderne ændrede sig hurtigt, først op til 18 måneder og derefter tilbage til et normalt niveau på 3 måneder. Dette har imidlertid resulteret i høje lagre hos flere af RTX’s store kunder. De globale udfordringer i forsyningskæderne normaliserede sig i løbet af året, og vi oplevede kortere leveringstider på komponenter og materialer i slutningen af året sammenlignet med foregående år. Denne forbedring var grundlaget for, at RTX oversteg omsætningsforventningerne for året.

Forventninger til 2023/24

Det stærke resultat for 2022/23 og de høje lagre hos vores kunder samt den kortere leveringstid påvirker vores forventninger til 2023/24. På den baggrund forventer vi, at omsætningen i 2023/24 kommer til at ligge i slutningen af regnskabsåret, og at efterspørgslen ikke vil være på samme niveau som i 2022/23. Baseret på ovenstående antagelser er forventningerne for 2023/24:

Omsætning DKK 580-630 mio.

EBITDA DKK 40-60 mio.

EBIT DKK 5-20 mio.





Langsigtede målsætninger 2025/26

Dialogen med vores kunder om efterspørgslen på mellemlangt og langt sigt, sammen med vores igangværende udvikling af nye produkter, bekræfter vores uændrede strategiske retning. RTX forventer, at den lavere efterspørgsel i 2023/24 er en midlertidig tilpasning af forsyningskæderne. Derfor fastholder vi vores langsigtede målsætninger om at nå en omsætning på over DKK 1 mia. og en EBITDA-margin over 16% i 2025/26.

2022/23

Foreløbigt resultat 2023/24

Forventninger 2025/26

Langsigtede målsætninger Omsætning DKK 783 mio. Omsætning DKK 580-630 million Omsætning Over DKK 1 mia. EBITDA DKK 108 mio. EBITDA DKK 40-60 million EBITDA margin Above 16% EBIT DKK 68 mio. EBIT DKK 5-20 million Ovenstående udsagn om den fremtidige omsætning samt resultat af primær drift (EBITDA og EBIT) afspejler ledelsens nuværende forventninger og er behæftet med risici. Sådanne udsagn er forbundet med risici og usikkerhed, som betyder, at den faktiske udvikling og de faktiske resultater kan være væsentligt forskellige fra de forventninger, der direkte eller indirekte er udtrykt i denne selskabsmeddelelse. Disse risici omfatter, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske forhold og udviklinger, ændringer i efterspørgslen efter RTX’s ydelser, konkurrencemæssige forhold, teknologiske forandringer, udsving i valutaer, priser og tilgængelighed af komponenter og udsving i leverancer fra underleverandører samt lovgivningsmæssige og/eller regulatoriske ændringer.

RTX offentliggør årsrapporten for 2022/23 den 30. november 2023.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf. 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

