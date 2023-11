Bombardier réaffirme son engagement à couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable (SAF), soutenant ainsi son leadership écoresponsable en aviation d’affaires

Tirant parti de la solution « réserver et réclamer » de Signature Aviation, l’initiative réduit les émissions annuelles de gaz à effet de serre associées au carburant dans les opérations aériennes de Bombardier de 20 à 25 %.

Le modèle « réserver et réclamer » assure une comptabilisation rigoureuse des réductions d’émissions, tout en optimisant la logistique.

Bombardier continue d’ouvrir la voie et prend des mesures concrètes pour assurer un avenir écoresponsable pour l’aviation d’affaires.



MONTRÉAL, 13 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière de renforcer son leadership en matière d’écoresponsabilité en réaffirmant son engagement à couvrir tous ses vols opérationnels par du carburant d’aviation durable (SAF), via le système « réserver et réclamer ». Un an après l’annonce de son entente historique avec Signature Aviation, Bombardier continue de démontrer son engagement ferme envers la création d’un changement à long terme au sein de l’industrie en faisant la promotion du carburant d’aviation durable.

« Bombardier prend des mesures audacieuses dans son parcours d’écoresponsabilité et est reconnue de plus en plus comme l’une des sociétés aéronautiques les plus écoresponsables. Notre engagement à couvrir nos opérations aériennes par du carburant d’aviation durable, une première dans le secteur de l’aviation, témoigne une fois de plus des mesures sérieuses et tangibles que nous prenons pour refléter nos valeurs », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « L’équipe de Bombardier est fermement convaincue que de mener ses activités dans un esprit écoresponsable est la seule voie à suivre et nous sommes fiers de le démontrer encore une fois aujourd’hui. »

Les vols opérationnels font partie des activités courantes de Bombardier, et comprennent notamment les vols d’essais, les vols de certification, les vols de transfert des avions Global de Toronto à Montréal en vue des étapes de finition, les vols de démonstration à l’intention des clients, les vols de certification de nouvelles plateformes d’avions et les vols de contrôle après entretien. En utilisant un mélange incluant 30 % de carburant durable pur, Bombardier prévoit réduire ses émissions annuelles de gaz à effet de serre (GES) (champ d’application 1) associées à l’utilisation de carburant dans ses opérations aériennes d’environ 20 à 25 %. L’utilisation de carburant d’aviation durable en 2023 dans les opérations aériennes par le système « réserver et réclamer » se reflétera dans les chiffres sur les émissions de CO 2 du champ d’application 1 de Bombardier pour 2023 qui seront publiés en mai 2024.

Cet important gain annuel à court terme soutient l’objectif annoncé précédemment par Bombardier de réduire ses émissions de GES (champs d’application 1 et 2) de 25 % d’ici 2025, comparativement aux niveaux de 2019. L’objectif 2025 de Bombardier est un pas de plus vers l’objectif du secteur de l’aviation d’affaires d’atteindre des émissions nulles nettes d’ici 2050.

Les sources approuvées de production de carburants durables sont les matières premières comme l’huile de cuisson, les résidus forestiers et les résidus agricoles. Ces matières premières ne peuvent provenir de terres à grande biodiversité ou comportant d’importants stocks de carbone, ne peuvent concurrencer la chaîne alimentaire, et doivent procurer un avantage sociétal par le développement de cette nouvelle activité. La réduction des émissions de gaz à effet de serre liée aux carburants d’aviation durables est réalisée durant leur cycle de vie, et non pas seulement au moment de leurs consommation en vol.

Étant donné que Bombardier mène ses opérations aériennes à beaucoup d’endroits dans le monde où les carburants d’aviation durables ne sont pas produits à proximité, le système « réserver et réclamer » est la méthode la plus efficace pour limiter les retombées négatives du transport de ces carburants sur de longues distances. Avec ce système, un utilisateur près d’un site de production de carburant d’aviation durable utilise ce type de carburant durable pour ses vols. Les réductions d’émissions de GES associées à cette utilisation sont « réclamées », en échange du coût supplémentaire du carburant d’aviation durable, par un autre utilisateur dans un lieu où ce carburant n’est pas disponible.

