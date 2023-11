English Spanish

Informe: Cambiar a Envases Reutilizables Podría Eliminar 1 Billón de Botellas y Vasos de Plástico de Un Solo Uso

Oceana insta a las principales empresas de bebidas y embotellado a adoptar envases reutilizables, reducir la contaminación plástica marina y ayudar a salvar los océanos

November 14, 2023 00:01 ET | Source: Oceana, Inc. Oceana, Inc.

Washington, District of Columbia, UNITED STATES