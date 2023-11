LHV Groupi tulemused oktoobris 2023

LHV Groupi oktoobri tulemusi mõjutasid kõigi tütarettevõtete kasumlik tegutsemine ja allutatud laenude ettefinantseerimine.



AS-i LHV Group konsolideeritud hoiused kasvasid oktoobris 69 miljoni euro võrra. Tähtajalised hoiused suurenesid 105 miljoni euro võrra (27 miljonit eurot sellest hoiuseplatvormide kaudu kaasatud hoiuste kasv), samal ajal kui nõudmiseni hoiused vähenesid 35 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud laenuportfell kasvas oktoobris 49 miljoni euro võrra. Jaelaenud suurenesid 13 miljonit eurot ja laenud ettevõtetele 36 miljonit eurot. LHV juhitud fondide maht kasvas kuuga 1 miljoni euro võrra. Kuu jooksul töödeldi 5,2 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli oktoobris 11,2 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis oktoobris 11,5 miljonit eurot puhaskasumit, AS-i LHV Varahaldus puhaskasum oli 84 tuhat eurot, AS-il LHV Kindlustus 107 tuhat eurot ja LHV Bank Limitedil 805 tuhat eurot. Grupi omakapitali tootlus oli oktoobris 24,9%.

LHV Panga klientide arv kasvas oktoobris 3800 võrra ning hoiusemahtudes saavutati rekordtase. Hoiuste kaasamine on aasta viimastel kuudel selgelt fookuses ja seda soodustab tähtajalisele hoiusele makstav kõrge intressimäär. Hoolimata kinnisvaraturu aktiivsuse on vähenemisest, kasvas jaelaenude maht tänu tugevale kodulaenude, aga ka õppelaenude väljastamisele. Kuigi krediidikvaliteet püsib heal tasemel, lisas pank ettevaatavaid mudelipõhiseid allahindlusi. Panga kulud vastasid finantsplaanile.

Varahalduse tulemusi mõjutas oktoobris turgude langus, kuid suuremad pensionifondid säilitasid väärtust. LHV suuremad aktiivselt juhitud fondid, nagu L ja XL, olid kerges plussis, samal ajal kui kõrge aktsiariskiga fondid Indeks ja Roheline langesid. Tähelepanu pälvisid ka III samba fondid, mille puhul muudeti kuu lõpus nii tingimusi kui ka nimesid klientidele arusaadavamaks. Kasumlikul kuul vastasid nii LHV Varahalduse äritulud kui ka tegevuskulud finantsplaanile.

Positiivne oli kuu ka LHV Kindlustusele, kuigi hooajale omaselt tuli tegeleda tormikahjude hüvitamisega. Kokku registreeriti kuu jooksul 6300 kahjujuhtumit. Oktoobris sõlmisid kliendid 15 900 uut kindlustuslepingut, mahuga 3,2 miljonit eurot ning kehtivate kindlustuslepingute arv kasvas 227 tuhandeni. Neto teenitud preemiad kasvasid kuuga 5%.

LHV Bank jätkas arendustegevustega tavaklientide hoiuse toote turule toomiseks ja mobiilikanali loomiseks. Hoiuseplatvormi kaudu kaasati oktoobris 30 miljonit eurot ning lähiajal on plaanis liituda veel kahe hoiuseplatvormiga. LHV Banki laenuportfell kasvas 6 miljoni euro võrra 66 miljoni euroni.

Grupi finantsplaan püsib ning nii tulud kui ka kulud olid oktoobris finantsplaaniga kooskõlas. Emaettevõtte tasemel mõjutas kuu tulemusi allutatud laenude ette finantseerimine, kuivõrd ettevõte teavitas võlakirjainvestoreid 2028. aasta tähtajaga allutatud võlakirjade ennetähtaegsest lunastamisest novembri lõpus.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1050 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri lõpu seisuga 411 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 124 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manus