CGG et Eclairion Signent un Accord de Collaboration pour Répondre à la Demande Croissante de HPC Durable en Europe

Paris, France – le 14 novembre 2023

CGG, leader mondial dans le domaine des technologies et du HPC, et Eclairion, premier centre d'hébergement de supercalculateurs en conteneur en France, ont annoncé un accord de collaboration pour établir une infrastructure de pointe, économe en énergie, capable d'héberger les serveurs de nouvelle génération à haute densité de puissance.

Les deux entreprises technologiques françaises de premier plan collaborent pour apporter l'expertise de CGG en matière de HPC et de refroidissement par immersion au nouveau centre de données modulaire à faible émission de carbone d'Eclairion à Bruyères-le-Châtel, dans l'Essonne, et créer un environnement cloud industriel HPC et IA hautement optimisé, productif, durable et flexible.

En s'appuyant sur une énergie 100% renouvelable et l’expertise de CGG en matière de refroidissement par immersion, les utilisateurs industriels, académiques et gouvernementaux peuvent réduire de manière significative l’empreinte environnementale de leurs charges de travail intensives en calcul, notamment les applications IA et HPC nécessitant des architectures haute densité de nouvelle génération. Avec cet accord avec CGG, Eclairion développera ses services d'hébergement informatique à faible émission de carbone et CGG bénéficiera d'une augmentation de ses propres ressources, alors que la demande pour ses solutions innovantes Outcome-as-a-Service continue de croître.

Cette collaboration stratégique souligne l'engagement des deux sociétés à répondre à la demande croissante du marché du cloud HPC tout en donnant la priorité au développement durable et à l'optimisation des performances.

François Sabatino, Président d'Eclairion, a déclaré : « Notre vision est d'aider les entreprises européennes à relever les défis de la souveraineté numérique et des engagements net-zéro, avec un environnement d'hébergement décarboné et performant en France. La mission et les valeurs de CGG résonnent parfaitement avec celles d'Eclairion et cette collaboration incarne notre engagement à faire de l'intelligence des données un moteur de progrès pour les hommes et l'environnement. »

Agnès Boudot, EVP, HPC & Cloud Solutions, CGG, a déclaré : « Alors que la demande en Cloud HPC continue de progresser et que l'empreinte carbone des data centers augmente, cette collaboration entre CGG et Eclairion, deux pionniers dans leur domaine, est une étape cruciale vers un avenir plus durable pour les charges de travail de calcul scientifique et d'IA. Ensemble, nous avons l'intention de révolutionner les marchés français et européen du HPC, en proposant des solutions de calcul haute densité optimisées et plus respectueuses de l’environnement ».

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance.

