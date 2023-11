Honkarakenne Oyj

Tiedote

14.11.2023

Klo 9.00

Hongan hirsitaloon maailman ensimmäinen fossiilivapaasta teräksestä valmistettu katto

Honkarakenne pilotoi SSAB-konserniin kuuluvan Ruukki Constructionin kanssa fossiilivapaan teräksen käyttöä kattotuotteissa. Pilotti on esimerkki kahden rakentamisen ympäristökuorman vähentämiseen sitoutuneen yrityksen yhteistyöstä, jolla tavoitellaan hiilineutraaleja rakennuksia ja viedään rakennusalaa kestävämpään suuntaan.





Klaukkalan kauniiseen peltomaisemaan rakentuva Hongan hirsitalo on maailman ensimmäinen rakennus, jossa on fossiilivapaasta teräksestä valmistettu katto. Hongan hirsinen omakotitalo saa ylleen Ruukki Classic -katon, joka on tehty Vimpelin tehtaalla HYBRIT-teknologiaan perustuvasta fossiilivapaasta teräksestä.

Ilmastoystävällinen teräskatto sopii ekologiseen ja vähähiiliseen Hongan hirsitaloon. Massiivipuisen hirren hiilijalanjälki on pieni ja hiilikädenjälki suuri puuhun pitkäaikaisesti sitoutuneen hiilivaraston ansiosta. ”Hirsi on ekologisen ja vähähiilisen rakentamisen supermateriaali. Haemme rakennuksiimme vastaavia ilmastoystävällisiä tuotteita, jotta kokonaisuudesta tulee vähähiilinen ja laadukas. Näin voimme tavoitella aidosti hiilineutraaleja rakennuksia ”, kertoo Honkarakenteen tuotejohtaja Eino Hekali.





”Honkarakenne on strateginen kumppanimme ja puurakentamisen suunnannäyttäjä, jonka toimintaa ohjaa vastuullisuus. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa, jotta voimme yhdessä vähentää rakentamisen ympäristökuormaa”, sanoo Jorma Korhonen, Ruukin Suomen kattoliiketoiminnasta vastaava johtaja.

Honkarakenne on sitoutunut tekemään rakentamisesta kestävämpää ja vähähiilisempää osana rakennusalan muutosta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hongan laadukkaat tuotteet ovat yli 60 vuoden kehitystyön tulosta ja niitä kehitetään jatkuvasti entistä kestävimmiksi sekä ympäristön että elinkaaren näkökulmasta.

“Haluamme tehdä yhteistyötä toimittajien kanssa, jotka valmistavat laadukkaita ja kestäviä tuotteita ja joiden tavoitteena on aidosti kehittää vastuullisuutta. Ruukki on hyvä esimerkki pitkäjänteiseen kehitykseen sitoutuneesta yhteistyökumppanista”, Eino Hekali sanoo.

Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia uusiutuvasta, sertifioidusta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut yli 90 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2022 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 73,7 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 26 %. www.honka.fi

Ruukki Construction valmistaa teräkseen pohjautuvia rakentamisen tuotteita ja palveluja. Tuotteita käytetään kestävän kehityksen mukaisesti rakennettavissa seinissä ja katoissa. www.ruukki.fi