Kestävyyden edelläkävijä SATO kehittää Kide-kylpyhuonemallistoa – Syksyllä Kide-mallisto tuodaan vahvemmin myös kuluttajapuolen kylpyhuoneisiin

SATO Oyj, Lehdistötiedote 14.11.2023 klo 10.00





SATOlle seitsemän vuotta sitten suunniteltu Kide-kylpyhuonemallisto saa syksyllä rinnalleen uudistetun-malliston. Alkujaan SATOlle tehty kylpyhuonemallisto on myös jälleenmyyjillä myynnissä. Kide-mallisto on kestävyyden edelläkävijä Suomen kylpyhuonekalustemarkkinoilla.

SATOkoteihin luodussa Kide-mallistossa keskiössä designin rinnalla ovat kestävyys ja ekologisuus. Kide-mallisto kattaa joukon erilaisia kylpyhuoneen kiintokalusteita, jotka suunniteltiin vuonna 2017. Idean takana oli SATOn oma suunnittelija Jonna Röynä. SATOn Kide-malliston rinnalle tuodaan marraskuussa uudistettu mallisto, joka on suunnattu erityisesti rakennusliikkeille ja kuluttajapuolen asiakkaille, jotka haluavat aikaa kestäviä ja vastuullisesti suunniteltuja design-tuotteita myös kylpyhuoneeseen. Malliston tuotteet tulevat myyntiin loppuvuodesta ja ovat ostettavissa jälleenmyyjältä. Tällä hetkellä jälleenmyyjänä toimii Parkanon Puupiste Oy.

SATOlle tehty kylpyhuonemallisto vapautettiin markkinoille vuonna 2019, ja kysyntää on ollut. Kysyntä ylitti odotukset, niin SATOn suunnittelijan kuin valmistajakin puolelta.

“Alun perin tuotteet tehtiin yksinoikeudella SATOlle. Ajattelimme kuitenkin, että vastuulliset ja hyvin kierrätettävissä olevat kylpyhuonekalusteet kannattaa vapauttaa markkinoille, joilla on kysyntää kestäville tuotteille. SATOn ulkopuolelle myydyt tuotteet on tehty pitkälti rakennusliikkeille ja nimenomaan vuokra-asumiseen”, Röynä kertoo.

Yhteensä Kide-kalusteita on noin 12 000 kylpyhuoneessa, joista 7 000 on SATOkodeissa. Uudessa mallistossa on enemmän värivaihtoehtoja, altaat ovat linjakasta designia ja mallistoon tulevat myös suositut allaskaapit kaksoisaltaalla. Uuden malliston mitoitus on suunniteltu niin, että se näyttää hyvältä myös suuremmissa kylpyhuoneissa. Premium-mallisto sopii hyvin esimerkiksi hotelleihin tai tavallisiin koteihin.

Myös alkuperäistä Kide-mallistoa uudistetaan kevyesti. Uudistuksissa on kyse lähinnä pienistä viilauksista, kuten vetimien muuttamisesta hieman pyöreämmäksi lapsiperheitä ajatellen.

“Kide-tuotteista ei kuudessa vuodessa ole tullut juuri lainkaan reklamaatioita, joten hyvää ei lähdetä turhaan muuttamaan”, Röynä sanoo.

Kestävyys takaa kylpyhuonekalusteille pitkän elinkaaren

Tyypillisesti kylpyhuonekalusteet tehdään lastulevystä, mutta Kide-kalusteet tehdään massiivilaminaatista. Kovempi materiaali vaatii järeämpää työstöä, ja kustannukset ovat hieman korkeammat niin materiaalin kuin valmistuksen osalta. Panostus maksaa itsensä takaisin: kosteutta ja kulutusta paremmin kestävällä tuotteella on selvästi pidempi elinkaari.

SATOlla Kide-tuotteisiin siirtyminen kylpyhuoneissa on myös vähentänyt kalusteista syntyvää jätemäärää 12 500 kiloa vuodessa, kun rikkoutuneita tai kuluneita kalusteita ei tarvitse vaihtaa niin usein.

“Suomessa massiivilaminaattia käytetään harmillisen vähän kylpyhuonekalusteissa. Kiintokalusteiden valmistus tuntuu jääneen jälkeen vastuullisuuden suhteen. Kide-tuotteet voivat tämän suhteen olla suunnannäyttäjiä”, Röynä sanoo.

Kide-tuotteita valmistaa suomalainen Kankarin Kaluste. Kun Jonna Röynä aikanaan etsi tekijää massiivilaminaattisille kylpyhuoneen kiintokalusteille, Kankarin Kalusteen tekninen puuseppä Pekka Pusa työsti Jonna Röynän piirtämät mallit tuotantoa varten.

“Massiivilaminaatti oli materiaalina tuttu, joten uskallettiin lähteä tekemään näitä. Kide-kalusteilla on 25 vuoden takuu, joka perustuu kestävään materiaaliin. Kaapeissa käytetyt tuotteet ja komponentit ovat kategorioidensa laadukkaimmasta päästä. Massiivilaminaatti koostuu hartsista ja papereista, jotka kovettuvat kovassa paineessa ja kuumuudessa”, Pusa kertoo.

Kide-kalusteet tehdään kotimaisena työnä

Kide-kalusteet valmistetaan Suomessa, ja käytettävä materiaali tulee läheltä. Kestävyys näkyy materiaaleissa ja lopputuotteessa, mutta myös valmistusprosessissa.

“Valmistuksessa kaikki materiaalit pyritään hyödyntämään, ja hukkaprosentti on todella pieni. Sahausjäte käytetään tehtaan lämmitykseen. Myös logistiikan tehokkuuteen on panostettu”, kertoo Heikki Mäkinen Kankarin Kalusteelta.

Kide-tuotteiden valmistus työllistää Kankarin Kalusteella useampaa henkilöä. Kun mallisto muutama vuosi sitten vapautettiin markkinoille, tuotanto tuplaantui ja Kide-kalusteita alettiin valmistaa useammassa vuorossa. Uuden Kide-malliston myötä yhteistyö jatkuu tiiviinä, ja aktiivista tuotekehitystä ja innovointia tehdään yhdessä koko ajan. Kide- kalusteen jälkeen onkin syntynyt yhteistyössä jo viisi eri tuotetta.

“Kide-mallistoon kuuluu neljällä eri mitoituksella olevat allaskaapit laatikoilla, ja niiden päälle tulevat eri leveyksillä olevat peilikaapit ja valopeilit. Lisäksi on erikokoisia seinäkaappeja ja lokerikoita peilin kanssa ja ilman peiliä. Kide-kalusteet ovat poikineet meille vuosien aikana hyvin töitä, ja katsotaan mitä uusi mallisto tuo tullessaan”, Pekka Pusa sanoo.

Lue artikkeli Kide-malliston synnystä: https://www.sato.fi/fi/kotona/meidan-talossa/elaman-ehdoilla/38695570

