AI-Media präsentiert modernste Untertitelungstechnologie auf dem Global Media Congress

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Global Media Congress soll nach der erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr vom 14. bis 16. November 2023 in Abu Dhabi (VAE) stattfinden. In diesem Jahr wird AI-Media eine zentrale Rolle als Anbieter von Live-Untertiteln und -Übersetzungen spielen und fortschrittliche Lösungen anbieten, um das Erlebnis von Live-Veranstaltungen zu verbessern.

Heutzutage bieten Veranstaltungen wie der Global Media Congress eine wertvolle Plattform für Medienschaffende, um Kontakte zu knüpfen, Trends zu erkennen und zusammenzuarbeiten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Inhalte ein vielfältiges, internationales Publikum erreichen, und mit der Technologie von AI-Media ist dies leichter denn je.

James Ward, Chief Sales Officer, AI-Media, meinte zur der Veranstaltung:

„Ich freue mich sehr, dass die innovativen Untertitel- und Übersetzungslösungen von AI-Media auf dem Global Media Congress im Mittelpunkt stehen. Unsere Technologie ist nicht nur eine bahnbrechende Neuerung, sie ist auch ein Brückenbauer, der es unterschiedlichen Zielgruppen ermöglicht, nahtlos miteinander in Kontakt zu treten und sich an einem globalen Gespräch zu beteiligen. Wir sind stolz auf unseren Beitrag, dass Veranstaltungen wie diese leichter zugänglich, inklusiv und international vernetzt sind.“

Die Funktionen der innovativen Lösungen von AI-Media:

Remoteübersetzung in 5 UN-Sprachen: Die Technologie von AI-Media kann Inhalte nahtlos vom Englischen in fünf Sprachen der Vereinten Nationen übersetzen: Arabisch, Französisch, Russisch, Chinesisch und Spanisch. Dadurch werden Sprachbarrieren beseitigt und die Inklusivität gefördert.





Die Technologie von AI-Media kann Inhalte nahtlos vom Englischen in fünf Sprachen der Vereinten Nationen übersetzen: Arabisch, Französisch, Russisch, Chinesisch und Spanisch. Dadurch werden Sprachbarrieren beseitigt und die Inklusivität gefördert. Audioübersetzung im selben Stream: Zusätzlich zur Textübersetzung bietet AI-Media auch eine Audioübersetzung in Echtzeit an, die es den Teilnehmern ermöglicht, die Inhalte in ihrer bevorzugten Sprache zu hören, was das Engagement erhöht.





Zusätzlich zur Textübersetzung bietet AI-Media auch eine Audioübersetzung in Echtzeit an, die es den Teilnehmern ermöglicht, die Inhalte in ihrer bevorzugten Sprache zu hören, was das Engagement erhöht. Zugänglichkeit für alle: Die Teilnehmer vor Ort können über die Veranstaltungs-App von ihren eigenen Smartphones oder Webgeräten aus auf live übersetzte Inhalte zugreifen. Diese einfache Lösung macht Veranstaltungen für alle Teilnehmer zugänglicher und interessanter.





Größere Reichweite und höhere Zufriedenheit:

Die Untertitel- und Übersetzungstechnologie von AI-Media bietet mehr als nur Bequemlichkeit. Sie erweitert die Reichweite von Veranstaltungen und Sendungen. Das Angebot mehrsprachiger Inhalte und Echtzeitübersetzungen kann die globale Reichweite und die Zufriedenheit erheblich steigern und so ein intensiveres Erlebnis für alle schaffen.

Die LEXI-Untertitelungs- und Übersetzungslösungen von AI-Media stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, Veranstaltungen wie den Global Media Congress zugänglicher, inklusiver und global vernetzter zu gestalten. Durch die Überwindung von Sprachbarrieren erleichtert AI-Media den kulturellen Austausch und den Austausch von Wissen.

Wenn Sie wissen möchten, wie AI-Media Ihre nächste Veranstaltung oder Sendung mit inklusiven, mehrsprachigen Inhalten bereichern kann, besuchen Sie AI-MEDIA.TV

Über AI-Media

Das 2003 in Australien gegründete Technologieunternehmen AI-Media ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Live- und aufgezeichnete Untertitelung, Transkription und Übersetzung. Mit seiner KI-gestützten automatischen Untertitelungslösung LEXI unterstützt das Unternehmen die weltweit führenden Rundfunkanstalten, Unternehmen und staatlichen Behörden bei der Gewährleistung einer hochpräzisen, sicheren und kosteneffektiven Untertitelung. LEXI-Untertitel werden über den Untertitel-Encoder und das iCap Cloud-Netzwerk von AI-Media – das weltweit größte und sicherste Netzwerk zur Bereitstellung von Untertiteln – an Millionen von Bildschirmen weltweit geliefert. Weltweit liefert AI-Media monatlich über 8 Millionen Minuten an Live- und aufgezeichneten Medien. AI-Media wird an der australischen Börse (ASX:AIM) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter AI-Media.tv .

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/156e404f-5cc8-4ddc-8f1a-ffac86ebdb33