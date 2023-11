Årsregnskab 2022/23 - Et udfordrende år

Selskabsmeddelelse nr. 1-2023/24

14. november 2023

Et udfordrende år

Som InterMail oplevede i 2022/23 et år med stor omskiftelighed, og som var præget af store markedsmæssige forandringer hos en lang række kunder. Disse forandringer har krævet tilpasninger i både strategi, tilgang til kunder samt bemandingen hos InterMail. Til trods for udfordringerne i regnskabsåret 2022/23 har InterMail leveret både omsætningsvækst og et positivt resultat før skat.

Regnskabsåret 2022/23 har været et år præget af betydelige udfordringer på både nationale og internationale niveauer, som har haft indvirkning på vores kunder, vores forretning og vores resultat. Året har budt på svære forretningsmæssige betingelser på InterMails primære marked i Sverige og Danmark, hvilket også har påvirket aktivitetsniveauet hos en række af InterMails kunder i både Sverige og Danmark.

Den usikre globale økonomiske situation har desuden påvirket efterspørgslen, forsyningskæderne og handelsbetingelserne hos InterMails kunder. InterMail har håndteret disse udfordringer ved at fokusere på omkostningsstyring, produktivitetsforbedringer og diversifikation af vores kundesegmenter. Dette har krævet, at vi kontinuerligt og i et højt tempo har tilpasset vores prissætningsstrategi samt vores organisation for at opretholde konkurrenceevnen og indtjeningspotentialet. Til trods for udfordringerne i regnskabsåret 2022/23 har InterMail leveret både omsætningsvækst og et positivt resultat før skat.

FORVENTNINGER TIL 2023/24

Bestyrelsen, direktionen og koncernledelsen har i forlængelse de markedsmæssige forandringer som stigende inflation,

stigende renter, krigen i Ukraine, krigen i Israel samt de mange afledte samfundsmæssige effekter heraf tilpasset den strategiske retning for InterMail frem mod regnskabsåret 2023/24. I det kommende regnskabsår er det overordnede fokus at genskabe lønsomheden, fastholde vores dygtige medarbejdere, styrke vores interne processer, så vi øger skalerbarheden samt hjælpe vores kunder med at skabe leads, salg og kundeloyalitet.

Med en klar og tydelig plan for det kommende år samt et stærkt forretningsmæssigt fundament og en dygtig ledelse genskabes lønsomheden igen – både organisk og via opkøb. InterMails forretningsmæssige fokus er at udbygge og udvikle samarbejdet med eksisterende kunder, med henblik på salg af yderligere løsninger og services samt på at tiltrække nye kunder.

Baseret på ovenstående er de økonomiske forventninger for 2023/24:

• En koncernomsætning i niveauet 105-115 mio. kr. mod 122,4 mio. kr. i 2022/23

• Et EBITDA-resultat i niveauet 15-20 mio. kr. mod 18,4 mio. kr. i 2022/23

• Et EBT-resultat i niveauet 0-5 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. i 2022/23

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 36 86 33 21

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, CFO

Telefon: 36 86 33 09

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

InterMail er et datadrevet kommunikationshus, som rådgiver kunder i at skabe leads, salg samt øge kundeloyaliteten.

Vi arbejder sammen med mere end 500 virksomheder, og hjælper dem med at skabe tydelige forretningsmæssige

resultater på platforme som Google, Facebook, LinkedIn, Instagram samt via direct mails. Det kan vi fordi

vi har erfarne og dygtige specialister med stor faglig ekspertise og mange års forretningsmæssig erfaring.

Vedhæftede filer