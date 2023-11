Equifax Canada : La planification budgétaire et la prévention de la fraude figurent en tête de liste en cette période des Fêtes

TORONTO, 14 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon un nouveau sondage* d’Equifax Canada, face aux pressions financières, les Canadiens prévoient être plus soucieux de leur budget et de leur sécurité pour la saison de magasinage des Fêtes de 2023.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

68 % des répondants ont dit prévoir un budget pour le magasinage des Fêtes cette année, comparativement à 57 % en 2022.

Les cartes de crédit demeurent le mode de paiement privilégié pour les achats des Fêtes pour la plupart des gens (67 %); le nombre grimpe encore plus haut pour atteindre 72 % chez les jeunes adultes (18 à 34 ans).

44 % des répondants se sentent plus vulnérables aux fraudeurs et aux voleurs d’identité pendant les Fêtes, et 70 % affirment devoir en faire plus pour protéger leurs données personnelles, comparativement à 60 % en 2022.



« Les résultats de ce sondage suggèrent que les gens prennent des mesures de prudence à l’égard de leurs dépenses et de leurs renseignements personnels pendant la période des Fêtes, déclare Julie Kuzmic, chef principale de la conformité pour la défense des droits des consommateurs chez Equifax Canada. Il ne faut pas oublier que vous pouvez prendre le contrôle de votre crédit et protéger votre identité à tout moment de l’année. Des mesures simples, comme l’établissement d’un budget et la vérification de votre dossier de crédit, peuvent vous aider à éviter les dépenses excessives et à détecter les signes potentiels de fraude. »

DÉPENSES DES FÊTES ET DETTES

Dans un récent sondage **, 37 % des propriétaires d’entreprise se sont déclarés moins confiants que l’année dernière pour la période des Fêtes de 2023, tandis que 15 % seulement se sont déclarés plus confiants.

Les jeunes (âgés de 18 à 34 ans) sont plus susceptibles de traîner leur dette du magasinage des Fêtes et de regretter leurs achats (46 % et 38 %, respectivement) que les personnes âgées de 55 ans et plus (19 % et 13 %, respectivement).

L’achat local est en hausse pour la période des Fêtes de 2023; 61 % des consommateurs prévoient magasiner localement, comparativement à 51 % en 2022. Une augmentation de 10 % du nombre de consommateurs prévoyant acheter localement est une bénédiction pour les propriétaires de petites entreprises qui feront face à une période des Fêtes difficile.

« Il est très important de soutenir les petites entreprises en cette période des Fêtes et tout le reste de l’année, affirme Jeff Brown, chef des solutions aux entreprises chez Equifax Canada. Les petites entreprises créent des emplois, soutiennent les communautés locales et offrent des produits et des services uniques que les consommateurs apprécient. »

PROTECTION CONTRE LA FRAUDE ET LE VOL D’IDENTITÉ

Parmi les répondants au sondage*, 44 % ont dit se sentir plus vulnérables aux fraudeurs et aux voleurs d’identité en cette période de l’année. Heureusement, la plupart des répondants au sondage prennent des mesures pour se protéger contre le vol d’identité : 84 % vérifient leurs relevés de carte de crédit pour détecter toute activité suspecte, 72 % utilisent un logiciel antivirus à jour, 27 % achètent des produits de protection contre le vol d’identité et 87 % limitent l’information qu’ils partagent sur les médias sociaux. Malgré ces efforts, 70 % des répondants reconnaissent qu’ils doivent en faire plus pour protéger leurs données personnelles, comparativement à 60 % en 2022.

« Les fraudeurs et les voleurs d’identité ne prennent pas de congé pour les Fêtes, il est donc essentiel de rester vigilant et de prendre des mesures pour se protéger, renchérit Kuzmic. Ne faites pas des achats n’importe où et soyez attentif à l’information que vous communiquez en ligne. »

MEILLEURS CONSEILS POUR AIDER LES CONSOMMATEURS À ÉVITER LES FRAUDEURS ET LES VOLEURS D’IDENTITÉ

1. Ne magasinez qu’auprès de détaillants de confiance et faites preuve de vigilance à la caisse.

2. Vérifiez régulièrement vos dossiers de crédit et vos relevés bancaires pour détecter toute activité suspecte.

3. Faites attention aux renseignements que vous partagez sur les médias sociaux et ne cliquez pas sur les liens contenus dans les courriels ou les messages texte.

4. Utilisez des mots de passe forts et modifiez-les régulièrement et optez pour une authentification à deux facteurs pour vos

comptes en ligne

5. Évitez d’utiliser un réseau Wi-Fi public lorsque vous magasinez en ligne.

Visitez le site Web d’Equifax Canada pour obtenir plus de conseils sur l’établissement d’un budget et la protection de vous-même et de votre famille contre les fraudeurs et les voleurs d’identité.

* Un sondage en ligne a été réalisé du 15 au 18 septembre 2023 auprès de 1 564 Canadiens au moyen du panel en ligne de Léger. La marge d’erreur pour ce sondage était de +/-2,5 %, 19 fois sur 20.

** Equifax Canada a demandé à Léger de mener un sondage en ligne auprès de 300 propriétaires, directeurs et décideurs de petites (271) et moyennes (29) entreprises au Canada dans les secteurs de l’alimentation, de la construction, du commerce de détail et du voyage. Il a été réalisé entre le 28 août et le 13 septembre 2023 au moyen du panel en ligne de Léger.

