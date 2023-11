Saiba como gerir e prevenir a diabetes para ter uma vida melhor

Bruxelas, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- É com prazer que a Associação Internacional de Adoçantes (ISA) renova o seu apoio ao Dia Mundial da Diabetes (WDD), organizado todos os anos, no dia 14 de novembro, pela Federação Internacional da Diabetes (IDF) e, em 2023, com o tema “Conhecer os riscos, é conhecer a resposta”.1



1 em cada 10 adultos em todo o mundo, aproximadamente 537 milhões de pessoas, têm diabetes e outras 500 milhões de pessoas estão em risco de desenvolver diabetes tipo 2.2 Todavia, a diabetes tipo 2, e as suas complicações, podem ser atrasadas ou prevenidas adotando ou mantendo hábitos saudáveis, incluindo seguir uma alimentação equilibrada e praticar atividade física.

Descubra as últimas orientações nutricionais para a gestão da diabetes

Conhecer o seu risco para desenvolver diabetes tipo 2 é importante para ajudar a atrasar ou prevenir a doença. Saber o que fazer e o que comer para melhor controlar a diabetes é igualmente vital! A ISA ajuda os profissionais de saúde a manterem-se informados sobre as últimas orientações nutricionais baseadas em evidências, contribuindo para discussões informadas sobre a prevenção e gestão de diabetes com os pacientes. Assim, a campanha online da ISA para o Dia Mundial da Diabetes 2023 tem como objetivo chamar a atenção para a importância de saber o que comer para prevenir e gerir a diabetes, partilhando, ao mesmo tempo, as últimas orientações nutricionais para a gestão da diabetes e as recomendações para o consumo de adoçantes sem ou de baixas calorias na diabetes:

Veja o vídeo da ISA onde são apresentadas as últimas orientações nutricionais e de práticas clínicas para a gestão da diabetes , incluindo sobre os adoçantes sem ou de baixas calorias

, incluindo sobre os adoçantes sem ou de baixas calorias Descarregue a nova ficha informativa da ISA para profissionais de saúde, sobre os adoçantes sem ou de baixas calorias na diabetes

Descubra o capítulo 5 da brochura da ISA, sobre “ Adoçantes sem ou de baixas calorias, diabetes e saúde cardiometabólica ”

” Participe no webinar da ISA, organizado em conjunto com a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição - SBAN, a decorrer no dia 1 de dezembro de 2023 com o tema “Recomendações e regulamentação sobre o uso de adoçantes sem ou de baixas calorias: Perspetiva Global e Brasileira”.

Os adoçantes sem ou de baixas calorias como parte integrante de uma alimentação saudável para pessoas com diabetes

Em paralelo com outros pilares da gestão da diabetes, uma alimentação saudável tem o potencial de melhorar o controlo glicémico, reduzir o risco de complicações na diabetes e melhorar a qualidade de vida. As organizações relacionadas com a área de diabetes e de nutrição reconhecem, a nível global, que os adoçantes sem ou de baixas calorias podem ser usados por pessoas com diabetes, de forma segura, para ajudar a reduzir o consumo geral de energia e açúcares, sem afetar o controlo da glicose no sangue e, como tal, podem ser uma estratégia útil para auxiliar com o controlo glicémico e a gestão de peso.3-8 Isto foi reconhecido, entre outras, pelas recomendações “Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes”, atualizadas em abril de 2023 pelo Grupo de Estudo para a Diabetes e Nutrição (DNSG), da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes (EASD)3, e pela Associação Americana da Diabetes (ADA) na sua atualização anual dos "Padrões de Cuidados na Diabetes", incluindo as recomendações atuais de prática clínica e terapia nutricional médica da ADA.4

As atividades da ISA para o Dia Mundial da Diabetes 2023 receberam a aprovação de organizações relacionadas com a área da diabetes, incluindo a Associação Nacional brasileira de Atenção ao Diabetes (ANAD)9, a Associação Nacional Brasileira de Educadores em Diabetes (ANBED)10 e a Federação Nacional brasileira de Associações e Entitades de Diabetes (FENAD).11

Partilhe a campanha da ISA para o Dia Mundial da Diabetes 2023 com os seus amigos, família e rede de contactos nas redes sociais, utilizando as respetivas hashtags #ISA4WDD, #WorldDiabetesDay e #KnowYourRisk.

Pode encontrar mais informações sobre as atividades da ISA para o Dia Mundial da Diabetes aqui.

