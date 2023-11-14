Movellus 推出 Aeonic Insight™ 产品线，用于片上遥测

森尼韦尔，加州, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Movellus 今天宣布推出 Aeonic Insight 产品系列，旨在满足复杂 SoC 中对片上可观察性不断发展的需求。Aeonic Insight 产品系列包含业界领先的可合成传感器，提供可用于行动或决策的硅片相关洞见。此类传感器具有面积效率和工艺可移植性，为 SoC 管理和硅片生命周期分析平台生成高级遥测数据。



该系列的第一款产品是 Aeonic Insight™ Droop Detector。此创新解决方案实现了细粒度的电压降低检测，具有多个阈值，属于同类型产品中检测时间最快的前列水平。Aeonic Insight 可观察性理念还扩展到 Aeonic Generate™ CGM，该产品为我们业界领先的可合成时钟生成产品组合引入监测详细数据的时钟健康遥测功能。

“大型 SoC 的兴起引入了关于平衡性能、功耗和产量以及优化硅片生命周期健康的新硅片设计挑战，”产品、市场和规划高级副总裁 Vikram Karvat 表示。“Movellus 能够为我们的客户和合作伙伴生成高级片上遥测，提供具有最高质量、性能和寿命的先进应用产品。”

Movellus 继续通过功能丰富的可合成 IP 推动高性能硅片的发展。Aeonic™ 数字 IP 平台已被多个客户集成到不同的工艺节点中，从 40nm 到 3nm 不等。最终应用范围覆盖超低功耗边缘 AI 设备，以及以性能为中心的云数据中心计算和 AI 产品。这一最新里程碑使得先进的 SoC、AI 加速器和处理器能够实现高级片上可观察性。

关于 Movellus

Movellus 为一系列应用提供关键技术，技术应用范围覆盖边缘 AI 设备，以及以性能为中心的云数据中心计算和网络产品。公司总部位于加州森尼维尔，在密歇根州和多伦多设有研发中心。请访问我们的网站： www.movellus.com

Movellus、Movellus 标志、Aeonic、Aeonic Generate、Elevating Silicon、Aeonic Insight 和 Intelligent Clock Networks 是 Movellus 的商标。“Movellus”一词是指 Movellus Circuits, Inc 及其子公司。其他商标是其各自所有者的财产。

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