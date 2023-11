Ma’aden, Future Minerals Forum 2024에서 업계 난제를 해소키 위해 중요한 역할 수행 예정

리야드, 사우디아라비아, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 금일, The Future Minerals Forum(FMF)은 Ma’aden이 3년 연속 본 행사의 창립 파트너로 참여한다고 발표했다. 중동 최대 규모의 다품종 천연자원 기업인 Ma’aden은 내년 1월에 개최되는 FMF 2024를 통해 글로벌 광물 부문 계획을 구체화하는 논의에서 다시 한번 핵심적인 역할을 수행하게 된다.



본 행사는 아프리카, 서아시아 및 중앙아시아를 아우르는 자원이 풍부한 광물 '슈퍼 리전'(super region)에서 회복 탄력성이 높고 책임 있는 광물 가치사슬을 생성하는 것에 초점을 맞출 예정이다. FMF 2024는 정부 리더, 광업 경영진, 투자자 및 기타 이해관계자를 소집해 지속 가능한 부문에 기여하고 글로벌 광물 공급망을 강화하는 파트너십 및 성장을 도모한다.

지난해 FMF 행사에서 Ma’aden은 에너지 전환에 있어 핵심적인 글로벌 광물 공급망을 지원하기 위해 PIF와 함께 주요 합작 투자 회사인 Manara Minerals을 설립하겠다는 내용을 포함한 일련의 중대 발표를 한 바 있다. 또한 Ma'aden은 글로벌 광업 선도 기업인 Ivanhoe Electric 및 Barrick Gold Corporation과 사우디아라비아의 광업 부문 개발을 촉진하는 데 도움을 주는 마일 스톤 협약 체결을 발표했다.

FMF 행사는 사우디아라비아 및 전 세계의 투자 및 파트너십을 지원하는 데 있어 중요한 역할을 수행한다.

FMF 2024에서 논의될 새로운 이니셔티브에는 우수 연구 센터(center of excellence, CoE)를 통한 역내 인적자원 역량 및 인재 강화, 개최국의 요구 사항을 충족하고 사회적 신뢰를 유지하는 지속가능성 표준 수립, 현대 기술 활용 및 처리 센터를 통한 수퍼 리전 내 그린 메탈 허브 조성 방안 등이 포함된다.

FMF 2023은 9,000명 이상의 참관객이 직접 참석하고, 13,000명 이상이 원격으로 참가하는 등 큰 성공을 거뒀다. 광업 및 광물 부문이 직면하고 있는 과제에 대한 실행 가능한 해결책에 주목할 FMF 2024는 보다 광범위한 영향력을 발휘하게 될 것으로 예상된다.

'신성한 두 사원의 수호자'(Custodian of the Two Holy Mosques)라 불리는 Salman bin Abdulaziz Al Saud 국왕이 후원하는 FMF 2024는 2024년 1월 9일부터 11일까지 리야드의 King Abdulaziz International Convention Center에서 개최된다.

FMF 2024에 대한 자세한 정보 및 행사 참여 신청은 https://www.futuremineralsforum.com/registration/에서 확인할 수 있다.