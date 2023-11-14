Ma’aden将参加2024年未来矿产论坛，在应对行业挑战中发挥关键作用

利雅得，沙特阿拉伯, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 未来矿产论坛（FMF）今天宣布，Ma'aden将连续第三年以创始合伙人的身份，继续参与该活动。 Ma’aden这个中东最大的多种商品自然资源公司，将在明年1月举办的2024年未来矿产论坛期间，再次在塑造全球矿产行业的讨论中发挥核心作用。

本次活动将专注于在非洲、西亚和中亚资源丰富的矿产超级区域建立有韧性和负责任的矿产价值链。 2024年未来矿产论坛将令各政府领导人、矿业高管、投资者和其他利益相关者汇聚一堂，推动建立合作伙伴关系，促进发展，从而为可持续发展产业和加强全球矿产供应链作出贡献。

去年，Ma’aden在未来矿产论坛发布了一系列重大公告，包括与PIF成立大型合资企业Manara Minerals，支持对能源转型至关重要的全球矿产供应链。 Ma'aden还宣布与全球矿业领导者Ivanhoe Electric和Barrick Gold Corporation达成协议，这个里程碑事件将有助推动沙特阿拉伯采矿业的发展。

该论坛在为沙特阿拉伯和全球范围的投资和合作伙伴关系建立提供支持方面发挥关键作用。

在2024年未来矿产论坛上，大家将会讨论一系列令人兴奋的新举措，这其中包括：通过卓越中心提高该地区的人力资源水平，增加人才储备；制定满足东道国要求并维持社会信任的可持续性标准；利用现代技术和发展加工中心，在超级区域内建立绿色金属中心。

2023年未来矿产论坛取得了巨大成功，有超过9000名参与者亲自到场，还有13000多名参与者则以远程方式参与。 预计2024年未来矿产论坛将产生更广泛的影响，其重点是针对采矿和矿产行业面临的挑战提供可行的解决方案。

2024年未来矿产论坛将在两圣地监护人Salman bin Abdulaziz Al Saud国王的赞助下，于2024年1月9-11日在利雅得的阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心（King Abdulaziz International Convention Center）举行。

如需进一步了解2024年未来矿产论坛相关信息并报名参加活动，请浏览 https://www.futuremineralsforum.com/registration/。