Crossject : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Communiqué de Presse

Information relative au

nombre total de droits de vote

et d’actions composant le capital social

Dijon, le 14 novembre 2023



CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d’urgence, publie conformément aux articles 223-16 du Règlement général de l’AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droits de vote et d’actions composant son capital social au 31 octobre 2023.





Date



Nombre d’actions

Composant le capital

Social (1)



Nombre de droits de

vote théoriques



Nombre de droits de

vote exerçables (2) 31 octobre 2023 36,763,256 44,877,110 44,727,818

(1) Pour mémoire 36,763,256 actions à fin septembre 2023.

(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l’ensemble des actions moins celles privées de droit de vote. Au 31 octobre 2023, la société détenait 100,664 de ses propres actions et 48,628 actions étaient enregistrées au titre du contrat de liquidité. 149,292 actions étaient donc privées de droits de vote.

